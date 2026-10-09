ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен

Politico: ЕС грозил дефицит до 14 млрд кубометров газа зимой

Tекст: Игорь Иножарский

По оценке Institution for Energy Economics and Financial Analysis, дефицит газа в Евросоюзе грядущей зимой может достигнуть 14 млрд кубометров, что соответствует примерно 7% спроса и потреблению от 10 до 12 млн домохозяйств, пишет Politico.

Заполненность газовых хранилищ ЕС опустилась до минимального с 2011 года уровня для этого времени года – чуть выше 70%, так как высокие летние цены стимулировали трейдеров продавать газ, а не закачивать его в подземные хранилища. Доклад Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSO-G предупреждает, что при холодной зиме и ограниченном импорте сжиженного природного газа запасы могут снизиться до 11%, что фактически соответствует лишь стратегическому резерву.

Главный европейский энергетический аналитик IEEFA Ана Яллер-Макаревич заявила, что рекордно низкие запасы оставляют ЕС «с меньшим запасом прочности» на случай сбоев поставок и делают его «уязвимым к скачкам цен». Дополнительное давление окажет общеевропейский запрет на долгосрочные контракты на российский СПГ с января, который, по оценке IEEFA, сократит импорт еще на 7 млрд кубометров, а восполнение выпавших объемов за счет СПГ обойдется европейцам примерно на 3 млрд евро дороже при нынешних ценах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европа столкнулась с трудностями при закупке сжиженного природного газа. В прошлом месяце Европа без российского топлива продолжает накапливать газовые кризисы. В мае Россия увеличила поставки сжиженного природного газа на европейский рынок.