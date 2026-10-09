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    9 октября 2026, 13:41 • Новости дня

    Ученые предупредили о летящих к Земле трех облаках плазмы

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: К Земле летят три облака плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    К Земле от Солнца направляются три облака плазмы, первое из которых достигнет планеты уже в пятницу вечером, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Первое облако, выброшенное во вторник, прибудет к Земле после 18:00 мск и вызовет магнитную бурю уровня G2, а также полярные сияния, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

    Два других облака, покинувшие Солнце 7 и 8 октября, должны слиться по пути к Земле и ударить по планете в воскресенье, вызвав еще одну бурю уровня G2.

    Солнечная и геомагнитная активность в начале октября показывает заметный рост, однако ученые отмечают, что активность имеет рваный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса.

    В среду ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце.

    Во вторник они сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

    8 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму

    Метеоролог Тишковец: Зима будет теплой, но крайне неустойчивой

    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чередование оттепелей и морозов, снегопады и ледяные дожди могут стать характерными чертами предстоящей зимы в Центральной России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сезон, по его оценке, будет мягким и влажным, однако погодные колебания создадут сложности для транспорта и коммунальных служб. Наступление метеорологической зимы в Москве ожидается во второй половине ноября, а устойчивого снежного покрова – в декабре.

    На климат в Центральной России влияет такое далекое от нашей страны климатическое явление, как Эль-Ниньо, говорит Тишковец. По его словам, статистика показывает: в условиях сильного Эль-Ниньо зима в Центральной России в 81% случаев бывает теплее климатической нормы, а осадков, как правило, выпадает больше положенного.

    «Эль-Ниньо уже стал самым мощным за всю историю наблюдений. Температура поверхности воды превышает норму на четыре градуса, то есть с большим запасом. Пик этого климатического явления придется на финал текущего года. Ближайший сезон, конечно, будет ощущать это на себе с точки зрения неустойчивости климатической системы как таковой», – рассказывает Тишковец.

    По его словам, предстоящая зима в регионе будет на два–четыре градуса теплее климатической нормы. В декабре ожидается примерно на 10% больше осадков, чем обычно, в январе их количество будет близким к норме, а февраль станет особенно влажным: превышение составит 30–50%.

    «Учитывая такой прогностический сценарий, грядущая зима будет крайне неустойчивой. Климат будет «истерить» и находиться в «нервозном» состоянии. Мы будем переживать одну за другой волны тепла и умеренного холода, обильные осадки, которые будут восстанавливать снежный покров. Но при оттепелях он будет таять и по высоте отставать от нормы. Снегопады будут сменяться ледяными дождями и просто дождями, а потом все будет возвращаться заново вместе с гололедными явлениями. А значит, увеличится и количество особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», – отмечает эксперт.

    Метеоролог подчеркивает, что ничего хорошего в таком неустойчивом состоянии климатической системы нет – большие колебания параметров атмосферы и опасные явления погоды скажутся на дорожной обстановке, работе коммунальных служб и транспорта.

    Но при этом синоптик также признал, что сейчас спрогнозировать погоду на зимние праздники невозможно. «Я не могу сказать, какая погода будет на Новый год или 23 февраля. По климатической норме к концу декабря у нас должен сформироваться снежный покров высотой 10–15 сантиметров. Однако декабрь ожидается на два-три градуса теплее обычного, поэтому наступление зимы задержится, а теплая погода сохранится дольше. Это не значит, что холодов не будет: зима остается зимой. Но в целом она будет мягкой и влажной. При этом избыток осадков необязательно означает обильные снегопады: нас ждут и снег, и мокрый снег, и дождь, и ледяной дождь», – говорит Тишковец.

    Пока же осень продолжает радовать типичной золотой порой и настоящим ренессансом бабьего лета, добавляет синоптик. Температура в сентябре и октябре превышает норму на два-три градуса. «С учетом теплой осени более значимый снег в этом году появится позже. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, но в этот раз сдвинется на вторую половину месяца. Понижение температуры ниже +5 градусов, критериального значения для автомобильной зимы, произойдет только в первой декаде ноября. Около нуля с небольшими устойчивыми морозами ситуация начнет складываться во второй половине ноября. А более или менее значимый снежный покров, на мой взгляд, станет устойчиво формироваться только с наступлением декабря», – поясняет собеседник.

    Тем не менее автомобилистам, по мнению специалиста, все же стоит придерживаться привычной даты смены летних шин на зимние – 15 октября.

