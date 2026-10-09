В школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте

Кравцов объявил о введении курса по ИИ для 5–11-х классов со следующего года

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы приняли решение, что со второй четверти в тысяче школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – заявил Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса», передает РИА «Новости».

«А со следующего сентября следующего учебного года уже для всех школ с 5-го по 11-й класс будет обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – отметил он.

Он добавил, что в рамках курса школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минпросвещения назвало главный вызов при использовании ИИ в школах.

В прошлом месяце помощник президента Андрей Фурсенко исключил изменение сроков обучения в российских школах.

Минпросвещения сообщило о смене подхода к обучению предметов в старших классах.