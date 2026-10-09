  • Новость часаРоссия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США
    Глава Курчатовского института назвал две главные угрозы человечеству
    В Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь»
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки дрона
    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине
    Турция предложила создать два коридора безопасности в Черном море
    9 октября 2026, 13:10 • Новости дня

    Дмитриев: ЕС сам виноват в сильном дефиците газа на зиму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что страны Европейского союза самостоятельно спровоцировали сильный дефицит газа в преддверии грядущей зимы.

    «Сильный, созданный собственными силами дефицит газа на зиму в ЕС», – отметил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Таким образом спецпредставитель президента прокомментировал новость, что страны Европейского союза столкнутся с рекордным за 15 лет дефицитом газа предстоящей зимой. В своем прогнозе иностранное издание опиралось на данные института энергетики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Евросоюз предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Запасы энергоносителя в объединении упали до минимума с 2011 года.

    В понедельник европейские страны ускорили закачку топлива в подземные хранилища.

    6 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску заявил, что членство республики в Евросоюзе приведет к запрету на производство вина из популярных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия».

    Молдавия не сможет производить вино из сортов винограда «Изабелла» и «Лидия» после вступления в Евросоюз, заявил Осмокеску, сообщает РИА «Новости». «У нас есть некоторые сорта винограда, которые не допускаются Европейским союзом, мы не сможем производить из них вино, когда станем членом ЕС. Речь идет о двух сортах – «Изабелла» и «Лидия», – сказал он.

    Министр призвал молдавских производителей переходить на другие сорта, несмотря на то, что «Изабеллой» и «Лидией» в республике засажено более пяти тысяч гектаров земли. По его словам, задача состоит в увеличении количества плантаций и сортов, устойчивых к изменению климата, в том числе к засухе. Это позволит Молдавии конкурировать с Францией, Италией и Испанией, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    В сентябре в республике предложили в угоду Евросоюзу прекратить экспорт в Россию и Белоруссию.

    В июле спикер парламента Молдавии назвал условие вступления страны в ЕС.

    Комментарии (9)
    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций

    ERR: Эстония попросила ЕС вывести российского поставщика из пакета санкций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать в 22-й пакет санкций против России одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо, так как предприятие поставляет важные материалы.

    Российская компания поставляет материалы эстонскому предприятию NPM Silmet, эти материалы имеют стратегическое значение для Европы. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства балтийской республики в Брюсселе Керстин Лепик, передает ТАСС со ссылкой на портал ERR.

    «Да, мы попросили исключить к сегодняшнему дню из списка санкций, одобренного послами стран – членов Coreper II, одну российскую компанию и связанное с ней лицо из числа почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, включенных в этот список», – заявила Лепик.

    По ее словам, NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов вместо российских. Лепик добавила, что в следующем году Эстония вновь рассмотрит вопрос о включении этой компании в санкционный список.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    Во вторник ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по вопросам расширения и введения санкций.

    В конце прошлого месяца Литва объявила Алишера Усманова и Михаила Фридмана нежелательными лицами.

    Комментарии (5)
    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

    Комментарии (2)
    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

    Комментарии (4)
    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

    Комментарии (4)
    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

    Комментарии (7)
    7 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Rapporteur: Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия сняла вето, блокировавшее начало переговоров о присоединении Украины и Молдавии к Европейскому союзу, пишет издание Rapporteur.

    Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Послы стран ЕС в Брюсселе расчистили путь для открытия дискуссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur.

    На этой неделе власти Венгрии заявляли, что снимут возражения при условии одобрения Верховной радой соглашения о защите прав венгерского меньшинства. Голосование в украинском парламенте намечено на понедельник, а во вторник в Люксембурге министры ЕС соберутся для обсуждения межправительственной конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила ограничить доступ Украины к европейскому рынку в случае вступления.

    В понедельник Венгрия допустила снятие вето на технический этап вступления Украины в ЕС.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не согласится на альтернативные форматы вступления в Европейский союз.

    Киев не примет альтернативы полноправному членству в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    «Никаких заменителей полноправному членству. Пожалуйста, не надо добавлять прилагательные к слову «членство», предлагать какие-то гибридные варианты, какое-то получленство в Европейском союзе», – сказал Тихий в ходе брифинга.

    Дипломат добавил, что украинской стороне критически важно проходить процесс европейской интеграции вместе с Молдавией, поскольку оба государства подали заявки одновременно.

    В понедельник испанская газета El Pais сообщила о разработке Еврокомиссией новой стратегии расширения, позволяющей быстрее принимать новых членов, включая Украину, но с ограничением их прав.

    Во вторник украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий подчеркнул, что Киев не согласится на вступление в объединение, если будут введены постоянные лимиты на продажу продовольствия.

