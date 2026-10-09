МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»

Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию

Tекст: Вера Басилая

Руководитель проекта Михаил Звинчук и его соратники находились на территории Черногории легально и официально, сообщает «Рыбарь».

В планах у команды была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. В проекте подчеркнули, что никаких нарушений местного законодательства не было, и выразили надежду на скорое освобождение всех задержанных.

Публикация постов на основном ресурсе проекта и в региональных каналах продолжается в прежнем режиме без изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Черногории задержали основателя проекта «Рыбарь».

МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона.