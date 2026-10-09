Путин объявил о переходе председательства в СНГ к Узбекистану

Узбекистан получил председательство в СНГ с 1 января

Tекст: Дмитрий Зубарев

Узбекистан станет следующим председателем СНГ с нового года, передает РИА «Новости».

«Сегодня принято решение о том, что с 1 января следующего года эстафета председательства в СНГ перейдет к Узбекистану. Хотел бы пожелать Шавкату Миромоновичу Мирзиееву успехов в этой важной миссии», – заявил Путин.

Российский лидер добавил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев может рассчитывать на всестороннее содействие и поддержку в этой миссии со стороны Москвы, пишет ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.

Накануне российский лидер прибыл в Туркмению для участия в мероприятии.