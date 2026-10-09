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    9 октября 2026, 15:30 • Новости дня

    Гидрометцентр предупредил о сохранении сильного ветра в Московском регионе

    Гидрометцентр: Сильный ветер с дождями сохранится в Московском регионе еще сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сильный порывистый ветер с дождями сохранится в Москве и Подмосковье в течение ближайших суток из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта, сообщили в Гидрометцентре.

    Сильный порывистый ветер сохранится в Москве и Подмосковье еще в течение суток, при этом не исключены осадки, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Предстоящей ночью в регионе не исключен местами умеренный дождь, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с», – сообщил представитель ведомства. По его словам, порывы ветра до 17 м/с сохранятся в столице и области и днем в субботу.

    Ночью температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов тепла. Днем в субботу в мегаполисе прогнозируется 11-13 градусов выше нуля, по области – 9-14 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

    В Гидрометцентре пояснили, что на погоду в выходные будет влиять холодный атмосферный фронт с центром над Архангельской областью. В зоне его влияния ожидается усиление ветра и выпадение осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу синоптики пообещали москвичам облачную и теплую погоду.

    В четверг в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.

    Ранее метеорологи объяснили причины завершения сухой осени в столице.

    8 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму

    Метеоролог Тишковец: Зима будет теплой, но крайне неустойчивой

    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чередование оттепелей и морозов, снегопады и ледяные дожди могут стать характерными чертами предстоящей зимы в Центральной России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сезон, по его оценке, будет мягким и влажным, однако погодные колебания создадут сложности для транспорта и коммунальных служб. Наступление метеорологической зимы в Москве ожидается во второй половине ноября, а устойчивого снежного покрова – в декабре.

    На климат в Центральной России влияет такое далекое от нашей страны климатическое явление, как Эль-Ниньо, говорит Тишковец. По его словам, статистика показывает: в условиях сильного Эль-Ниньо зима в Центральной России в 81% случаев бывает теплее климатической нормы, а осадков, как правило, выпадает больше положенного.

    «Эль-Ниньо уже стал самым мощным за всю историю наблюдений. Температура поверхности воды превышает норму на четыре градуса, то есть с большим запасом. Пик этого климатического явления придется на финал текущего года. Ближайший сезон, конечно, будет ощущать это на себе с точки зрения неустойчивости климатической системы как таковой», – рассказывает Тишковец.

    По его словам, предстоящая зима в регионе будет на два–четыре градуса теплее климатической нормы. В декабре ожидается примерно на 10% больше осадков, чем обычно, в январе их количество будет близким к норме, а февраль станет особенно влажным: превышение составит 30–50%.

    «Учитывая такой прогностический сценарий, грядущая зима будет крайне неустойчивой. Климат будет «истерить» и находиться в «нервозном» состоянии. Мы будем переживать одну за другой волны тепла и умеренного холода, обильные осадки, которые будут восстанавливать снежный покров. Но при оттепелях он будет таять и по высоте отставать от нормы. Снегопады будут сменяться ледяными дождями и просто дождями, а потом все будет возвращаться заново вместе с гололедными явлениями. А значит, увеличится и количество особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», – отмечает эксперт.

    Метеоролог подчеркивает, что ничего хорошего в таком неустойчивом состоянии климатической системы нет – большие колебания параметров атмосферы и опасные явления погоды скажутся на дорожной обстановке, работе коммунальных служб и транспорта.

    Но при этом синоптик также признал, что сейчас спрогнозировать погоду на зимние праздники невозможно. «Я не могу сказать, какая погода будет на Новый год или 23 февраля. По климатической норме к концу декабря у нас должен сформироваться снежный покров высотой 10–15 сантиметров. Однако декабрь ожидается на два-три градуса теплее обычного, поэтому наступление зимы задержится, а теплая погода сохранится дольше. Это не значит, что холодов не будет: зима остается зимой. Но в целом она будет мягкой и влажной. При этом избыток осадков необязательно означает обильные снегопады: нас ждут и снег, и мокрый снег, и дождь, и ледяной дождь», – говорит Тишковец.

