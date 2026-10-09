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    9 октября 2026, 14:14 • Новости дня

    Двое россиян пострадали в смертельном ДТП с украинцем в Индонезии

    Украинец насмерть сбил немца на Ломбоке, пострадали россияне

    Tекст: Мария Иванова

    На индонезийском острове Ломбок гражданин Украины за рулем автомобиля устроил ДТП, в результате которого погиб турист из Германии, а двое находившихся в машине россиян получили травмы.

    Авария произошла в туристическом районе Мандалика неподалеку от международного гоночного автодрома. За рулем автомобиля Nissan Navara находился 42-летний гражданин Украины, он врезался в ехавший впереди мотоцикл Honda Vario под управлением 48-летнего немца, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, мотоцикл Honda Vario двигался с запада на восток. Когда он оказался на месте происшествия, автомобиль Nissan Navara, двигавшийся в том же направлении, врезался в него сзади», – сообщил представитель полиции провинции Западная Нуса-Тенгара Мухаммад Холид.

    От удара мотоциклиста отбросило в сторону, а внедорожник перевернулся и врезался в фонарный столб на разделительной полосе. Полиция и медики оказали пострадавшему туристу первую помощь, однако спасти его не удалось.

    В салоне машины находились двое граждан России 27 и 34 лет. У одного подозревают закрытый перелом руки, у второго диагностировали гематомы и кровотечение. Представитель дорожной полиции Центрального Ломбока Сасмита Андика Чандра добавил, что пассажиры и водитель госпитализированы в больницу Мандалика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у курорта в Индонезии затонуло туристическое судно с иностранцами.

    Местная полиция задержала на Бали россиянок и украинца за организацию проституции.

    9 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    Руководитель проекта Михаил Звинчук и его соратники находились на территории Черногории легально и официально, сообщает «Рыбарь».

    В планах у команды была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

    На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. В проекте подчеркнули, что никаких нарушений местного законодательства не было, и выразили надежду на скорое освобождение всех задержанных.

    Публикация постов на основном ресурсе проекта и в региональных каналах продолжается в прежнем режиме без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Черногории задержали основателя проекта «Рыбарь».

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона.

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    9 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе ареста для соотечественников в западных странах и предложил пополнять обменный фонд иностранцами.

    «Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю – на всех) россиян объявлена охота», – написал Медведев в Telegram-канале.

    По его словам, от ареста в западных странах не могут спасти визы или приглашения. Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что преследованию в первую очередь подвергаются те, кто говорит правду о Евросоюзе и киевских властях.

    В связи с этим политик допустил необходимость пополнения российского обменного фонда за счет граждан стран Европы и США.

    «Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…» – подчеркнул Медведев.

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    9 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»

    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты в Южной Корее

    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»
    @ ianabenati

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победительница национального этапа Яна Кривченко вошла в топ-5 финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле и получила один из главных титулов.

    Финал конкурса прошел 8 октября в столице Южной Кореи. За звание лучшей боролись 45 женщин в возрасте от 18 до 50 лет из Китая, США, Франции, Индии и других стран, а победу одержала представительница Перу Элина Васкез Риваз, передает ТАСС.

    «На конкурс решила поехать в последний момент, так сказать, для „пробы пера“, – посмотреть, как все устроено на международных этапах и подготовиться к „Миссис Мира“», – рассказала Кривченко.

    Она отметила, что совершенно не рассчитывала попасть даже в десятку лучших, однако получила бесценный опыт для участия в главном состязании для замужних женщин. По ее словам, между финалистками не чувствовалось напряжения, а атмосфера на конкурсе была дружелюбной.

    Кривченко родилась в Таджикистане, в настоящее время живет в Москве, работает бренд-менеджером Балаклавского подземного музейного комплекса и руководит спа-центром в Крыму. В этом году она завоевала титул «Миссис Россия Мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, невестка Юрия Куклачева выиграла конкурс красоты «Миссис Россия».

    Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты.

    Жительница ЮАР завоевала титул «Миссис БРИКС» в Казани.

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    9 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»

    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Черногории начало выяснять обстоятельства задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    Мария Захарова сообщила, что дипломатическое ведомство разбирается в ситуации вокруг задержанного в Черногории основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, передает РИА «Новости».

    «Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь».

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона. Госдепартамент США также объявлял награду до 10 млн долларов за информацию о связанных с проектом лицах.

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    9 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука

    Песков: Дипломаты выяснят причины задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты будут выяснять причины задержания в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», – заявил Песков в комментарии телеканалу «Звезда».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

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    7 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом

    CNN Turk: Российский турист погиб в Турции после падения на скалы с парапланом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский турист погиб на турецком курорте Олюдениз во время полета с парапланом, сообщил телеканал CNN Turk.

