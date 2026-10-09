Путин объявил о стремлении стран СНГ к многополярному миру

Путин заявил о единстве стран СНГ в вопросе многополярного миропорядка

Tекст: Вера Басилая

Путин выступил на встрече лидеров стран СНГ в узком составе, которая проходит в туркменском городе Туркменбаши. Президент России подчеркнул приверженность участников объединения принципам международного права и центральной роли ООН в глобальной политике, передает РИА «Новости».

«С удовлетворением отмечу, что страны Содружества единодушно выступают за формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права и центральной роли ООН», – заявил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры государств собрались на заседание в узком составе.

Владимир Путин заявил, что Содружество может достичь больших успехов, если будет снимать торговые барьеры.