    Пока же осень продолжает радовать типичной золотой порой и настоящим ренессансом бабьего лета, добавляет синоптик. Температура в сентябре и октябре превышает норму на два-три градуса. «С учетом теплой осени более значимый снег в этом году появится позже. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, но в этот раз сдвинется на вторую половину месяца. Понижение температуры ниже +5 градусов, критериального значения для автомобильной зимы, произойдет только в первой декаде ноября. Около нуля с небольшими устойчивыми морозами ситуация начнет складываться во второй половине ноября. А более или менее значимый снежный покров, на мой взгляд, станет устойчиво формироваться только с наступлением декабря», – поясняет собеседник.

    Тем не менее автомобилистам, по мнению специалиста, все же стоит придерживаться привычной даты смены летних шин на зимние – 15 октября.

    Синоптик также предупредил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов не превышает 70%. Тем не менее они дают общее видение того, как будет развиваться погода в грядущем сезоне, и позволяют выстроить стратегию поведения. Метеорологов, по его мнению, в конце 2026 и весь 2027 год ждет много работы, ведь климатическая нестабильность будет постоянно «выстреливать» погодными неприятностями и сюрпризами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сохранить урожай до весны. Для долгого хранения яблок подходят осенние и зимние сорта с плотной мякотью, держать их лучше при температуре от 0 до +4 градусов и влажности 85-90%, не моя перед закладкой и не размещая рядом с картофелем. Свекле нужна температура от 0 до +2 градусов, а при значениях выше +7 корнеплоды начинают прорастать. Мыть свеклу перед хранением также не рекомендуется, а ботву срезают острым ножом, оставляя черешки длиной не более одного сантиметра.

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    8 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Косметолога отдали под суд за нападение на журналистов «Известий» в Москве

    СК: Дело напавшей в Москве на журналистов «Известий» косметолога передано в суд

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Завершено расследование уголовного дела в отношении косметолога, которая напала на съемочную группу телеканала «Известия» в Москве, дело передано в суд, сообщил Следственный комитет.

    Обвиняемой вменяют воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сообщает СК России. В ведомстве отметили, что собрана достаточная доказательственная база для рассмотрения дела по существу.

    Инцидент произошел 30 июня в торговом центре на Новоясеневском проспекте столицы. Журналисты «Известий» готовили материал о незаконных косметологических услугах и пришли на прием под видом клиентов.

    Косметолог не смогла предъявить регистрационное удостоверение на инъекционный препарат и диплом о медицинском образовании. После этого в кабинет вошли корреспондент и оператор. Когда журналистка представилась и показала пресс-карту, обвиняемая напала на нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне охранников в Москве отдали под суд за избиение журналистов.

    В мае СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве.

    В марте другого журналиста «Известий» избили в Подмосковье из-за расследования о собаках.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека

    МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка в центре российской столицы травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД Москвы.

    Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    8 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся

    В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве на улице Крузенштерна водитель автомобиля Toyota повредил четыре машины и скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.

    Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.

    Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два человека пострадали в ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

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    8 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасены три человека

    МЧС: Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Игарском проезде на северо-востоке Москвы ликвидирован пожар в квартире жилого дома, в результате которого были спасены три человека, сообщили в столичном ГУ МЧС.

    Пожар произошел на втором этаже 17-этажного дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России. «В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Игарский проезд, дом 13. Принятыми мерами загорание было оперативно ликвидировано. Спасены три человека», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в четверг квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве.

    В июле при пожаре в центре Москвы пострадал один человек. В апреле при пожаре в московском жилом доме пострадали трое.

    В феврале спасатели вывели десять человек из горящей многоэтажки в столице.

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    8 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль авиацию в Московском регионе

    Минтранс и Росавиация взяли под контроль работу авиации в Московском регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне введенных ограничений в столичных аэропортах Министерство транспорта и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе.

    Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе. Это было сделано на фоне введенных ограничений в столичных аэропортах.

    «Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», – сообщает Росавиация.