    Мужчина скончался после падения на скалы в провинции Мугла, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk. Сообщается, что 37-летний россиянин Александр Кишенет совершал прыжок с высоты 1900 метров с горы Бабадаг на соло-параплане. По неустановленной причине он упал на скалы.

    На место происшествия выдвинулись жандармы и спасатели, однако мужчина скончался до их прибытия. Начато расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с отравлением российских туристов в Турции.

    Летом российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки.

    В стране решали вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян.

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    7 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Генконсульство подтвердило гибель россиянина при полете на параплане в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский турист Александр Кишенет погиб в турецком городе Фетхие в результате столкновения со скалой во время полета на соло-параплане, подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.

    Генконсульство подтвердило информацию экстренных служб Турции о гибели россиянина в районе Ликийской тропы, передает РИА «Новости».

    По данным турецких СМИ, 37-летний Александр Кишенет совершал полет на соло-параплане с горы Бабадаг с высоты 1900 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкие СМИ сообщили о гибели российского туриста после прыжка с парапланом.

    В ноябре прошлого года россиянин погиб в Турции после падения с парапланом со скалы.

    В сентябре того же года генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.

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    8 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Глава МВД Литвы предложил отслеживать транзитные маршруты россиян

    Baltnews: Глава МВД Литвы Кателинас предложил отслеживать маршруты машин россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас выступил с инициативой фиксировать маршруты проезжающих через страну транзитом автомобилей граждан России, пишет Baltnews.

    Литовское ведомство рассматривает возможность введения жесткого контроля за перемещением российских транзитных машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Baltnews.

    «Мое предложение – найти способ фиксации конкретного маршрута транзитных автомобилей, чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определенному маршруту до выезда в Калининград или наоборот», – заявил Кателинас.

    До этого литовский Сейм отклонил поправки, которые предполагали сокращение разрешенного времени транзита для граждан России через территорию республики с 24 до шести часов. По данным пограничной службы Литвы, в прошлом году границу страны пересекли около 13 тыс. автомобилей с российскими номерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты указали на возможные ответные меры Москвы в связи с планами Вильнюса ужесточить транзит.

    Тогда же политологи объяснили логику литовских властей по изменению правил проезда в Калининград.

    Российские дипломаты заявили о новых попытках соседней республики осложнить сообщение с эксклавом.

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    8 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших при обрушении дома в Стамбуле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Среди пострадавших при обрушении жилого дома в Стамбуле граждан России нет, сообщили в российском генконсульстве.

    «По предварительным данным турецких экстренных служб, граждан России среди пострадавших нет. Обращения на телефон дежурного генконсульства не поступали», – заявили в генконсульстве, передает ТАСС.

    В результате ЧП погибли два человека, десять, в том числе трое детей, спасены, сообщает TRT Haber. Спасатели продолжают поиски трех человек, находящихся под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле при обрушении дома погиб человек. Под завалами семиэтажного дома начали поиски семи человек.

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    7 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Григоренко анонсировал открытие первого зарубежного МФЦ в Узбекистане

    Григоренко: Первый заграничный российский МФЦ начнет работу в Ташкенте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россияне за границей смогут получать государственные услуги в формате МФЦ, и первая такая точка откроется в Узбекистане, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

    «Вскоре появится возможность получения российских государственных услуг за рубежом в формате МФЦ. Первый такой проект готовится к запуску в Узбекистане. В Ташкенте на базе Русского дома у наших соотечественников появится доступ к самым востребованным услугам, например – к оформлению СНИЛС или электронной подписи», – цитирует вице-премьера РИА «Новости».

    В аппарате Григоренко добавили, что аналогичный центр в ближайшие месяцы появится в Казахстане. Позже этими услугами смогут воспользоваться и иностранцы.

    Отмечается, что проект реализуется в рамках программы «Поддержка граждан РФ за рубежом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне была названа дата начала эксперимента по доступу к госуслугам России из-за рубежа.

    В январе сообщалось, что сеть МФЦ оказала более 166 млн госуслуг в 2025 году.

    В прошлом году при российских МФЦ решили создать сервисы самообслуживания.

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    8 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    ОАЭ выдали России обвиняемых в хищении и неуплате налогов на 240 млн рублей

    Эмираты выдали России двух фигурантов дел о хищении более 240 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию россиянина и гражданина Ирана, обвиняемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 240 млн рублей.

    Эмираты передали российским правоохранительным органам двух находившихся в международном розыске мужчин, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России граждан Российской Федерации и Ирана», – заявила Волк.

