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    9 октября 2026, 14:08 • Новости дня

    ООН потребовала от Израиля прекратить притеснение мирных жителей Сирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало израильские власти прекратить рейды и запугивание гражданского населения в Сирии, указав на рекордное число вторжений в сентябре.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило серьезную обеспокоенность воздействием военных операций Израиля на жителей юга Сирии, передает РИА «Новости».

    «Израильские власти должны прекратить действия, направленные на притеснение или запугивание гражданского населения в сирийских деревнях, включая проведение рейдов, ограничение свободы передвижения, задержания и уничтожение посевов», – заявили в ведомстве.

    По данным мониторинга открытых источников, только в сентябре было зафиксировано около 280 инцидентов, связанных с вооруженными вторжениями Израиля на территорию Сирии. В организации отметили, что это самый высокий показатель за месяц с начала года. К подобным инцидентам относятся рейды в жилые дома, произвольные задержания мирных жителей и уничтожение их средств к существованию.

    Сейчас под стражей в Израиле остаются 49 сирийцев. УВКПЧ получило сведения о применении к ним пыток и жестокого обращения, в том числе избиений, натравливания собак и угроз расправы над семьями. В ООН подчеркнули, что обращение со всеми задержанными должно осуществляться с уважением их достоинства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу израильские военные обстреляли жилые кварталы на юге Сирии.

    До этого Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило Израиль за возведение фортификационных сооружений в провинции Кунейтра, назвав это прямым нарушением соглашения о разъединении сил на Голанских высотах.

    Ранее власти Израиля объяснили атаки на юг Сирии необходимостью защиты друзов.

    9 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    @ news.un.org

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по ситуации на Украине по запросу европейских членов Совбеза, сообщили в председательствующей в октябре миссии Греции при организации.

    Согласно расписанию работы Совбеза, заседание по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» состоится 9 октября в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    В миссии Греции при ООН уточнили, что заседание запросили европейские страны группы Е5. Группа Е5 объединяет европейских членов Совета Безопасности ООН. В ее нынешний состав входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

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    11 октября 2026, 05:43 • Новости дня
    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

    Гутерреш решительно осудил нападения на аэропорт в Эр-Рияде

    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался об атаках на аэропорт в Эр-Рияде, напомнив, что нападения на мирных граждан являются нарушением международного права.

    «Я глубоко потрясен и решительно осуждаю смертоносное нападение хуситов в субботу на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, в результате которого, по сообщениям, погибли 12 человек и сотни мирных жителей получили ранения», – сказано в сообщении на сайте генсека ООН.

    Гутерреш напомнил, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного права.

    «Эти нападения должны немедленно прекратиться», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Блогер из Москвы победила на международном конкурсе красоты «Миссис ООН»

    Блогер из Москвы Филина стала победительницей конкурса красоты «Миссис ООН»

    Tекст: Вера Басилая

    Кулинарный блогер из Москвы Мария Филина стала победительницей международного конкурса красоты Ms. And Mrs. United Nations 2026 в своей возрастной категории.

    50-летняя россиянка стала первой в своей возрастной категории, опередив участниц национальных отборов из Индонезии, Японии, Сингапура, Казахстана, Непала и других стран, передает ТАСС.

    «Выступала под номером 15, а стала первой! Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить, что эта потрясающая конкурсная неделя, десятичасовые репетиции, незабываемые конкурсные этапы, экскурсии и официальные встречи позади, а в моей коллекции теперь есть лента и корона победительницы столь уважаемого конкурса красоты», – заявила Филина.

    Победительница выразила благодарность организаторам с индийской и российской стороны, которые окружили вниманием каждую участницу.

    Это уже вторая международная победа для москвички: в 2019 году в Болгарии она заняла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе красоты ее сподвигнул 50-летний юбилей: своим примером женщина хотела показать, что этот возраст не помеха для новых побед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной».

    Летом многодетная жительница России одержала победу в аналогичном международном состязании.

    В 2025 году жюри определило победительницу конкурса «Мисс Вселенная».

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    9 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель координационного подразделения Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо заявила о необходимости подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект обратится против человечества.

    У человечества должен быть план действий на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, передает РИА «Новости» заявление представителя ООН на Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Отвечая на вопрос о возможности восстания алгоритмов по сценарию фильма «Терминатор», Исабель де Сола Криадо подчеркнула важность подготовки. «Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», – сказала она.

