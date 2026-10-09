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    9 октября 2026, 10:19 • Новости дня

    Экс-глава BND использовал 2 тыс. секретных документов в частном бизнесе

    Politico: Экс-шеф BND получил 2 тыс. секретных документов для консалтинга

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший руководитель немецкой внешней разведки BND Август Ханнинг был арестован во вторник по подозрению в шпионской деятельности и госизмене после того, как прокуратура сочла, что он использовал секреты службы в интересах частного консалтинга.

    Восьмидесятилетний Август Ханнинг, возглавлявший Федеральную разведывательную службу Германии с 1998 по 2005 год, оказался в центре крупного шпионского скандала: Федеральная прокуратура арестовала его по подозрению в изменническом шпионаже, покушении на госизмену и других преступлениях, полагая, что он получал поток секретных данных от бывшего руководителя своего аппарата и использовал их в коммерческих целях, пишет Politico.

    По версии следствия, экс-глава аппарата Ханнинга, проходящий в материалах как Манфред Д., передал ему около 2 тыс. документов BND в период с 2010 года по июнь 2022 года; многие материалы содержали информацию для внутренней работы и докладов руководству ФРГ, а часть, как подозревают прокуроры, легла в основу аналитики для иностранных разведслужб. «Это катастрофа для Германии и для западных разведслужб. Масштаб огромен, особенно в такой момент», – заявил один из представителей разведки ЕС на условиях анонимности.

    Адвокат Ханнинга в комментариях газете WELT признал, что у его подзащитного действительно были конфиденциальные документы, однако отверг обвинения в ущербе государству и получении денег за утечку: по его словам, бывший разведчик не передавал содержащуюся в них информацию во вред ФРГ, и дальнейшее расследование это покажет. Немецкие СМИ со ссылкой на источники утверждают, что подозрения следствия касаются контактов Ханнинга с представителями двух иностранных спецслужб, которые могут быть связаны с Азербайджаном и Казахстаном, при этом официально немецкая прокуратура страны этих партнеров не называет, а власти Азербайджана опровергли причастность.

    Следы к возможному злоупотреблению секретами BND, по данным Politico, привели через другое дело – о похищении детей наследницы сетей стейк-хаусов Кристины Блок: при обыске дома и офиса Ханнинга в сентябре 2025 года, связанном с этим расследованием, следователи нашли около 2 тыс. цифровых документов разведки, после чего в мае 2026 года Федеральная прокуратура взяла дело под свой контроль. Сообщается, что Ханнинг и Манфред Д. в рамках бизнес-проектов создавали консалтинговую структуру, работали с частными клиентами в Европе, России и Азии и поддерживали связи с зарубежными политическими и разведывательными кругами, а теперь оба фигуранта находятся под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Германии начали проверку по делу бывшего главы внешней разведки, подозреваемого в шпионаже. В среду экс-главу разведки Германии арестовали по подозрению в госизмене. Во вторник в аналитическом материале было предположено, что арест бывшего шефа разведки станет началом масштабной охоты на шпионов в Германии.

    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    8 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии постановили отменить автоматическое получение статуса беженца и право на упрощенный въезд для украинских мужчин призывного возраста с 9 октября.

    Власти Германии лишили украинских мужчин призывного и военнообязанного возраста, прибывающих в ФРГ с 9 октября, права на упрощенный въезд и автоматическое получение статуса беженца, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению министерства внутренних дел ФРГ, опубликованному в правительственном вестнике, нововведения касаются иностранцев, которые подлежат исполнению воинских обязанностей на Украине. Исключение составят те граждане, которые смогут подтвердить выполнение этих обязательств.

    Для въезда в Германию украинским военнообязанным придется предъявить на границе паспорт с официальной отметкой пограничной службы о законном выезде с Украины. Для остальных категорий украинских беженцев механизм временной защиты в Германии официально продлевается до 4 марта 2028 года.

