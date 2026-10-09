При атаках на аэропорт Эр-Рияда погибли трое саудовских подданных

Трое саудовских подданных погибли в результате атак на аэропорт Эр-Рияда

Об инциденте в столичной авиагавани сообщило Главное управление гражданской авиации королевства, передает РИА «Новости».

«В четверг, 8 октября, аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде подвергся двум атакам, одна из которых пришлась по его инфраструктуре, а вторая – по самолету саудовских национальных авиалиний. В результате атак погибли трое саудовских подданных, несколько человек, включая иностранцев разных национальностей, получили ранения», – отметило ведомство.

В четверг правящее на севере Йемена шиитское движение хуситов «Ансар Аллах» дважды заявляло об атаках на аэропорт в Эр-Рияде в ответ на удары по йеменской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг обломки сбитой ракеты хуситов повредили детский сад и клинику в Эр-Рияде.

В среду местный аэропорт возобновил работу после заявлений об атаке. При ударах по аэропортам в Саудовской Аравии погибли три человека.