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    9 октября 2026, 12:30 • Новости дня

    НАТО анонсировало проведение учений по ядерному сдерживанию

    НАТО анонсировало ядерные учения в Италии с участием 17 стран

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс с 13 октября начнет в Италии ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon с участием 17 государств, сообщили в Брюсселе.

    «Учения начнутся во вторник, 13 октября 2026 года. В этом году они пройдут в Италии с участием 17 государств, а их общий масштаб будет сопоставим с предыдущими учениями», – передает РИА «Новости» сообщение НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что маневры направлены на поддержание готовности ядерных сил альянса и проверку процедур.

    «НАТО является оборонительным альянсом. Эти учения помогают нам обеспечивать безопасный, защищенный, эффективный и надежный потенциал для сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии. Они также посылают четкий сигнал единства и решимости», – сказал Рютте.

    В альянсе подчеркнули, что учения не связаны с текущими событиями и не направлены против конкретной страны. Применение реального ядерного оружия не предусмотрено.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность ядерной деятельностью НАТО и миссиями, в рамках которых американское тактическое ядерное оружие размещается в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав.

    В прошлом году союзники НАТО начали учения Steadfast Noon без применения ядерного оружия.

    8 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО способно заблокировать выход в Финский залив для России за несколько часов, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Североатлантический альянс может перекрыть для России выход в Балтийское море, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету The Times.

    «Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих. <…> Мы сможем закрыть Балтийское море в течение нескольких часов», – заявил Цахкна.

    Политик заявляет, что такие действия могут привести к блокаде Калининграда и лишить Россию доходов от продажи сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил НАТО в превращении Балтийского региона в зону конфронтации.

    Ведомство сообщило о планах ЕС и Североатлантического альянса заблокировать судоходство в Балтийском море.

    МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике.

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    7 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»

    Merkur: Польша разработала закон о «предвоенном времени» для усиления обороны

    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал курс на усиление обороны страны на фоне подготовки законопроекта о «предвоенном времени» и предупреждений представителей НАТО о риске атаки России на союзников уже в 2026 году.

    Польские законодатели по инициативе министерства обороны разрабатывают закон, который должен подготовить страну к режиму «предвоенного времени» и усилить связи армии с внутренними службами безопасности. «Это готовит государство к предвоенному времени», – заявил близкий к президенту Польши анонимный источник, пишет Merkur со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

    Проект предусматривает дальнейшее наращивание вооруженных сил: к 2039 году численность профессиональной армии планируется довести до 300 тыс. военных, ещё 200 тыс. должны составить резервисты, что более чем втрое превысит показатель 2015 года. Польша уже несколько лет активно закупает, в том числе в США, новые виды вооружений и облегчила процедуры военного набора, а в этом году планирует направить на оборону свыше 4,81% ВВП, что делает её крупнейшим инвестором в НАТО по доле военных расходов.

    На фоне этих шагов представители НАТО усилили риторику о возможной «гибридной войне» со стороны России, под которой подразумеваются кибератаки, кампании дезинформации и атаки на уязвимую инфраструктуру. Европейские столицы связывают с такой деятельностью серию инцидентов, в том числе пожар на польском объекте связи со спутниковой сетью Starlink, который Варшава назвала саботажем с возможным «российским следом», а также удар российского беспилотника по локомотиву пассажирского поезда Киев – Варшава и нарушение польского воздушного пространства российским военным вертолётом.

    Польша и другие восточноевропейские члены НАТО выражают обеспокоенность тем, что пролёты российских беспилотников и ракет могут использоваться для проверки готовности альянса и подрыва поддержки Украины. Дональд Туск заявил о «реальном риске» новых вторжений дронов и ракет в воздушное пространство НАТО, а вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о наращивании полётов вертолётов и боевой авиации Польши. На этом фоне президент России Владимир Путин пообещал задействовать все средства, включая ядерный арсенал, для защиты Калининградской области, тогда как датская военная разведка оценила риск «ограниченного военного удара» России по странам на восточном фланге НАТО как низкий, но растущий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО утратили контроль над своими подопечными и позволяют им диктовать политику альянса. В воскресенье издание передало слова Дмитрия Медведева об угрозе космической войны из-за действий киевских властей и реакции Запада. В четверг заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у границ Калининградской области угрозой применения силы против России.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

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    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

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    6 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Глава МИД Германии заявил, что Россия якобы хочет воссоздать СССР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы намерена воссоздать Советский Союз, что создает «угрозу» для Украины, Грузии, Молдавии и стран Прибалтики.

    По словам Вадефуля, Россия «хочет воссоздать СССР», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий телеканал ntv. Министр обосновал это заявление словами президента Владимира Путина, который ранее назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой XX века.

    «Если это была величайшая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить», – заявил Вадефуль. Глава МИД ФРГ добавил, что в случае нападения России на прибалтийские страны, являющиеся членами НАТО, конфликт затронет и Германию.

