Президент Владимир Путин завершил рабочую программу визита в Туркмению

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин сел на борт самолета специального летного отряда «Россия», передает ТАСС.

За время визита российский лидер принял участие в двух саммитах – СНГ и Каспийском экологическом, а также провел множество кратких международных контактов.

Кроме того, состоялись две полноформатные двусторонние встречи с хозяином саммита президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Перед приемом на саммите СНГ российский президент пообщался с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе заявил, что СНГ может достичь больших успехов, если будет снимать торговые барьеры.

Президент Владимир Путин на встрече лидеров Содружества Независимых Государств в узком составе сообщил, что доля национальных валют во взаиморасчетах между странами организации превысила 90%.

Участники саммита СНГ подписали порядка 15 документов.