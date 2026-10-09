Путин назвал продвижение позитивного образа СНГ актуальной задачей

Путин призвал улучшать образ СНГ в медиапространстве

Tекст: Вера Басилая

Путин заявил о необходимости работы над имиджем Содружества на встрече лидеров стран СНГ в узком составе в Туркмении, передает РИА «Новости».

«Продвижение позитивного образа СНГ в обществе, в медиапространстве и на международной арене является крайне актуальной задачей. Рассчитываем, что активизации работы на этом направлении послужит утверждаемое на нынешнем заседании соответствующее решение», – отметил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.

Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов.

Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе заявил, что Содружество может достичь больших успехов, если будет снимать торговые барьеры.