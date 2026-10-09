WSJ: Финансовый регулятор Германии оштрафовал Volkswagen на 1,2 млн евро

Tекст: Игорь Иножарский

Штраф был наложен 1 октября из-за того, что автопроизводитель не смог должным образом и в срок раскрыть потенциально важную для рынка информацию, пишет The Wall Street Journal.

Немецкий регулятор BaFin заявил в пятницу, что прогноз Volkswagen на 2023 финансовый год значительно превысил ожидания рынка. В связи с этим немецкий автопроизводитель должен был немедленно выпустить специальное заявление для финансовых рынков относительно результатов деятельности, отраженных в документе.

В компании не ответили на запрос издания о комментариях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом обозреватели заявили о подрыве могущества немецкого автопрома из-за брюссельских санкций. В апреле СМИ сообщили о проблемах автомобильной промышленности на фоне милитаризации страны. В 2024 году аналитики предсказали потерю 500 тыс. рабочих мест в этой отрасли.