ООН потребовала от Израиля прекратить притеснение мирных жителей Сирии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило серьезную обеспокоенность воздействием военных операций Израиля на жителей юга Сирии, передает РИА «Новости».

«Израильские власти должны прекратить действия, направленные на притеснение или запугивание гражданского населения в сирийских деревнях, включая проведение рейдов, ограничение свободы передвижения, задержания и уничтожение посевов», – заявили в ведомстве.

По данным мониторинга открытых источников, только в сентябре было зафиксировано около 280 инцидентов, связанных с вооруженными вторжениями Израиля на территорию Сирии. В организации отметили, что это самый высокий показатель за месяц с начала года. К подобным инцидентам относятся рейды в жилые дома, произвольные задержания мирных жителей и уничтожение их средств к существованию.

Сейчас под стражей в Израиле остаются 49 сирийцев. УВКПЧ получило сведения о применении к ним пыток и жестокого обращения, в том числе избиений, натравливания собак и угроз расправы над семьями. В ООН подчеркнули, что обращение со всеми задержанными должно осуществляться с уважением их достоинства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу израильские военные обстреляли жилые кварталы на юге Сирии.

До этого Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило Израиль за возведение фортификационных сооружений в провинции Кунейтра, назвав это прямым нарушением соглашения о разъединении сил на Голанских высотах.

Ранее власти Израиля объяснили атаки на юг Сирии необходимостью защиты друзов.