Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом

Захарова объяснила страх людей перед концом света использованием ИИ

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, страх перед концом света из-за развития технологий стал массовым явлением, поскольку искусственный интеллект уже вошел в быт большинства людей, передает РИА «Новости».

«Почему в эту сторону начинает развиваться теория апокалиптичности? Потому что искусственный интеллект на ширпотребном уровне, в формате чатов, подсказок уже вошел в жизнь – не могу сказать, что каждого человека, но, в принципе, в жизнь большинства», – сказала Захарова в ходе выступления на II Глобальном цифровом форуме в Москве.

Дипломат отметила, что сейчас повсюду звучат предупреждения о печальном финале для человечества из-за бесконтрольного развития нейросетей. По ее словам, эти прогнозы обычно касаются перспективы появления некоего сверхсильного разума, хотя на самом деле ничего непоправимого пока не произошло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля.

В прошлом месяце разработчик искусственного интеллекта Anthropic указал на экзистенциальную угрозу человечеству.

МИД заявил о росте военно-политических рисков из-за развития нейросетей.