    Россиянин в 2017 году организовал в Башкирии сеть автосалонов, через которую заманивал покупателей низкими ценами. В договорах при этом указывалась завышенная стоимость автомобилей и штрафы за отказ от сделки. Кроме того, клиентов заставляли оплачивать неустановленное дополнительное оборудование. От действий фигуранта и его сообщников пострадали 500 человек, ущерб превысил 77 млн рублей. Мужчину объявили в розыск в 2024 году.

    Второй экстрадированный, гражданин Ирана, руководил коммерческой организацией и создал схему уклонения от налогов, а также незаконного возмещения НДС. Сумма ущерба государству составила свыше 162 млн рублей. Злоумышленник скрылся от следствия и находился в международном розыске с 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае адвокат обвиняемой в мошенничестве россиянки Эльвиры Мадияровой сообщил о приостановке ее экстрадиции из Турции.

    Ранее Черногория экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина. До этого власти Азербайджана решили экстрадировать в Россию задержанную экс-судью Елену Хахалеву.

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    8 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    В Италии россиянку обвинили в уклонении от уплаты налогов на 11 млн евро

    ANSA: Полиция Италии обвинила россиянку в неуплате 11 млн евро налогов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финансовая полиция итальянской провинции Савона обвинила гражданку России в неуплате налогов на 11 млн евро, сообщило агентство ANSA.

    Согласно отчету полиции, женщина постоянно проживает в Италии с 2018 года. В городе Алассио она приобрела недвижимость на сумму более 2 млн евро. Полиция также оценила ее инвестиционный портфель в России примерно в 50 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    По данным ведомства, с 2019 по 2024 год россиянка получила около 7 млн евро доходов от аренды и финансовых вложений, но не подала о них декларацию в Италии. Она также подозревается в неуплате налогов на зарубежную недвижимость на сумму более 4 млн евро.

    Отмечается, что из-за приостановки основных положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Италией женщина могла не воспользоваться льготами. Налоговая служба Италии уже начала процедуру взыскания неуплаченных налогов в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кипр выдал России бизнесмена за неуплату налогов на 2,6 млрд рублей.

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    7 октября 2026, 10:50 • Новости дня
    Медучреждения в Турции решили проверить информацию об инфекции у россиян

    Tекст: Дарья Григоренко

    Учреждения здравоохранения турецкого района Манавгат проверят сообщения о возможных случаях кишечной инфекции среди российских туристов в одном из отелей, хотя официальных обращений о массовом заражении не поступало, сообщили в районном управлении здравоохранения.

    «Наши учреждения будут запрошены. Но сигналов о массовом заражении не было», – заявили РИА «Новости» в районном управлении здравоохранения.

    Ранее появилась информация, что десятки российских туристов заболели кишечной инфекцией в семейном пятизвездочном отеле в курортном регионе Сиде. Пострадавшие жаловались на рвоту, диарею и антисанитарные условия в гостинице, связывая вспышку заболевания с качеством питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале отельеры Турции отказались менять систему «все включено» из-за россиян.

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    9 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипмиссия потребовала от властей Черногории разъяснить причины задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и других граждан России, а также предоставить к ним консульский доступ.

    В дипмиссии сообщили, что посольство оперативно направило запросы черногорской стороне с требованием разъяснить причины, на основании которых черногорской стороной было принято решение задержать Звинчука и нескольких российских граждан.

    Российская сторона также потребовала немедленно обеспечить консульский доступ к задержанным соотечественникам, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дипломаты будут защищать права задержанного Звинчука.


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    8 октября 2026, 11:43 • Новости дня
    Тело погибшего в ДТП на Пхукете россиянина отправили домой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тело 32-летнего россиянина, погибшего в ДТП с мотоциклом на таиландском острове Пхукет в ночь с 4 на 5 октября, отправлено на Родину, сообщил генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов.

    «Вчера тело россиянина, погибшего в ДТП в ночь с 4 на 5 октября, было отправлено на Родину», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Ранее Иванов сообщал, что генеральное консульство оказывает содействие семье погибшего россиянина в репатриации тела.

    В ночь с 4 на 5 октября в пхукетском районе Патонг произошло лобовое столкновение двух мотоциклов. Одним из них управлял 32-летний сын экс-мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, на втором в качестве пассажира ехал 17-летний россиянин Данила Горбунов. В ДТП погибли Мусаев и таец-водитель мототакси, а Горбунов оказался в больнице в состоянии комы с черепно-мозговой травмой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в генконсульстве подтвердили гибель россиянина в ДТП на Пхукете.

    В понедельник сын экс-мэра Махачкалы Мусаева погиб в ДТП в Таиланде.

    В конце августа россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде.

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