    В середине июля страны Евросоюза согласовали предоставление защиты новым заявителям-мужчинам только при подтверждении выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Решение официально вступило в силу с 31 июля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сами украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших украинских беженцев.

    Летом граждане этой страны стали расползаться по миру из-за недоверия к европейским государствам.

    Комментарии (8)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома

    dpa: В Германии приступили к подготовке выпуска ядерного топлива из России

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству в Германии тепловыделяющих сборок по технологиям российской компании «ТВЭЛ».

    Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF) получила разрешение на немедленное исполнение проекта и приступила к подготовке выпуска ядерного топлива на заводе в Лингене, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Предприятием в федеральной земле Нижняя Саксония управляет ANF, которая является дочерней структурой французского концерна Framatome. Местное министерство окружающей среды одобрило проект в июле, а 5 октября выдало разрешение на безотлагательный запуск производства.

    Местные экоактивисты месяц назад подали иск против министерства, а теперь планируют направить новую жалобу для ускоренного рассмотрения дела. Власти Нижней Саксонии также критикуют проект, но отмечают, что выдали разрешение по указанию профильного федерального ведомства.

    Для запуска производства был выдвинут ряд условий, включая запрет на допуск представителей «ТВЭЛ» и Росатома на территорию завода, а также обязательную проверку поставляемого из России сырья, оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что со следующего года ANF начнет поставки ядерного топлива из Лингена в Болгарию, Венгрию, Словакию, Финляндию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти немецкой земли Нижняя Саксония разрешили выпускать топливные сборки по технологиям Росатома.

    В августе Россия запланировала локализовать производство ядерного топлива в Индии.

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    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны

    DW: Из 100 млрд евро помощи Киеву Германия потратила внутри страны 36 млрд

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заявленные властями Германии 100 млрд евро на поддержку Киева не отражают объем фактической помощи, поскольку треть этой суммы была израсходована внутри ФРГ, констатировали эксперты Кильского института.

    Из заявленных Берлином 100 млрд евро помощи Украине только около 41 млрд евро фактически направлены по назначению, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Кильского института.

    По оценке аналитиков, 36 млрд евро из указанной суммы были потрачены в самой Германии. Кроме того, еще 22 млрд евро относятся к будущим обязательствам ФРГ, что не позволяет считать эти средства уже оказанной поддержкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Лидер ХДС Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия.

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    8 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Полиция застрелила мужчину около ратуши в немецком Туттлингене

    Welt: Полиция застрелила 27-летнего мужчину вблизи ратуши в Туттлингене

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая полиция застрелила 27-летнего мужчину в ходе операции около ратуши в городе Туттлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг, пишет газета Welt.

    «Полиция в Туттлингене в ходе операции около ратуши застрелила мужчину», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt. Отмечается, что убитому было 27 лет.

    Подробности операции правоохранительных органов пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция Германии раскрыла личность устроившего стрельбу в Штаде.

    В результате стрельбы в торговом комплексе недалеко от университета в Лос-Анджелесе погибли по меньшей мере два человека.

    Во Франции полиция задержала вооруженного мужчину в церкви.

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    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

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    8 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems пообещала Киеву десятки тысяч дронов-перехватчиков

    Укринформ: Немецкая Quantum Systems пообещала Украине десятки тысяч дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая оборонная компания Quantum Systems намерена передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года.

    До конца года немецкая оборонная компания Quantum Systems передаст Украине десятки тысяч беспилотников SPYS, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    «В выходные было подписано соглашение о намерениях по пакету на десятки тысяч SPYS», – заявил вице-президент компании Маттиас Лен на брифинге в Берлине.

    Отмечается, что дроны-перехватчики были разработаны Quantum Systems совместно с украинской оборонной компанией WIY.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В апреле Германия начала поставки Украине новых беспилотников Linza 3.0.

    В 2025 году немецкая Quantum Systems увеличила производство дронов на секретных объектах на Украине.