    В понедельник Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС.

    На прошлой неделе в ЕК исключили вступление страны в объединение в 2027 году.

    Летом представители ЕС отказались обсуждать вопрос украинского членства на саммите G7.

    Комментарии (5)
    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    В Кишиневе раскритиковали слова Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц

    Совет ЕС: Евросоюз продлил санкции против 80 физических и 20 юридических лиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Евросоюза принял решение продлить еще на год действие антироссийских санкций в отношении 80 физических и 20 юридических лиц.

    Евросоюз продлил на год санкции против 80 физических и 20 юридических лиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    Отмечается, что ограничительные меры продлены до 9 октября 2027 года.

    Санкции были наложены в рамках отдельного режима за якобы дестабилизирующие действия России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    В тот же день Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    Комментарии (3)
    6 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Киев отказался от новой модели членства в ЕС

    Politico: Украина не вступит в ЕС при постоянных лимитах на продажу зерна

    Киев отказался от новой модели членства в ЕС
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

    «Украина отказывается от членства в ЕС без доступа к рынкам сбыта зерна», – заявил Высоцкий Politico, передает РИА «Новости». Министр отметил, что Киев готов на ограничения по импорту украинского продовольствия в ЕС на время переходного периода после вступления в союз, но не согласен с политикой постоянных лимитов.

    По его мнению, они противоречат самой логике членства в блоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

    В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия выступила с инициативой отменить право вето для стран Евросоюза при принятии решений по вопросам расширения объединения и санкциям, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

    «Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», – приводит ТАСС слова Кос.

    По словам еврокомиссара, изменения должны затронуть вопросы введения санкций, борьбы с уклонением от налогов и расширения объединения. Инициатива представлена в рамках подготовки Евросоюза к приему новых стран-членов и направлена на повышение эффективности работы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне.

    В августе сообщалось, что Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении объединения.

    В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    ЕК предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления

    Еврокомиссия предложила ограничить доступ новых членов к рынку ЕС после вступления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия (ЕК) предложила рассмотреть возможность сохранения ограничений для новых членов ЕС, включая Украину, в таких областях, как свободное перемещение работников и сельское хозяйство, после их вступления в союз.

    ЕК подготовила предложения по подготовке Евросоюза к расширению, в которых говорится о возможности использования переходных механизмов для новых стран-членов. Ограничения могут коснуться свободного перемещения работников и услуг, сельского хозяйства, финансирования и других чувствительных сфер, сообщает РИА «Новости».

    Таким образом, получение членства в ЕС не гарантирует немедленного распространения всех правил союза на новые страны. Условия и сроки действия переходных периодов будут определяться индивидуально при вступлении.

    Кроме того, Еврокомиссия предложила увеличить период применения защитных мер в экономике, на внутреннем рынке, в сфере юстиции и внутренних дел после вступления новых членов. Также планируется создать механизм на случай серьезных нарушений новыми членами основополагающих ценностей ЕС, который позволит приостанавливать право голоса страны в Совете ЕС и лишать ее финансирования.

    Данные меры будут применяться к будущим государствам-членам, среди которых ЕК назвала Украину, Молдавию, Черногорию и Албанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС.

    В субботу Еврокомиссия оставила Киев без 8 млрд долларов на оборону.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Кобахидзе пожелал Грузии избежать «лидерства» Украины и Молдавии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выполнила почти на 90% свои обязательства перед ЕС по Соглашениям об ассоциации и свободной торговле, заключенным в 2014 году, заявил в среду журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если в чем-то нас опережают (кандидаты в ЕС) Молдавия и Украина, то только в негативных показателях, – сказал он. – Упаси нас Бог опередить их в этом».

    «Наш путь – это мир, экономическое развитие, так мы и продолжим», – сказал Кобахидзе, комментируя заявления еврокомиссара Марты Кос о критическом отставании Тбилиси от Кишинева и Киева на пути евроинтеграции.

    Грузинский премьер призвал Брюссель проявить к его стране «здоровое отношение» для «беспрепятственного продолжения Грузией евроинтеграции».

    «Мы добросовестно выполняем свои обязательства, опережая на тысячи шагов Украину, Молдавию и другие государства-кандидаты в Евросоюз, – сказал председатель грузинского кабмина. – Наши обязательства по соглашениям об ассоциации и свободной торговле выполнены почти на 90%, а еще два-три года назад этот показатель равнялся 60-65 процентам».

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально.

    Комментарии (0)
    Главное
    Назван лауреат Нобелевской премии мира
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    Санду подняла вопрос объединения Молдавии и Румынии ради безопасности
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике
    Авианосец вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях
    VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса»
    Школьница подожгла АЗС в Подмосковье по указанию телефонных мошенников