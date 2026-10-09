Путин назвал гуманитарные связи важной составляющей партнерства в СНГ

Путин заявил об интенсивном характере обменов между странами СНГ

Tекст: Вера Басилая

На саммите лидеров государств обсуждалось развитие сотрудничества внутри организации, передает РИА «Новости».

«Важной составляющей партнерства в СНГ являются гуманитарные связи. Весьма интенсивный характер носят обмены в науке и образовании, культуре и туризме, здравоохранении и защите окружающей среды, спорте, молодежной политике», – заявил Путин.

«Что касается окружающей среды, то благодаря нашим хозяевам, председательствующим на этой встрече, мы сегодня будем обсуждать и очень острую для многих из нас проблему Каспия. И все это вполне естественно, ведь наши народы сближает действительно многое: глубокое переплетение традиций и культур, приверженность общим нравственным и духовным ценностям, тесные родственные и семейные узы», – добавил президент.

Путин отметил, что на встрече также будет обсуждаться острая для многих государств проблема Каспия, передает ТАСС. По его словам, народы сближают переплетение традиций и культур, приверженность общим ценностям, а также тесные родственные узы.

Ранее Владимир Путин объявил о стремлении стран СНГ к многополярному миру.

Президент заявил об эффективной борьбе государств организации с экономическими преступлениями.

Путин также отметил роль СНГ в сохранении вековых связей.