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    8 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    В результате стрельбы в Баварии пострадали два человека

    Два человека пострадали при стрельбе в баварской общине Бернгау

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В баварской общине Бернгау произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, сообщила полиция баварского округа Верхний Пфальц.

    «По имеющимся данным, в общине Бернгау было произведено несколько выстрелов», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

    Правоохранители просят местное население не покидать дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом устроивший стрельбу в детском саду в Германии покончил с собой.

    Ранее в немецком городе Штаде в результате стрельбы погибли пять человек.

    До этого в ФРГ у здания суда произошла стрельба с несколькими пострадавшими.

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    8 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    При стрельбе в Баварии погиб сотрудник районной администрации

    Bild: Сотрудник администрации погиб при стрельбе в Баварии

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудник районной администрации в общине Бернгау в немецкой федеральной земле Бавария погиб в результате стрельбы во время проверки оружия, сообщает Bild.

    Сотрудник районной администрации был убит во время стрельбы в общине Бернгау, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. По данным издания, чиновник погиб при проведении проверки оружия. Его коллега все еще остается в доме предполагаемого стрелка.

    Здание окружено многочисленными сотрудниками полиции. В операции задействованы бронеавтомобиль и полицейский вертолет. Правоохранительные органы попросили местных жителей не покидать свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция сообщила о двух пострадавших в результате стрельбы в Баварии.

    В прошлом месяце в Германии резко выросло число убийств и изнасилований.

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    8 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Названы возможные сроки и место проведения новой встречи «коалиции желающих»

    N-TV: Мерц предложил провести в декабре саммит «коалиции желающих» по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести в Берлине до конца года встречу лидеров стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, сообщил телеканал N-TV.

    Встреча глав государств и правительств стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, может состояться в Берлине в декабре, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

    По информации правительственных кругов, инициатором проведения саммита до конца года выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Ожидается, что мероприятие соберет высших руководителей государств коалиции для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава крымского парламента Владимир Константинов объяснил поддержку Украины Мерцем шкурным интересом.

    В понедельник канцлер Германии заявил о желании ускорить процесс вступления Киева в Евросоюз.

    В воскресенье Мерц анонсировал зимнее собрание «коалиции желающих» по украинскому вопросу.

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    8 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов за 5,3 млрд евро

    Bild: Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов МЕКО за 5,3 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бюджетный комитет парламента Германии согласовал приобретение дополнительных военных кораблей типа МЕКО А-200 для нужд бундесвера, несмотря на юридические претензии со стороны нидерландской компании Damen, сообщили СМИ.

    Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку четырех военных кораблей типа МЕКО А-200 для нужд бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild. Стоимость закупки составит около 5,3 млрд евро.

    Решение было принято вопреки официальной жалобе нидерландской судостроительной верфи Damen, которая обвинила министерство обороны Германии в нарушении процедуры государственных закупок.

    Против выделения средств выступили представители нескольких парламентских фракций. Они раскритиковали военное ведомство за сокрытие информации о юридических рисках и напомнили о срыве предыдущего совместного проекта с Damen по строительству фрегатов типа F126. Из-за отмены того контракта судостроители теперь требуют от Берлина компенсацию в размере 4,6 млрд евро.

    Ранее министерство обороны Германии уже заказало четыре корабля этого типа почти за 6,3 млрд евро. Таким образом, в общей сложности немецкие военно-морские силы планируют получить восемь однотипных фрегатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Германии запланировали масштабную закупку систем шифрования для бундесвера.

    Летом министерство обороны страны обвинили в миллиардных тратах на устаревшее оружие.

    В июне французские программисты оставили Германию без новых фрегатов.

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    8 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Захарова назвала правительство Германии неудачниками

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительство Германии состоит из неудачников, а канцлеру Фридриху Мерцу следует прекратить обманывать граждан.

    Захарова обвинила власти ФРГ в усугублении кризиса в стране и призвала канцлера Фридриха Мерца перестать обманывать граждан, передает РИА «Новости».

