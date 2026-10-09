Экс-глава BND использовал 2 тыс. секретных документов в частном бизнесе

Politico: Экс-шеф BND получил 2 тыс. секретных документов для консалтинга

Tекст: Игорь Иножарский

Восьмидесятилетний Август Ханнинг, возглавлявший Федеральную разведывательную службу Германии с 1998 по 2005 год, оказался в центре крупного шпионского скандала: Федеральная прокуратура арестовала его по подозрению в изменническом шпионаже, покушении на госизмену и других преступлениях, полагая, что он получал поток секретных данных от бывшего руководителя своего аппарата и использовал их в коммерческих целях, пишет Politico.

По версии следствия, экс-глава аппарата Ханнинга, проходящий в материалах как Манфред Д., передал ему около 2 тыс. документов BND в период с 2010 года по июнь 2022 года; многие материалы содержали информацию для внутренней работы и докладов руководству ФРГ, а часть, как подозревают прокуроры, легла в основу аналитики для иностранных разведслужб. «Это катастрофа для Германии и для западных разведслужб. Масштаб огромен, особенно в такой момент», – заявил один из представителей разведки ЕС на условиях анонимности.

Адвокат Ханнинга в комментариях газете WELT признал, что у его подзащитного действительно были конфиденциальные документы, однако отверг обвинения в ущербе государству и получении денег за утечку: по его словам, бывший разведчик не передавал содержащуюся в них информацию во вред ФРГ, и дальнейшее расследование это покажет. Немецкие СМИ со ссылкой на источники утверждают, что подозрения следствия касаются контактов Ханнинга с представителями двух иностранных спецслужб, которые могут быть связаны с Азербайджаном и Казахстаном, при этом официально немецкая прокуратура страны этих партнеров не называет, а власти Азербайджана опровергли причастность.

Следы к возможному злоупотреблению секретами BND, по данным Politico, привели через другое дело – о похищении детей наследницы сетей стейк-хаусов Кристины Блок: при обыске дома и офиса Ханнинга в сентябре 2025 года, связанном с этим расследованием, следователи нашли около 2 тыс. цифровых документов разведки, после чего в мае 2026 года Федеральная прокуратура взяла дело под свой контроль. Сообщается, что Ханнинг и Манфред Д. в рамках бизнес-проектов создавали консалтинговую структуру, работали с частными клиентами в Европе, России и Азии и поддерживали связи с зарубежными политическими и разведывательными кругами, а теперь оба фигуранта находятся под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Германии начали проверку по делу бывшего главы внешней разведки, подозреваемого в шпионаже. В среду экс-главу разведки Германии арестовали по подозрению в госизмене. Во вторник в аналитическом материале было предположено, что арест бывшего шефа разведки станет началом масштабной охоты на шпионов в Германии.