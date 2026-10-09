Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота

Tекст: Вера Басилая

«Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю – на всех) россиян объявлена охота», – написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, от ареста в западных странах не могут спасти визы или приглашения. Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что преследованию в первую очередь подвергаются те, кто говорит правду о Евросоюзе и киевских властях.

В связи с этим политик допустил необходимость пополнения российского обменного фонда за счет граждан стран Европы и США.

«Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…» – подчеркнул Медведев.

В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».