В Московском зоопарке начали строить вольер для панды Катюши с женихом

Руководство Московского зоопарка анонсировало новый вольер для панды Катюши

Tекст: Тимур Шайдуллин

Московский зоопарк планирует разместить в новом вольере панду Катюшу и ее будущего жениха. Сейчас на территории зоосада идут работы по обустройству площадки для трехлетней самки большой панды и самца, которого планируют найти ей к пяти-шести годам, сообщает РИА «Новости».

«Мы строим огромный вольер для нашей любимицы Катюши и ее жениха в будущем, как мы надеемся», – заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что специалисты также возводят новые пространства для золотых обезьян. Кроме того, вдоль Красной Пресни планируется убрать каменные заборы с решетками и создать стеклянную галерею, через которую посетители смогут наблюдать за благоустроенным прудом и розовыми фламинго.

На данный момент в зоопарке живут самец Жуи, самка Диндин и их дочь Катюша, при этом каждая панда занимает отдельный вольер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о съедающей 30 кг бамбука панде Катюше.

Посол Китая назвал условия содержания панд в Москве лучшими.

В марте Катюша выбрала зеленый куб-мяч любимой игрушкой.