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    9 октября 2026, 15:54 • Новости дня

    МВД Польши направило 24 тыс. полицейских в школы после серии нападений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польские власти приняли решение направить 24 тыс. сотрудников полиции в школы страны после недавних нападений, заявил глава министерства внутренних дел Марчин Кервиньский.

    «Наши действия будут решительными. Полиция находится у каждой школы. Для этого привлечены 24 тыс. полицейских», – заявил Кервиньский, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что эти меры безопасности будут действовать до тех пор, пока не будут полностью выяснены обстоятельства всех инцидентов, произошедших в последние дни.

    В пятницу польского политика Ярослава Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы.

    Напомним, в Польше задержали подростка за угрозу нападения на школу.

    Местная полиция начала проверку возможной связи нападений на учебные заведения с челленджем.

    7 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Жданова назвала пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

    Ряд европейских стран, поставляющих Украине беспилотники и комплектующие к ним, де-факто стали стороной украинского конфликта, заявила дипломат, пишет ТАСС. «Среди других пособников, снабжающих ВСУ дронами для убийства наших людей, – Дания, Нидерланды, Италия, Чехия, которые также де-факто участвуют в украинском конфликте», – сказала Жданова.

    Она отметила, что в начале августа при атаке на пляж в Геленджике могли применяться дальнобойные беспилотники FP-1 или FP-2 компании Fire Point, которые выпускаются в том числе в Британии. Кроме того, при ударах по Петербургу и Ленинградской области использовались дроны Ан-196 «Лютый», собираемые в Польше и оснащаемые германскими двигателями.

    Дипломат добавила, что Минобороны опубликовало места расположения таких производств на территории стран ОБСЕ. По ее словам, эти объекты остаются в центре внимания российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников».

    Летом эксперты объяснили тенденцию поставок западных дальнобойных аппаратов украинским войскам.

    В апреле специалисты назвали способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

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    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    7 октября 2026, 23:10 • Новости дня
    В Испании умерла Марикармен Абаскаль – символ борьбы против выселений

    В Испании умерла женщина – символ борьбы против выселений

    Tекст: Катерина Туманова

    Марикармен Абаскаль, женщина, которая зажгла борьбу против выселений в Испании, скончалась в среду в больнице Грегорио Мараньон в Мадриде в 87 лет, сообщил Профсоюз арендаторов в своем заявлении.

    «Ее борьба взволновала так много людей, что ничто уже не будет прежним», – сказал испанский и валенсийский политик Жоан Бальдови.

    Марикармен Абаскаль начали принудительно выселять из дома, в котором она и семья прожили семь десятилетий, 23 сентября, пишет El Pais.

    Абаскаль с пенсией в 1400 евро никогда не переставала платить за аренду около 500 евро в месяц. Владельцы в 2020 году сказали, что она должна покинуть квартиру из-за юридических нестыковок с договорами аренды.

    С тех пор ее пытались выселить четыре раза и не приняли ни одного из полученных предложений либо выплатить разницу в арендной плате (они просили 1600 евро), либо купить эту квартиру.

    С момента выселения 23 сентября Абаскаль оставалась в больнице.

    «Хотя было достигнуто историческое соглашение, которое позволило бы ей вернуться в свой дом, это решение было принято слишком поздно», – сообщили сторонники протестного движения.

    После выселения начались массовые демонстрации, палаточные лагеря на площадях, досрочные выборы и призыв ко всеобщей забастовке – всё это являет собой грань «до и после в истории этой страны», но «цена достижения этого была слишком высока».

    «И они прощаются с просьбой, которую она повторяла им: «Боритесь, продолжайте бороться за то, что принадлежит вам», – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании. Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Власти Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы.

    Бездомная старушка довела фаворита Китая до политического краха.

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    7 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Литва ограничила получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Литвы приняли резолюцию, которая ограничивает получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу, сообщает телерадиокомпания LRT.

    Военнообязанные граждане Украины, не отслужившие в армии, больше не смогут въехать в Литву в качестве беженцев и претендовать на временную правовую защиту, передает РИА «Новости».

    «Принятая резолюция также устанавливает новое условие для некоторых лиц, подающих заявления на временную защиту. Если лицо подлежит военной службе на Украине, оно должно будет предоставить доказательство ее прохождения», – отмечается в сообщении LRT.

    По данным МВД Литвы, подтвердить прохождение военной службы можно выездным штампом в паспорте, законно пересекая границу при выезде, или официальным документом об освобождении от службы.

    Временные виды на жительство на основании защиты будут выдаваться властями Литвы до 4 марта 2028 года. В настоящее время в республике ежедневно регистрируется 30–40 новых заявлений от беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев.

    Летом украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии.

    В том же месяце власти ирландского города объявили украинским беженцам о выселении.

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    6 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Ураган обрушил стоимость электроэнергии в Финляндии до нуля

    Оптовые цены на электричество в Финляндии упали почти до нуля из-за урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ураган в Финляндии привел к перенасыщению рынка электроэнергии, обрушив ее оптовую стоимость до 82 евроцентов за МВт-ч.

    Ураган в Финляндии вызвал резкое удешевление электричества, уронив его оптовую стоимость практически до нуля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику энергетической биржи Nord Pool.

    Экстремальные потоки воздуха заставили ветряные генераторы работать на предельной мощности. Это моментально перенасытило рынок, и выработка энергии достигла в Финляндии пиковых значений. В результате тарифы снизились до 82 евроцентов за МВт-ч, тогда как в сентябре этот объем стоил около 57 евро.

    Энергетический профицит затронул и соседние прибалтийские страны, импортирующие ресурс из Финляндии. Для закупщиков из Эстонии среднесуточные оптовые расценки снизились до 1,97 евро.

    В прошлом году оператор Fingrid предупреждал о риске нехватки энергии в Финляндии из-за аварии на кабеле EstLink 2.

    В 2024 году цены на электроэнергию в Литве вырастали из-за обрыва этой линии.

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    7 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст и урезать соцпособия

    Yle: В Финляндии запланировали масштабное урезание социальных пособий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов Финляндии подготовило проект масштабной реформы социального обеспечения, которая предусматривает сокращение государственных услуг и увеличение возраста выхода на пенсию.

    Финское ведомство разработало план урезания пособий и повышения пенсионного возраста до 70 лет для остановки роста государственного долга и снижения его отношения к валовому внутреннему продукту, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

    Реформа, по оценке министерства, позволит сохранить основы социального государства и улучшит баланс бюджета на сумму от восьми до 11 млрд евро. Проект предусматривает сокращение расходов, повышение налогов и структурные преобразования, стимулирующие экономический рост. Основную часть мер предложено принять в начале срока полномочий следующего правительства страны.

    Наибольшие возможности для экономии выявлены в здравоохранении, социальной сфере и образовании. Пересмотр перечня оплачиваемых государством услуг сэкономит сотни миллионов евро, а повышение пенсионного возраста до 70 лет увеличит число работающих граждан на 50-120 тыс. человек. Отмена пособия по уходу за ребенком или сокращение срока его выплаты добавит еще около 10 тыс. работающих лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Финляндия пожертвовала здравоохранением ради милитаризации.

    Экономика восточной части страны рухнула без туристов из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о крахе финской экономики.

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    7 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе

    Лавров: США не устояли перед давлением похоронившей договоренности Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не виновата в том, что США не устояли перед давлением Европы, которая «похоронила» договоренности в Анкоридже.

    «Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита <...> на Аляске», – заявил министр на пресс-конференции в Авазе, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, недавно Вашингтон предложил организовать трехсторонние переговоры, на что Москва согласилась при условии проведения выборов в Госдуму. Однако сразу после этого власти Украины начали предпринимать попытки сорвать голосование.

    Министр добавил, что Россия запросила информацию о предложениях, с которыми президент Украины Владимир Зеленский направит своих представителей, и американская сторона восприняла эти аргументы с пониманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по встрече.

    Во вторник он заявил, что подопечные НАТО отбились от рук.

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    6 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027»

    Чешское ТВ отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за сокращения бюджета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чешское телевидение (ЧТВ) из-за бюджетных ограничений не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в болгарском Бургасе.

    Чешское телевидение не поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2027 году из-за ограничений в бюджете, пишет РИА «Новости». «Причина – текущие корректировки бюджета телеканала. При этом ЧТВ не исключает возможность возвращения к конкурсу в последующие годы», – говорится в сообщении телеканала.