    Синоптик также предупредил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов не превышает 70%. Тем не менее они дают общее видение того, как будет развиваться погода в грядущем сезоне, и позволяют выстроить стратегию поведения. Метеорологов, по его мнению, в конце 2026 и весь 2027 год ждет много работы, ведь климатическая нестабильность будет постоянно «выстреливать» погодными неприятностями и сюрпризами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сохранить урожай до весны. Для долгого хранения яблок подходят осенние и зимние сорта с плотной мякотью, держать их лучше при температуре от 0 до +4 градусов и влажности 85-90%, не моя перед закладкой и не размещая рядом с картофелем. Свекле нужна температура от 0 до +2 градусов, а при значениях выше +7 корнеплоды начинают прорастать. Мыть свеклу перед хранением также не рекомендуется, а ботву срезают острым ножом, оставляя черешки длиной не более одного сантиметра.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса

    Институт прикладной геофизики зафиксировал на Солнце вспышку класса М6.7

    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса
    @ nasa.gov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специалисты Института прикладной геофизики зарегистрировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности М6.7, которая продолжалась более получаса.

    Вечером в четверг в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4549 произошла вспышка М6.7 продолжительностью 34 минуты, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, а при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

    Подобные явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы при достижении Земли способны провоцировать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце.

    Во вторник специалисты рассказали о возможном переломе в активности светила.

    В понедельник на звезде также произошла вспышка предпоследнего класса мощности.

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    7 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Гидрометцентр: Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса, при этом аномалия составила плюс 2,2 градуса», – отметил собеседник агентства.

    Таким образом, месяц стал пятым самым теплым сентябрем в погодной летописи столицы. Рекордсменом остается сентябрь 2024 года, когда средняя температура месяца достигла 17,1 градуса. В пятерку лидеров также входят первые осенние месяцы 2023, 1938 и 2018 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали москвичам потепление.

    В понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры в столице к концу недели.

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    7 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    НАСА: Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы.

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

    «На новой обнародованной панораме, снятой ровером Curiosity, самый детальный на сегодняшний день вид далеких обточенных ветром марсианских скал... Изображение было снято в 8.30 утра по местному марсианскому времени», – приводит агентство сообщение с сайта космического ведомства.

    Панорама была запечатлена 11 августа и состоит из шести фрагментов, совмещенных в одно полотно. На снимке хорошо видны разноудаленные от марсохода скалы, освещенные в разной степени. Уточняется, что кадр сделали без баланса белого, чтобы сохранить атмосферу раннего утра.

    Аппарат Curiosity прибыл на Марс в 2011 году. С того времени миссия марсохода неоднократно продлевалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе китайские ученые выявили на Марсе следы воды, сохранявшейся 750 млн лет назад.

    В прошлом году исследователи НАСА заявили о возможных следах древней жизни на Красной планете.

    Американское космическое ведомство допустило наличие признаков древней жизни в марсианском камне.

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    6 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Уровень воды в Неве достиг максимума с начала года

    Синоптик Колесов: Уровень воды в Неве достиг максимума с начала года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что уровень воды в Неве поднялся до 122 см над нулем Кронштадтского футштока, что стало самым высоким показателем за год.

    К нагону воды привел обширный циклон над Скандинавией и сильный западный ветер с порывами до 15-20 м/с, пояснил он, передает ТАСС. «Пока самое интересное на сегодня – это подъем уровня воды в устье Невы. Ситуация спокойная, но интересная. Так как сегодня днем уровень воды в Петербурге достиг самой высокой отметки за весь этот год», – отметил Колесов.

    Синоптик добавил, что ситуаций с нагоном воды к Петербургу за прошедшие месяцы было немного. За девять месяцев вода поднималась выше одного метра у водомерного поста «Горный институт» всего четыре раза: в июле, августе и сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Финский залив впервые за 15 лет полностью замерз.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причину наводнений в городе.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Премьер Чехии созвал экстренное заседание правительства из-за засухи

    Премьер Чехии Бабиш созвал экстренное заседание кабмина из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш принял решение созвать экстренное заседание правительства и профильных экспертов из-за усиливающейся в стране рекордной засухи.

    Бабиш созывает экстренное заседание правительства в связи с засухой. Дело в том, что на юге Чехии впервые в истории практически полностью высохло ранее полноводное водохранилище Гусинец, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.

    Ранее Бабиш объявил о создании национальной коалиции по борьбе с засухой, которая призвана объединить усилия кабмина и профильных специалистов.