    Он заверил, что Берлин выполнит свои обязательства перед союзниками по НАТО, если атака коснется Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Кроме того, министр заявил, что Германия уже «подверглась нападению» со стороны России в рамках гибридных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить военные заказы у Германии.

    МИД ФРГ объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне.

    Летом глава МИД Германии признал нехватку средств на оказание помощи Украине.

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    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

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    7 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда

    Глава Немецкого совета Нимайер обвинил НАТО в безумной политике по Калининграду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что политика НАТО в отношении Калининградской области безумна, поскольку альянс проводит учения по изоляции региона, а затем жалуется на готовность России его защищать.

    «НАТО проводит военные учения вокруг Калининграда, а потом жалуется, когда Москва заявляет, что будет защищать его всеми необходимыми средствами. В НАТО явно сошли с ума», – заявил Нимайер, слова которого приводит РИА «Новости».

    Он также охарактеризовал недовольство альянса в связи с российской позицией как смехотворное. Политик задался вопросом, ожидали ли в НАТО, что Москва выразит благодарность за проведение военных учений по изолированию Калининграда.

    Ранее посольство России в Ирландии назвало безответственными разговоры стран НАТО о возможной блокаде Калининградской области. Дипмиссия подчеркнула, что в случае попыток изолировать регион Москва будет готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, для защиты территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия нападения на Калининград. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

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    7 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    Немецкий военно-транспортный самолет сделал пять кругов над Балтикой

    Военный самолет ВВС Германии сделал пять кругов над Балтийским морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas военно-воздушных сил Германии сделал как минимум пять кругов над Балтийским морем в районе шведских островов.

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas военно-воздушных сил Германии совершает маневры над акваторией Балтийского моря между шведскими островами Готланд и Эланд. Об этом свидетельствуют данные полетных ресурсов, передает РИА «Новости».

    Борт, который применяется для переброски войск и военной техники, поднялся в воздух около 9.40 мск с аэродрома Вунсторф неподалеку от Ганновера и взял курс на восток. По состоянию на 12.20 мск самолет продолжал полет, сделав минимум пять кругов по схожей траектории.

    В начале недели этот же военно-транспортный самолет был зафиксирован в небе над Прибалтикой: в понедельник он прилетал в Литву, а во вторник – в Латвию.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность сил НАТО у западных границ России. Представители альянса объясняют расширение своих инициатив необходимостью сдерживания спецоперации на Украине, тогда как российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием иностранных войск в Европе.

    В Министерстве иностранных дел России подчеркивали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом исключительно на равноправной основе, призывая страны Запада полностью отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательный самолет НАТО заметили у границ России над Балтикой.

    Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтийским морем.

    Варшава также поднимала военную авиацию из-за полета российских Су-30СМ2 в том же регионе.

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    8 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Евродепутат Картхайзер заявил о планах ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен форсирует разработку механизма консультаций при угрозах безопасности на фоне ожидаемых политических изменений в ведущих странах Европы, пытаясь создать аналог четвертой статьи НАТО, сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

    Брюссель стремится утвердить аналог четвертой статьи Североатлантического альянса до 2027 года. Инициатива предполагает создание специального протокола для реагирования на инциденты, не достигающие уровня открытого вооруженного конфликта.

    «Она [Фон дер Ляйен], вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции. Шаг такого рода на уровне ЕС будет воспринят широкой общественностью как опасный», – заявил «Известиям» евродепутат Картхайзер.

    Проект также включает формирование нового европейского совета безопасности. В эту структуру планируют пригласить представителей Британии, Канады, Норвегии и Украины.

    Поводом для разработки механизма стали происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии. Ответственность за эти инциденты западные страны бездоказательно возложили на Россию, проигнорировав предложения Москвы о проведении совместных консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась задействовать статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море. Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе.

    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок.

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    8 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе

    Полянский назвал Украину лабораторией НАТО для подготовки к войне с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что провокационные действия НАТО ведут к прямой войне в Европе, а альянс не заинтересован в завершении конфликта на Украине.

    «В действительности же подобные провокационные шаги альянса стремительно приближают нас к прямой войне в Европе», – сказал дипломат на заседании постсовета ОБСЕ. По его словам, блок называет свои маневры оборонительными, однако история нападений на Югославию, Ливию и Афганистан доказывает обратное, передает РИА «Новости».

    Постпред подчеркнул, что Североатлантический альянс активно готовится к противостоянию с Россией, поэтому совершенно не заинтересован в прекращении боевых действий. Он добавил, что Запад рассматривает конфликт как лабораторию для новых военных тактик и стратегий.

    «То, что в качестве «лабораторных крыс» используются простые украинцы, никого в Европе не волнует», – констатировал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ обвинил Запад в тиражировании инсинуаций вместо диалога.

