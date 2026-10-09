Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы

ENTSOG: Запасам газа в Евросоюзе предрекли падение до 11% к весне

Tекст: Мария Иванова

В случае обычной зимы, полного прекращения импорта российского трубопроводного газа и дефицита сжиженного природного газа (СПГ) уровень заполненности европейских хранилищ может сократиться до 11%, передает РИА «Новости» со ссылкой на зимний прогноз ENTSOG.

Отмечается, что этот показатель соответствует стратегическим резервам, которые не находятся в свободном доступе на рынке и предназначены для смягчения последствий ограничения газоснабжения. При достаточных поставках СПГ запасы к концу марта составят 21%, что все равно поставит под вопрос подготовку к следующему отопительному сезону.

Согласно расчетам, при холодной зиме и ограниченном импорте СПГ Европа столкнется с дефицитом газа, достигающим 15% от потребностей. Авторы доклада предупреждают, что чрезмерное истощение запасов весной осложнит их восстановление летом.

В начале октября газохранилища Евросоюза были заполнены на 72%, что на 11 процентных пунктов уступает показателям аналогичного периода прошлого года. По подсчетам агентства, отказ от трубопроводного газа из России зимой дополнительно обойдется объединению в 8 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в Евросоюзе упали до минимума с 2011 года.

В среду европейские потребители столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

В понедельник европейские страны ускорили закачку энергоносителя в подземные хранилища к зиме.