    Сейчас бюджет ЧТВ формируется за счет ежемесячных взносов населения и компаний в размере 150 крон (около семи долларов). Правительство премьера Андрея Бабиша намерено отменить эти взносы и перевести телеканал на госфинансирование с сокращением бюджета. Оппозиция увидела в этом стремление взять ЧТВ под контроль и провела протесты, однако кабмин страны показал, что не намерен отступать.

    Ранее стало известно, что Ирландия будет бойкотировать «Евровидение-2027» из-за присутствия на нем израильских музыкантов на фоне конфликта в секторе Газа.

    В августе Нидерланды также официально отказались от участия в «Евровидении-2027» из-за Израиля.

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    7 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса

    Крупнейшие профсоюзы Испании решили провести всеобщую забастовку 11 ноября

    Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса
    @ REUTERS/Nacho Doce REFILE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители профсоюза арендаторов жилья сообщили, что 11 ноября в Испании пройдет первая за 14 лет всеобщая забастовка на фоне жилищного кризиса.

    В Испании 11 ноября состоится 24-часовая всеобщая забастовка, организованная на фоне острого жилищного кризиса, передает РИА «Новости». «Крупнейшие профсоюзы страны CCOO и UGT, а также основные представители нашего палаточного лагеря договорились провести забастовку 11 ноября», – заявили в профсоюзе арендаторов.

    Массовые протесты начались в Мадриде после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль, после чего активисты разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль. В прошлую пятницу конгресс Испании отклонил два правительственных жилищных декрета.

    Это станет первой всеобщей забастовкой с ноября 2012 года. На фоне отклонения инициатив премьер-министр Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 29 ноября, чтобы получить поддержку для реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Испании распустили парламент. В понедельник премьер-министр страны назначил внеочередные всеобщие выборы.

    В субботу жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в испанских городах.

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    6 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Латвия решила отправить трех солдат для участия в миссии НАТО в Ираке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабинет министров Латвии поддержал продление участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2028 года, сообщило министерство обороны страны.

    Правительство Латвии планирует снова направить трех солдат для участия в миссии альянса в Ираке. Теперь решение должен одобрить сейм республики, передает РИА «Новости».

    В министерстве обороны подчеркнули, что участие в операции подтверждает солидарность со стратегическими партнерами и демонстрирует роль страны «не только как потребителя, но и как поставщика возможностей в области безопасности».

    Латвийские военнослужащие участвовали в иракской миссии НАТО с 2020 года. В марте 2026 года трое солдат, находившихся в штаб-квартире в Багдаде, вернулись на родину после приказа о выводе войск из-за ударов США и Израиля по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака.

    В четверг Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в этой стране.

    В среду Ирак объявил о завершении миссии коалиции США.

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    7 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Европейские физики разработали первые автономные ядерные часы

    Венский технический университет сообщил о создании автономных ядерных часов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Австрийские, немецкие и чешские исследователи разработали первые в мире автономные ядерные часы на базе изотопа тория-229, которые отличаются высокой стойкостью к помехам.

    Физики создали атомные часы, способные работать в полностью автономном режиме, без внешней стабилизации. Устройство на базе ядер атомов тория-229 обладает высокой стойкостью к электромагнитным помехам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венского технического университета.

    «Благодаря использованию ядер, а не всего атома в работе часов в теории мы можем достичь значительно более высокой точности замеров, чем у уже существующих атомных часов. Два года назад мы впервые научились управлять переходами ядра атома тория-229, однако для достижения рекордно точных замеров времени нам нужно было понять, как заставить часы стабилизировать самих себя», – заявил профессор университета Торстен Шумм.

    Достичь полностью автономной работы удалось благодаря созданию компактного твердотельного лазера, который постоянно вырабатывает вспышки стабильного излучения. Физики смогли отслеживать перемены в мощности лазерного излучения после его взаимодействия с ядрами тория-229, а не световые вспышки.

    Погрешность работы новых часов составляет примерно 10 в минус 15 степени, что эквивалентно отставанию на одну секунду раз в 30 млн лет. В дальнейшем ученые планируют повысить точность устройства и использовать его для поисков темной материи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии.

    Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей.

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    7 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Пропавшую десятилетия назад папскую буллу XVI века обнаружили в Испании

    МВД Испании: Испанские правоохранители нашли пропавшую папскую буллу XVI века

    Tекст: Денис Тельманов

    В испанской провинции Севилья правоохранители обнаружили папскую буллу XVI века, которая считалась пропавшей на протяжении нескольких десятилетий, сообщило МВД страны.

    Гражданская гвардия Испании нашла в муниципалитете Эль-Висо-дель-Алькор оригинальную папскую буллу XVI века, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

    Документ был издан во время понтификата папы Пия V. Он предназначался местному приходу Санта-Мария-дель-Алькор и связан с Фернандо Ариасом де Сааведрой, седьмым сеньором Эль-Висо, который в 1571 году участвовал в битве при Лепанто.

    Гражданская гвардия начала поиски документа в октябре 2024 года, так как его местонахождение десятилетиями оставалось неизвестным. В сентябре текущего года местный житель добровольно передал сложенный пергамент, который он хранил дома с целью сберечь. После этого документ передали в Исторический архив провинции Севилья.

    Ранее археологи нашли в Ленинградской области средневековый серебряный клад.

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    7 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    Мелони заявила о вынужденных многомиллиардных тратах стран ЕС из-за инфляции

    Мелони: Инфляция вынудила страны ЕС пойти на незапланированные траты

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что из-за растущей инфляции европейским странам приходится тратить гораздо больше запланированного и просить Еврокомиссию о гибкости бюджета.

    Европейские правительства вынуждены тратить гораздо больше, чем планировалось, и просить у Еврокомиссии большей гибкости в отношении дефицита бюджета, отметила итальянский премьер, пишет ТАСС.

    «Более высокая инфляция сказывается на национальных бюджетах: сегодня она составляет не 1,8%, как планировалось три года назад, а намного больше, и это влечет за собой, я полагаю, для всех государств – членов ЕС автоматическое увеличение расходов», – заявила Мелони.

    На пресс-конференции после саммита средиземноморских стран ЕС глава итальянского правительства отметила, что странам придется потратить миллиарды не по собственной инициативе. По ее словам, в правовой системе Италии существует ряд автоматических корректировок пенсий и выплат с учетом инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Италия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год.

    В четверг Мелони потребовала смягчить правила из-за цен на энергию.

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    7 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Фицо предрек Европе сложную зиму из-за дефицита нефти

    Премьер Словакии Фицо: Европу ждет сложная зима из-за проблем с нефтью

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о серьезных проблемах с нефтью и горюче-смазочными материалами в Европе, предрекая региону трудную осень и зиму.

    Европейские страны столкнулись с дефицитом энергоресурсов, предстоящие осень и зима станут для региона крайне сложным периодом, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию словацкого телеканала ТА3.

    «Тот, кто видел фильм «Аполлон-13», знает знаменитое выражение: «Хьюстон, у нас проблемы». У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными», – заявил Фицо.

    На ситуацию негативно влияет конфликт США и Ирана, а также постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах. Политик подчеркнул, что эти факторы создают значительное давление на рост цен на энергоносители.

    Глава правительства добавил, что решение проблем мирового масштаба нельзя оставлять на откуп отдельным государствам. Он выразил надежду, что ответы на вопросы о ситуации с нефтью будут найдены на саммите Европейского союза на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

    В понедельник Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители.

    Европейские страны ускорили закачку газа в подземные хранилища к зиме.

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    7 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Осужденную в Латвии за перевод денег в Россию женщину внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные жительницы Латвии Полины Камлевой, которую осудили за перевод 43 евро знакомому в Россию, появились в базе украинского сайта «Миротворец».

    Информацию о Камлевой опубликовали на портале в среду, пишет РИА «Новости». Авторы ресурса обвиняют женщину в финансировании российских Вооруженных сил, поддержке Москвы и распространении пропаганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд приговорил жительницу Латвии к шести годам лишения свободы за перевод 43 евро в Россию.

    Ранее бывший депутат Европарламента от Латвии также попал в базу сайта «Миротворец».

    Во вторник Будапешт осудил внесение венгерского политика и футболиста в списки этого ресурса.

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