    Дипломат сравнил ситуацию с безопасностью в Европе с кануном Второй мировой войны. Он назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы.

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    7 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II выполнил полет над Черным морем, следует из полетных данных.

    Воздушное судно вылетело из Румынии и по состоянию на 9.01 мск находилось над акваторией Черного моря. Конечный пункт назначения самолета остается неизвестным, передает РИА «Новости».

    Самолет ARTEMIS II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета Bombardier для выполнения задач радиолокационной разведки.

    Подобные борта регулярно используются для полетов вблизи Калининградской области, а также над Черным морем вдоль побережья Крыма и других южных регионов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В конце прошлого месяца американский самолет-разведчик устроил многочасовой полет над Черным морем.

    В середине прошлого месяца над Черным морем заметили самолет-разведчик НАТО.

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    8 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Испанский военный самолет пролетел у Калининградской области

    Военный самолет Испании заметили у границ Калининградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет военно-воздушных сил Испании пролетел в воздушном пространстве Литвы неподалеку от границы с Калининградской областью.

    Самолет военно-воздушных сил Испании Boeing Poseidon Airbus A400M Atlas осуществил полет в воздушном пространстве Литвы в непосредственной близости от границы с Калининградской областью, передает РИА «Новости» со ссылкой на анализ полетных данных.

    Воздушное судно с позывным номером AME3162 вылетело из испанского города Сарагоса около 11:36 по московскому времени. По состоянию на 15:00 мск этот самолет находился в литовском воздушном пространстве и пролетал неподалеку от рубежей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу самолет-разведчик НАТО после полета у Калининградской области сел в Польше.

    В пятницу разведывательное воздушное судно альянса приблизилось к границе региона.

    В прошлом месяце у рубежей области заметили военную авиацию НАТО и Британии.

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    8 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав

    Россия и Белоруссия заявили о риске столкновения ядерных держав из-за НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Белоруссия выразили серьезную обеспокоенность действиями Североатлантического альянса в контексте украинского кризиса, которые могут спровоцировать прямое вооруженное столкновение ядерных держав, сообщает МИД.

    Россия и Белоруссия обеспокоены действиями НАТО в контексте украинского кризиса, которые могут привести к ядерному столкновению, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованное на сайте МИД.

    «Выражаем особую обеспокоенность в связи с деятельностью НАТО и ее государств-членов, направленной на создание вызовов и угроз безопасности и интересам России и Беларуси», – указывается в документе.

    Москва и Минск назвали действия стран альянса наиболее дестабилизирующими, провоцирующими серьезные стратегические риски. Отмечается, что враждебные шаги в контексте кризиса на Украине чреваты прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, а также раскритикованы планы по развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия и Белоруссия выступают против размещения в космосе оружия любого вида и будут противодействовать политике милитаризации космического пространства. Осуждаются попытки использования космоса для вооруженной конфронтации, в том числе в рамках американского проекта «Золотой купол», включающего развертывание средств перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров указал на потерю контроля НАТО над своими подопечными.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет меры безопасности из-за планов Литвы по размещению ядерного оружия.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил стремление государств к обладанию ядерным арсеналом агрессивной политикой США.

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    8 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике

    Захарова: Москва сочтет эскалацией новые контингенты НАТО в Прибалтике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия расценивает как эскалацию потенциальное размещение дополнительных контингентов НАТО в странах Прибалтики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Потенциальное размещение дополнительных натовских контингентов, в том числе американских войск, и создание соответствующей военной инфраструктуры в Прибалтике однозначно расцениваем как эскалацию», – приводит ее слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав.

    В среду немецкий политик назвал безумием политику Североатлантического альянса в отношении Калининграда.

    На прошлой неделе постпред США исключил планы НАТО по нападению на Россию.

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    8 октября 2026, 08:23 • Новости дня
    МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России

    МИД: Наращивание сил ЕС на границе грозит военными инцидентами

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что наращивание военного потенциала стран Евросоюза на границах с Россией повышает вероятность непреднамеренных инцидентов.

    По словам Масленникова, наращивание странами Евросоюза оборонных возможностей вблизи российских рубежей увеличивает эскалационную неопределенность, передает РИА «Новости».

    «Наращивание европейцами своего военного потенциала на наших границах повышает вероятность непреднамеренных инцидентов», – заявил Масленников.

    Дипломат добавил, что последние инициативы европейских государств предполагают активное участие в них Киева. По его словам, сейчас в общественное сознание западных стран внедряется тезис о необходимости подготовки к вооруженному противостоянию с Россией в ближайшие годы.

    В конце сентября главы внешнеполитических и оборонных ведомств стран ЕС утвердили ряд общих военных проектов, включая инициативу по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическую разведку и укрепление границ.

    Ранее Министерство иностранных дел констатировало превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал страны объединения ускорить военные приготовления.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможности российской разведки по контролю за границами.

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