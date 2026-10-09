Устроивший массовое ДТП в Москве водитель сдался полиции

Скрывшийся после массового ДТП в Москве водитель сдался полиции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в четверг около 19.00 мск в проезде Невельского. Водитель автомобиля Toyota совершил столкновение с Citroen, после чего его машина опрокинулась, зацепив Mazda и несколько припаркованных транспортных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Виновник скрылся с места аварии. Полиция установила, что это 19-летний молодой человек. «Позже он прибыл в ОГИБДД, признал вину и пояснил, что сбежал, испугавшись последствий», – добавили в МВД.

На опубликованном видео молодой человек пояснил, что взял автомобиль у друга для личных нужд и попал в аварию из-за небольшого опыта вождения.

В отношении водителя составлены административные материалы за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

В четверг автомобиль Toyota повредил четыре машины на улице Крузенштерна в Москве, а водитель скрылся.

В прошлом месяце в ДТП на Ленинградском проспекте увеличилось число пострадавших.

В начале сентября блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.