Путин отметил роль СНГ в сохранении вековых связей стран Содружества

Путин: Формат СНГ позволил его странам сохранить наработанные веками связи

Tекст: Дарья Григоренко

Российский лидер на встрече лидеров стран СНГ в узком составе отметил, что формат Содружества Независимых Государств позволил его участникам сберечь связи, которые нарабатывались столетиями, передает РИА «Новости».

«За три с половиной десятилетия Содружество действительно прошло по-настоящему большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. Именно благодаря СНГ, я согласен с некоторыми коллегами, которые сегодня уже об этом сказали, удалось сохранить, а по многим направлениям даже нарастить наработанные нашими народами за века проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что экономика остается одной из приоритетных сфер взаимодействия в организации. По его словам, страны СНГ поддерживают тесную кооперацию в торговле, инвестициях и высоких технологиях.

«Конечно, хотелось бы в этой сфере, как было только что тоже сказано, двигаться еще быстрее, еще эффективнее работать. Это, безусловно, так. Но, тем не менее, работа идет», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.

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