    Представитель организации отметила, что искусственный интеллект представляет собой совершенно новый вызов, так как ранее не существовало технологий, способных действовать без контроля человека. По ее словам, человечеству необходима техническая возможность экстренно остановить работу подобных систем в случае непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

    В прошлом месяце в США начали расследование против разработчиков алгоритмов.

    МИД России заявил о росте военно-политических угроз из-за развития нейросетей.

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    10 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Небензя: России не предлагали сотрудничать по инциденту с дроном в Лейпциге

    Tекст: Антон Антонов

    Москве никто не предлагал сотрудничать со следствием по инциденту с дроном в Лейпциге, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Еще более абсурдно выглядят обвинения в нежелании Москвы сотрудничать со следствием. Нам этого никто и не предлагал, прекрасно понимая, что мы не только докажем свою непричастность, но и укажем на истинных организаторов», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Говоря об инциденте, постпред отметил, что вместо улик и фактов снова используется принцип «хайли лайкли», а вместо расследования и доказательств выдвигаются скороспелые обвинения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига.

    На территории аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотник с пакетом, содержавшим взрыватель.

    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны».

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    10 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Небензя обвинил Киев в срыве поставок зерна и эскалации в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Действия Киева подрывают мировую продовольственную безопасность и обостряют ситуацию в Черном и Азовском морях, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

    «Именно действия режима Зеленского приводят к сбоям в поставках зерна и удобрений, дефициту, росту инфляции», – заявил Небензя.

    Постпред России при ООН возложил на Киев ответственность за обострение обстановки в Черном и Азовском морях, передает РИА «Новости».

    «Именно безрассудные действия Киева привели к эскалации в Черном и Азовском морях. Попытки возложить ответственность на Россию – откровенная политическая спекуляция, не способная скрыть последствия авантюр Зеленского», – сказал Небензя.

    Он отметил, что европейские страны спекулируют на теме якобы катастрофических последствий для продовольственной безопасности, чтобы настроить страны глобального Юга против России.

    Небензя добавил, что украинские войска целенаправленно атаковали гражданское судоходство и российские предприятия по производству минеральных удобрений и серы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Турция предложила России и Украине создать два коридора безопасности для судоходства в Черном море.

    В среду в МИД России назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море, учитывая планы Киева по дестабилизации региона.

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    10 октября 2026, 00:22 • Новости дня
    Небензя заявил о готовности России продолжать достижение целей СВО военным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Москва продолжит достигать цели специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «До тех пор, пока к нашим оппонентам не придет понимание того, что давно пора начать предметное обсуждение условий, способных обеспечить долгосрочное урегулирование, мы продолжим достигать целей СВО военным путем», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    По его словам, именно Киев сознательно пошел на обострение и запустил эскалацию, а теперь выставляет себя жертвой, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что Украина начала операцию, в ходе которой наносились удары по российским объектам, но не добилась поставленной цели. Закономерным ответом на эти действия, добавил постпред, стали действия российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя также заявил, что Москва не отказывалась от переговоров по урегулированию кризиса на Украине, но считает урегулирование невозможным без устранения первопричин.

    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море.

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    10 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал защитить МУС от США

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил санкции США против Международного уголовного суда и призвал принять незамедлительные меры для защиты суда.

    «Эти санкции – очередные в ряду ответных мер, направленных против МУС и его сотрудников за их ежедневную работу по обеспечению ответственности за грубейшие нарушения прав человека, – неприемлемы», – приводит слова Тюрка РИА «Новости».

    Он также призвал страны, подписавшие Римский статут, «принять срочные меры для защиты его важнейшей деятельности и обеспечения его способности функционировать», передает ТАСС.

    Верховный комиссар призвал отменить все санкции, введенные против суда и его сотрудников. По его словам, безнаказанность лишь подпитывает насилие и страдания, поэтому следует содействовать торжеству справедливости, а не наказывать фиксирующих нарушения и привлекающих виновных к суду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против Международного уголовного суда.

    В пятницу генеральный секретарь ООН осудил санкции США против МУС.

    Главы МИД восьми стран также осудили санкции США против МУС.

