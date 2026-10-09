Иран выделил Афганистану землю для выхода к морю в порту Чабахар

Афганистан получил выход к морю через иранский порт Чабахар

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель специальной комиссии по поддержке производства при иранском парламенте Мохсен Зангане сообщил о намерении выделить Афганистану землю в свободной экономической зоне (СЭЗ) Чабахар. Таким образом страна получит свой выход к морю, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганский информационный портал AVA-Press.

«Зангане заявил, что по итогам переговоров с министром промышленности и торговли Афганистана было решено выделить афганской стороне около 10 га земли на побережье морского порта Чабахар и более 100 га на первом этапе в границах особой экономической зоны этого порта для инвестиционных целей», – говорится в сообщении.

Афганистан сможет инвестировать в эти территории и создать инфраструктуру для транзита товаров. Афганская сторона запрашивала больший участок, однако из-за ограничений пока согласовано 110 га, работа по увеличению площади продолжается.

В ноябре 2025 года гендиректор СЭЗ Чабахар Мохаммад Саид Арбаби заявлял о готовности выделить Афганистану от 100 до 200 га. Порт Чабахар имеет стратегическое значение для Афганистана, так как является единственным океаническим портом Ирана. Афганские власти считают его приоритетным маршрутом для транзита, что снизит зависимость от традиционных путей.

Иранская парламентская делегация 6 октября прибыла в Кабул для расширения торгово-экономических отношений. Делегация обсудила вопросы экономического сотрудничества и увеличения двусторонней торговли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афганистан, Иран и Таджикистан подписали соглашение о транзите грузов.