    Сейчас аэропорт Жуковский функционирует по согласованию с соответствующими органами. При этом Внуково, Шереметьево и Домодедово полностью открыты на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве подчеркнули, что введенные в аэропортах ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Транспортная прокуратура начала проверку после ограничений в аэропортах Москвы.

    В воскресенье Домодедово и Шереметьево переходили на обслуживание рейсов по согласованию.

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    8 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве загорелась квартира на втором этаже 17-этажного жилого дома в Игарском проезде, сообщили в экстренных службах столицы.

    В 17-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы загорелась квартира на втором этаже, передает РИА «Новости». «Произошло возгорание в квартире на втором этаже 17-этажного жилого дома по адресу: Игарский проезд, 13», – рассказал агентству представитель экстренных служб.

    Сейчас спасатели проводят эвакуацию жильцов с верхних этажей. Информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве загорелся дом XIX века на Большой Никитской улице.

    В понедельник пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Новой Москве.

    В апреле при пожаре в жилом доме в столице пострадали три человека.

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    9 октября 2026, 07:02 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желтый уровень погодной опасности введен в Москве и Московской области в связи с порывами ветра до 15 метров в секунду.

    В Москве и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности из-за усиления юго-западного ветра, скорость которого может достигать 15 метров в секунду, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    «Днем, а также в ночь на субботу, 10 октября, ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 15 м/с, желтый погодный уровень», – сообщили в ведомстве. Предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях останется в силе до 09:00 субботы. Отмечается, что по шкале Бофорта порывы в 15 м/с классифицируются как «крепкий» ветер в 7 баллов из 12 возможных.

    По прогнозам синоптиков, столичный регион также ждут небольшие и умеренные дожди. Столбики термометров в Москве покажут 17–19 градусов выше нуля, а по области температура составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Как уточнила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, эта пятница может оказаться самым теплым днем наступившей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу москвичам пообещали облачную и теплую погоду. В четверг синоптики спрогнозировали Центральной России позднюю «истеричную» зиму. В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 9 и 10 октября.

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    9 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Устроивший массовое ДТП в Москве водитель сдался полиции

    Скрывшийся после массового ДТП в Москве водитель сдался полиции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей в Москве и скрывшийся с места, явился в полицию и признал свою вину, сообщили в управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел в четверг около 19.00 мск в проезде Невельского. Водитель автомобиля Toyota совершил столкновение с Citroen, после чего его машина опрокинулась, зацепив Mazda и несколько припаркованных транспортных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    Виновник скрылся с места аварии. Полиция установила, что это 19-летний молодой человек. «Позже он прибыл в ОГИБДД, признал вину и пояснил, что сбежал, испугавшись последствий», – добавили в МВД.

    На опубликованном видео молодой человек пояснил, что взял автомобиль у друга для личных нужд и попал в аварию из-за небольшого опыта вождения.

    В отношении водителя составлены административные материалы за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

    В четверг автомобиль Toyota повредил четыре машины на улице Крузенштерна в Москве, а водитель скрылся.

    В прошлом месяце в ДТП на Ленинградском проспекте увеличилось число пострадавших.

    В начале сентября блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    9 октября 2026, 06:08 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и теплую пятницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачную погоду с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 19 градусов прогнозируют в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Днем температура в столице составит от 17 до 19 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В Подмосковье воздух прогреется до 20 градусов.

    Ночью столбики термометров в Москве могут опуститься до плюс семи градусов, а по области – до плюс четырех.

    Ожидается южный ветер со скоростью 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.

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    9 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Ученые предупредили о летящих к Земле трех облаках плазмы

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: К Земле летят три облака плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    К Земле от Солнца направляются три облака плазмы, первое из которых достигнет планеты уже в пятницу вечером, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Первое облако, выброшенное во вторник, прибудет к Земле после 18:00 мск и вызовет магнитную бурю уровня G2, а также полярные сияния, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

    Два других облака, покинувшие Солнце 7 и 8 октября, должны слиться по пути к Земле и ударить по планете в воскресенье, вызвав еще одну бурю уровня G2.