    Причиной создания нового формата стала аномальная затяжная жара в стране, в результате которой уровень воды в чешских реках и водоемах упал до критического и исторического минимума. Ожидается, что на экстренной встрече правительство обсудит текущие меры и способы сохранения запасов воды в резервуарах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце издание Politico сообщило о срыве ядерного ренессанса в Европе из-за глобального потепления.

    Летом засуха нанесла многомиллионный ущерб европейской рыбной отрасли.

    ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

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    7 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

    Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым успешно отстыковался от МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, включая российского космонавта Андрея Федяева, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

    Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, успешно отстыковался от Международной космической станции, передает ТАСС.

    Отстыковка произошла в 15:05 мск, трансляция велась на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Путь до Земли займет более суток, ожидается, что корабль приводнится у побережья Калифорнии около 18:34 мск.

    Экипаж Crew-12 находился на МКС с середины февраля. Вместе с Федяевым в состав миссии входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Ранее, 4 октября, Меир передала командование МКС российскому космонавту Петру Дуброву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС.

    В пятницу Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС.

    В четверг российский космонавт Тетерятников отправился к МКС на Crew Dragon.

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    8 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Роскосмос впервые показал визуализации дальних звезд и черных дыр

    Роскосмос и ученые ИКИ РАН создали визуализации объектов дальнего космоса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Роскосмос» и команда орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» впервые в России представили серию художественных визуализаций объектов дальнего космоса, созданных на основе данных рентгеновского телескопа.

    Художники совместно с учеными Института космических исследований РАН обработали данные аппаратуры и показали объекты, которые невозможно сфотографировать в привычном оптическом диапазоне, передает РИА «Новости».

    В опубликованную галерею вошли изображения и видеоролики с пятью звездами и звездными системами различных классов. На кадрах представлены поглощающие вещество соседних звезд черные дыры, далекие квазары и нейтронные звезды, совершающие сотни оборотов в секунду. В пресс-службе госкорпорации отметили, что рентгеновский диапазон дает единственный способ заглянуть во внутреннюю механику этих тел, а подобные технологии наблюдения в перспективе позволят создать систему навигации в дальнем космосе без постоянной связи с Землей.

    «С учетом технического состояния бортовых систем КА «Спектр-РГ», в том числе телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского, выполнение программы научных исследований продолжается, а значит, нас ждут новые открытия астрофизических объектов как в нашей галактике, так и за ее пределами», – заявил заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в НПО Лавочкина назвали дату запуска обсерватории «Спектр-УФ».

    Российская академия наук сообщила о намерении продлить работу космической обсерватории «Спектр-РГ» на пять лет.

    Весной специалисты запланировали вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-М» в 2036 году.

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    7 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Феномен Эль-Ниньо привел к аномальному нагреву востока Тихого океана

    Восточная часть Тихого океана нагрелась на три градуса выше нормы из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Природное явление Эль-Ниньо вызвало аномальное повышение температуры воды в восточной части Тихого океана, которая уже на три градуса превышает норму.

    «Развивающееся в настоящее время Эль-Ниньо будет одним из сильнейших за историю инструментальных наблюдений. Уже сейчас аномалия температуры на востоке Тихого океана превысила три градуса, а по прогнозу своего максимума явление достигнет к концу 2026 года», – сообщила старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Железнова, передает ТАСС.

    Эль-Ниньо и Ла-Нинья оказывают значительное влияние на климат и погоду Земли, вызывая потепление или охлаждение верхнего слоя воды в Тихом океане. Это приводит к каскадным изменениям в глобальной климатической системе.

    По прогнозам Всемирной метеорологической организации, Эль-Ниньо с вероятностью почти 100% сохранится до февраля 2027 года, достигнув пика интенсивности к концу текущего года. Ожидается, что явление может существенно изменить глобальные режимы температур и осадков, провоцируя экстремальные погодные явления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей.

    В прошлом месяце предрекли гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе ученый предупредил о непредсказуемых глобальных последствиях Эль-Ниньо.

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    7 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Министры СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

    Главы МИД стран СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры иностранных дел государств – участников СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    «Министрами принято заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», – говорится в сообщении МИД по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, прошедшего в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркмении.

    Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в апреле 2027 года в Бишкеке. В 2026 году в органах СНГ председательствует Туркмения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон объявил о начале эры космических войн.

    Ранее ВВС США сообщили о наличии орбитального оружия для контроля космоса. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе.

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    7 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что к пятнице температура воздуха в Москве повысится до плюс 19 градусов, при этом ожидается переменная облачность без осадков.