    «Каждый новый шаг этого германского правительства, правительства неудачников, загоняет Германию все глубже в кризис, и выбираться из этого будут же не «Мерцы», – сказала Захарова.

    По ее словам, немецкие руководители рассчитывают «сорвать куш», обещанный западным военно-промышленным комплексом, и скрыться. Дипломат отметила, что расплачиваться за эти решения придется гражданам Германии, которые были жесточайшим образом обмануты.

    Захарова добавила, что власти продолжают воровать деньги из карманов немцев для поддержки идеологии агрессии, и призвала немецкое общество самостоятельно отстаивать свои права.

    «Я думаю, именно поэтому с такой легкостью из карманов граждан Германии «Мерцы» и ему подобные продолжают воровать деньги для того, чтобы поддерживать вот эту идеологию агрессии. Другое дело, что, наверное, Мерцу стоило бы уже давным-давно пошарить в своих собственных карманах, туго набитых. Но в этом смысле это уже задача немецкого общества каким-то образом отстаивать свои собственные права», – подчеркнула дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Захарова заявила о вовлеченности Мерца в киевские коррупционные схемы.

    В среду канцлер пожаловался на нападки прессы.

    Иностранные журналисты назвали происходящее в Германии крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны.

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    8 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Большая часть заявленной ФРГ помощи Украине осталась внутри страны

    IfW: Большая часть из 100 млрд евро помощи Киеву осталась в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии потратили на Украину около половины из выделенных 100 млрд евро, большая часть средств пошла на поддержку украинских беженцев внутри ФРГ.

    Большая часть помощи Германии для Украины остается в ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).

    «Из 100 млрд евро, которые федеральное правительство Германии указывает в качестве «двусторонней помощи Украине» (по состоянию на 30 июня 2026 года), лишь около 41,7 млрд евро можно отнести к категории фактической помощи Украине», – говорится в сообщении.

    Из 100 млрд евро на гражданскую поддержку пришлось 43,3 млрд, а на военную – 57,6 млрд евро. При этом 80% гражданского бюджета осталось внутри Германии в виде социальных пособий беженцам. На саму Украину из этой статьи поступило 7,4 млрд евро.

    В военной сфере из 57,6 млрд евро около 22 млрд составили долгосрочные обязательства. В 2022–2025 годах Берлин выделил Киеву 22,7 млрд евро, а на следующий год заложил еще 11,6 млрд, но реальные объемы выплат неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно, что Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны.

    В воскресенье Берлин предоставил Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Ранее Германия потребовала от Украины денег за оружие.

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    9 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    В Германии начали проверку по делу подозреваемого в шпионаже экс-главы разведки

    Комитет Бундестага начал проверку по делу экс-главы разведки Германии Ханнинга

    Tекст: Антон Антонов

    Контрольный комитет бундестага Германии объявил о внеплановой проверке по делу бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга, задержанного по подозрению в шпионаже, и руководителя его аппарата Манфреда Данкесрайтера.

    Комитет бундестага по контролю за спецслужбами заявил о крайней обеспокоенности подозрениями в отношении Ханнинга и Данкесрайтера и поручил своему постоянному уполномоченному провести внеплановую проверку.

    «Чтобы в кратчайшие сроки выяснить обстоятельства и поспособствовать устранению существующих структурных и организационных проблем», – говорится в пресс-релизе бундестага, сообщает РИА «Новости».

    Контрольный комитет также напомнил о своем заявлении от 10 мая 2023 года, в котором выражались опасения насчет того, что госслужащие со знаниями в сфере безопасности переходят на работу в частном секторе без предварительной проверки, причем новая работа может быть связана с их прежними обязанностями.

    Члены комитета выразили обеспокоенность и тем, что бывшие военные, полицейские и другие специалисты в области безопасности и разведки устраиваются на работу в частные или государственные компании за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Bild сообщила, что арестованный экс-глава немецкой разведки просил канцлера Олафа Шольца о финансовой помощи.

    В Германии предложили ужесточить найм бывших агентов разведки. В стране также потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.

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