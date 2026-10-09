Власти Северного Кипра опознали тело погибшей при крушении парома россиянки

Канцелярия премьер-министра Турецкой республики Северного Кипра сообщила об идентификации тел троих жертв крушения судна. С помощью анализа ДНК специалисты опознали россиянку Юлию Озджан и ее супруга Айхана Озджана, передает РИА «Новости».
Паром перевернулся в море 30 августа в 2,5 км от берега Гирне. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа.
Расследование причин трагедии продолжается. Капитан судна в настоящее время находится под стражей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв крушения парома у Северного Кипра достигло 27 человек.
В среду количество погибших выросло до 25.