Захарова предупредила о последствиях «заигрывания» с ИИ

Захарова: Заигрывание с ИИ может уничтожить индивидуальность

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая на втором Глобальном цифровом форуме в Москве, Захарова предупредила об опасности потери человеком своей уникальности из-за развития нейросетей, передает РИА «Новости».

«Может быть, мы придем к ситуации, когда не будет ни одной причины, которая побуждала бы человека очнуться от этого информационного лунатизма, поскольку это будет социально одобряемый стандарт», – отметила дипломат.

Она пояснила, что в такой парадигме исчезнет стремление к познанию, духовно-нравственному развитию и интеллектуальному труду. Кроме того, особое отношение к технологиям может привести к блокировке связи человека с Богом, подчеркнула представитель дипломатического ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

В среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода нейросетей из-под контроля человека.

В прошлом месяце разработчик систем искусственного интеллекта Anthropic заявил об экзистенциальной угрозе человечеству.