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    10 октября 2026, 05:48 • Новости дня
    ООН выразила обеспокоенность ростом жертв атак ВСУ среди гражданских в России

    Помощник генсека ООН Хиари: Растет число жертв атак ВСУ среди гражданских

    Tекст: Антон Антонов

    ООН глубоко обеспокоена ростом числа жертв среди гражданского населения в результате ударов украинских вооруженных сил по территории России, заявил помощник генсека всемирной организации Халед Хиари в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

    «Мы также остаемся глубоко обеспокоены ростом числа жертв среди гражданского населения в результате участившихся ударов украинских вооруженных сил по территории России», – сказал он в ходе заседания СБ ООН.

    Хиари напомнил об атаках ВСУ по Белгородской и Московской областям ранее на неделе, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, и привел данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о 496 погибших и 3394 раненых с января по сентябрь 2026 года, передает РИА «Новости».

    «Все нападения, целью которых являются гражданские лица и гражданская инфраструктура, где бы они ни происходили, представляют собой нарушение международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться», – заявил Хиари.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Следственный комитет начал расследование атаки дронов на Московскую область.

    В среду генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв украинских атак в России.

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    8 октября 2026, 22:17 • Новости дня
    Советник посла США в Израиле искажал направляемые в Вашингтон доклады

    NYT: Советник посла США в Израиле Милстин искажал доклады для Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин на протяжении полутора лет редактировал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, чтобы выставить израильские власти в более выгодном свете, сообщает The New York Times (NYT).

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин в течение полутора лет переписывал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, стараясь выставить власти еврейского государства в более выгодном свете, передает ТАСС.

    Дипломат занял эту должность в апреле прошлого года. Он регулярно сглаживал информацию о действиях израильских властей в отношении поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также заблокировал передачу в Конгресс доклада об убийствах израильскими поселенцами палестинцев с американским гражданством.

    Переехав в Иерусалим, Милстин добился, чтобы все депеши профильного отдела по Палестине отправлялись только через него. В результате объем исходящей информации упал с нескольких сообщений в неделю до единиц в месяц. Многие сотрудники перестали готовить доклады, опасаясь блокировки или цензуры своих текстов.

    Масштаб вмешательства достиг рекордных значений по сравнению с предшественниками Милстина. Американские чиновники выражают опасения, что Вашингтон получает по дипломатическим каналам искаженную картину действий Израиля. Посол США в Израиле Майк Хакаби категорически отверг эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола».

    В апреле посол США сообщил о помощи «Моссада» в спасении американских летчиков.

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    8 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Верховный комиссар ООН призвал расследовать атаки ВСУ по мирным россиянам

    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары ВСУ по мирным жителям

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Тюрк призвал начать расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, жертвами которых стали мирные жители на территории России, передает ТАСС. Он заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями об украинских атаках», в результате которых погибли и пострадали мирные жители на российских территориях.

    «Предполагаемые нарушения должны расследоваться, а виновные должны быть привлечены к ответственности», – приводит слова Тюрка пресс-служба управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных жителей страны за неделю в результате украинских ударов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак.

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    8 октября 2026, 18:28 • Новости дня
    Сирия потребовала расследовать исчезновение сирийских моряков в Черном море

    SANA: Сирия потребовала расследовать атаку на сухогруз и исчезновение экипажа

    Tекст: Ольга Иванова

    Дамаск призвал Международную морскую организацию и Болгарию провести независимое расследование атаки на сухогруз в Черном море и выяснить судьбу девяти пропавших граждан страны, сообщил директор департамента Главного управления таможни Сирии Мазен Аллуш.

    Сирия потребовала разобраться в обстоятельствах инцидента с судном, на борту которого находились сирийские моряки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA. «Управление направило срочные официальные обращения в Международную морскую организацию (IMO) и компетентные морские ведомства Болгарии с призывом провести независимое и прозрачное расследование обстоятельств инцидента и установить ответственную сторону», – заявил Аллуш.

    По его словам, сухогруз подвергся атаке во вторник утром в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. На борту находились десять членов экипажа, в том числе девять граждан Сирии и один египтянин, информация об их судьбе до сих пор отсутствует.

    Директор департамента подчеркнул, что сирийская сторона требует объяснить причины прекращения поисково-спасательной операции до установления местонахождения моряков, а также изучить технические возможности обследования обломков судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Болгарии предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море.

