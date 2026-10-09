Путин анонсировал создание цифрового двойника Каспийского моря с помощью ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

«В правительстве России готовится комплексная программа изучения изменения уровня Каспийского моря и минимизации его негативных последствий. Программа рассчитана до 2030 года. Она предусматривает проведение многочисленных исследований, результатами которых мы будем, безусловно, делиться со всеми системами», – сказал глава государства в ходе Каспийского саммита в Туркмении, передает РИА «Новости».

Он также предложил создать цифрового двойника Каспийского моря. Речь идет о виртуальной модели с использованием алгоритмов искусственного интеллекта на базе анализа динамики испарения, осадков и речного слоя, которая позволит просчитывать сценарии изменения уровня воды.

Эта модель поможет уточнять и корректировать навигационные маршруты, а также повышать безопасность судоходства. Российский лидер пригласил страны СНГ присоединиться к инициативе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин приехал на Каспийский экологический саммит.

В четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.