    Солнечная и геомагнитная активность в начале октября показывает заметный рост, однако ученые отмечают, что активность имеет рваный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса.

    В среду ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце.

    Во вторник они сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

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    9 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    МЧС опровергло сообщения о жертвах при пожаре на юго-востоке Москвы

    МЧС опровергло информацию о пострадавших при пожаре в бытовках в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сообщения о погибших и пострадавших при возгорании строительных бытовок в столице не соответствуют действительности, заявило Главное управление МЧС по Москве.

    «На месте пожара на улице Нижние Поля погибших и пострадавших, в том числе из числа пожарных, нет», – заявили в пресс-службе столичного главка МЧС, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что двухъярусные бытовки загорелись на площади 200 кв. метров возле административного здания на юго-востоке Москвы. Возгорание распространялось по верхнему ярусу, из-за чего была организована эвакуация людей из прилегающего здания.

    К настоящему моменту открытое горение на месте происшествия ликвидировано.

    В четверг при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасли трех человек.

    В мае в Москве ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара.

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    9 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    В Московском зоопарке начали строить вольер для панды Катюши с женихом

    Руководство Московского зоопарка анонсировало новый вольер для панды Катюши

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о возведении нового огромного вольера для панды Катюши и ее будущего партнера.

    Московский зоопарк планирует разместить в новом вольере панду Катюшу и ее будущего жениха. Сейчас на территории зоосада идут работы по обустройству площадки для трехлетней самки большой панды и самца, которого планируют найти ей к пяти-шести годам, сообщает РИА «Новости».

    «Мы строим огромный вольер для нашей любимицы Катюши и ее жениха в будущем, как мы надеемся», – заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

    Она добавила, что специалисты также возводят новые пространства для золотых обезьян. Кроме того, вдоль Красной Пресни планируется убрать каменные заборы с решетками и создать стеклянную галерею, через которую посетители смогут наблюдать за благоустроенным прудом и розовыми фламинго.

    На данный момент в зоопарке живут самец Жуи, самка Диндин и их дочь Катюша, при этом каждая панда занимает отдельный вольер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о съедающей 30 кг бамбука панде Катюше.

    Посол Китая назвал условия содержания панд в Москве лучшими.

    В марте Катюша выбрала зеленый куб-мяч любимой игрушкой.

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    9 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    В Москве заработал сервис для выбора имен новорожденным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о запуске нового столичного портала, который поможет родителям выбрать имя для ребенка на основе статистики за последние сто лет, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

    В столице начал работу портал «Московские имена», предоставляющий уникальную статистику о наиболее популярных именах за любой год прошедшего столетия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

    «Выбор имени для ребенка – всегда чувствительный и эмоционально сложный процесс для родителей», – сказала Ракова, передает ТАСС.

    Раздел содержит более 600 имен, зарегистрированных в Москве с 1926 года. Сервис предлагает систему фильтров, с помощью которых родители могут просматривать статистику популярности в формате графика или таблицы, а также изучить десятку лидеров для мальчиков и девочек.

    Система позволяет искать подходящие варианты по первой букве, длине слова, происхождению и знаку зодиака. Каждое имя сопровождает информационная карточка с производными формами, вариантами отчества и интересными фактами, включая список известных исторических личностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных.

    В Подмосковье выросла популярность «героических» вариантов.

    Летом москвичи дали двум сыновьям имя Одиссей.

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    9 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Непогода вынудила Киев приспустить главный флаг Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве временно приспустят главный флаг Украины из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщила городская администрация.

    «В Киеве 9 октября из-за прогнозируемой непогоды временно приспустят главный флаг Украины. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца суток в городе порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

    Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. Высота флагштока у монумента «Родина-мать», на котором размещено полотнище размером 16 на 24 метра, составляет почти 90 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские операторы БПЛА ударили по флагу Украины в Краматорске.

    В прошлом году в Киеве приспустили главный флаг Украины из-за урагана.

    В 2024 году главное украинское знамя в столице страны снимали в третий раз за несколько дней.

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