    Во вторник Минобороны страны не установило принадлежность атаковавших суда дронов.

    Глава государства созвала заседание Совета нацбезопасности из-за инцидентов на море.

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    9 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Лантратова потребовала от ООН реакции на удар ВСУ по миссии МККК под Донецком

    Tекст: Денис Тельманов

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека с требованием отреагировать на удар украинских беспилотников по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста под Донецком.

    Украинские беспилотники атаковали грузовик гуманитарной миссии, который находился рядом со складом, написала Лантратова в Max. Она подчеркнула, что машины были отмечены символикой организации, поэтому удар не мог быть случайностью.

    «Требую незамедлительной реакции на атаку. Необходимо установить все обстоятельства удара, определить ответственных и дать правовую оценку их действиям», – заявила омбудсмен.

    Лантратова напомнила, что умышленные удары по защищенному транспорту Красного Креста являются военным преступлением. Она призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка перейти от слов к делу, добавив, что международное гуманитарное право должно применяться ко всем без исключений и двойных стандартов.

    Политик добавила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в ДНР для организации встречи с представителями гуманитарной миссии. Все собранные материалы будут направлены в компетентные органы и ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу женщина пострадала при налете БПЛА на район девятиэтажек в Донецке.

    В четверг беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в городе.

    Во вторник в Донецке ввели веерные отключения света после украинских атак.

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    9 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Генпрокуратура ОАЭ обнародовала признание второго пилота Flydubai

    WAM: Второй пилот Flydubai признался в связях с радикалами во время учебы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный прокурор ОАЭ Хамад аш-Шамси обнародовал детали признательных показаний второго пилота Flydubai, обвиняемого в попытке совершения теракта на рейсе в Израиль, пишет агентство WAM.

    Генпрокуратура ОАЭ опубликовала признательные показания второго пилота авиакомпании Flydubai. Обвиняемый признался, что во время учебы в австралийском Мельбурне посещал мечеть, связанную с Королевским технологическим институтом, где познакомился с участниками кружка My Center, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство WAM.

    «Он указал, что кружком руководил ливанец по имени Абу Хамза, который, по его словам, пользовался поддержкой организации, связанной с группировкой «Братья-мусульмане» (признана террористической и запрещена в России). Он добавил, что подготовился к осуществлению своего плана психологически и физически, усилив изучение материалов, подстрекающих к терроризму, и тренируясь в боксе под руководством частного тренера», – говорится в заявлении генпрокурора ОАЭ Хамада аш-Шамси.

    В ходе расследования выяснилось, что мужчина использовал два предыдущих рейса в Тель-Авив для разведки маршрута. При этом проверка процедур найма в Flydubai показала, что обвиняемый прошел все необходимые медосмотры, и никаких признаков экстремистских наклонностей у него обнаружено не было.

    В день ЧП, 30 сентября, второй пилот напал на командира экипажа в кабине, используя аварийный топор. Его обезвредили оказавшийся рядом капитан обратного рейса, бортпроводница и пассажиры, после чего управление самолетом было перехвачено, и борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Пилот подтвердил, что действовал в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно, что второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве.

    В среду он признался в намерении захватить самолет еще летом.

    Террорист оказался выпускником британской летной школы.

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    10 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Лондоне прошел многотысячный марш против поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лондона состоялась акция протеста с участием десятков тысяч человек, которые потребовали от правительства Великобритании прекратить продажу оружия Израилю.

    Марш начался на набережной Виктории напротив Вестминстерского дворца и завершился на улице Уайтхолл. Демонстранты дважды пересекли Темзу, из-за чего в центре города было перекрыто автомобильное движение, передает ТАСС.

    Участники акции принесли флаги Палестины и транспаранты с призывами к свободе Палестины и обвинениями Израиля. Отдельной колонной прошли потомки жертв Холокоста, осудившие военную операцию в Газе.

    Также на марше были замечены баннеры с призывом исключить Корпус стражей исламской революции из списка запрещенных организаций и выражением солидарности с французскими старшеклассниками. Мероприятие организовала «Палестинская коалиция».

    Параллельно у здания Скотленд-Ярда несколько десятков сторонников Израиля провели демонстрацию под лозунгом «Остановите ненависть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британские евреи выступили против политики Израиля.

     В сентябре прошлого года израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

    До этого знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

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