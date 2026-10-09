Путин заявил о превышении 90% доли нацвалют в расчетах стран СНГ

Tекст: Вера Басилая

«Устойчивая и независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура позволяет нам достаточно эффективно решать многие задачи сегодняшнего дня. Практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между нашими государствами превысила 90%», – сказал Путин.

По словам главы государства, этот фактор позволяет странам углублять экономическую кооперацию, несмотря ни на какие внешние влияния и конъюнктуру, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России и главы стран Содружества собрались на заседание в узком составе.

Владимир Путин заявил, что товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов.

Также Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе заявил, что Содружество может достичь больших успехов, если будет снимать торговые барьеры.