    К концу рабочей недели в столичном регионе ожидается существенное повышение температуры воздуха, передает ТАСС.

    «В четверг и пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура в Москве в четверг [ожидается] такая же, как накануне, – плюс 14–16 градусов. <...> К пятнице в Москве потеплеет до плюс 17–19 градусов», – сказала Макарова.

    По ее словам, в ночь на четверг столбики термометров покажут плюс 4–6 градусов, а в ночь на пятницу – плюс 7–9 градусов. Кроме того, западный ветер сменится в четверг южным с порывами до 15 метров в секунду, также ожидается спад атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.

    В понедельник метеорологи рассказали о причинах завершения сухой осени в столице.

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    8 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Сеанс гибридной связи через низкоорбитальные спутники впервые провели в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Компании «Бюро 1440» и «Мегафон» впервые в России организовали сеанс гибридной связи с абонентом в Красноярском крае через низкоорбитальные спутники на форуме «Цифровые решения».

    Спутниковый терминал обеспечил сквозную передачу данных между удаленной площадкой и ядром сети без прокладки наземной транспортной линии, передает ТАСС. Базовая станция YADRO отвечала за радиодоступ для устройств. В компании пояснили, что подобная схема позволяет развивать мобильное покрытие на удаленных промышленных объектах и в зонах чрезвычайных ситуаций.

    В ходе эфира глава «Икс холдинга» Алексей Шелобков связался с представителем Красноярского края, который подтвердил успешную работу системы на высокой скорости. «Для России с ее масштабами и географией это имеет стратегическое значение: наземно-космическая инфраструктура на базе низкоорбитальной группировки открывает новые возможности развития высокоскоростной связи там, где строительство наземных сетей затруднено», – подчеркнул Шелобков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в России впервые подписали документ через низкоорбитальную спутниковую связь.

    В среду компания РЖД анонсировала запуск спутниковой связи и сетей пятого поколения на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.

    Во вторник отечественные специалисты представили мини-терминал для обеспечения спутниковой связи.

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    7 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Российские космонавты пообещали съесть грейпфрут за здоровье Путина

    Экипаж МКС поздравил Путина с 74-летием

    Tекст: Ольга Иванова

    Космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников поздравили президента России Владимира Путина с 74-летием с борта Международной космической станции (МКС), они пообещали съесть грейпфрут за здоровье президента.

    Экипаж пообещал за ужином съесть грейпфрут за здоровье главы государства, передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    «Владимир Владимирович, мы желаем вам личного благополучия и реализации всех задуманных планов», – передала пожелания экипажа Анна Кикина. Она добавила, что космонавты «как и вы, за здоровье», поэтому на орбите съедят недавно доставленный им грейпфрут.

    Командир станции Петр Дубров отметил способность президента находить общий язык с представителями более 200 национальностей, проживающих в стране. Сергей Тетерятников поблагодарил государство за создание условий, позволяющих обычному парню со Ставрополья следовать своей мечте и отправиться за пределы Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на встречу главы государства с близкими в день рождения.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев оценил вклад коллеги в партнерство двух стран.

    Президент Туркмении также поздравил Владимира Путина с праздником.

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    7 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Южнокорейская ракета «Нури» не смогла вывести на орбиту один из 15 спутников

    Yonhap: Южнокорейская ракета «Нури» потеряла один из 15 спутников при запуске

    Tекст: Мария Иванова

    Запущенная с космодрома Наро южнокорейская ракета-носитель «Нури» из-за технического сбоя не смогла высвободить один из кубсатов попутной полезной нагрузки.

    В ходе дополнительных проверок выяснилось, что кубсат Persat-2, разработанный компанией Quaternion, так и не был выброшен ракетой, пишет Yonhap.

    Изначально Корейская аэрокосмическая администрация и Корейский институт аэрокосмических исследований сообщали об успешном отделении всех 15 аппаратов. Однако руководитель группы проекта по модернизации корейской космической ракеты-носителя Пак Чон Чхан пояснил, что крышка контейнера с аппаратом Persat-2 не открылась, отмечает РИА «Новости».

    Точная причина неисправности пока не установлена, для ее выяснения потребуются дополнительные проверки. При этом все пять спутников Neonsat, составлявших основную полезную нагрузку «Нури», были успешно выведены на заданную орбиту.

    Южная Корея осуществила старт данного носителя с 15 спутниками.

    В августе республика анонсировала проведение этого пуска.

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