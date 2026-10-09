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    9 октября 2026, 10:13 • Новости дня

    Опрос показал предпочтения израильтян в выборе премьера

    Опрос: Большинство израильтян хотят видеть Нетаньяху на посту премьера

    Tекст: Игорь Иножарский

    Большинство граждан Израиля хотят видеть Биньямина Нетаньяху на посту премьера, показал опрос Lazar Research для газеты Maariv.

    Согласно результатам опроса, 38% респондентов хотят видеть Нетаньяху на посту премьера. Гади Айзенкот получил 24% голосов, Нафтали Беннет – 14%, сообщает Israel National News.

    Опрос также показал, что партия Yashar лидирует, получая 21 место в Кнессете, в то время как партия Likud набирает 20 мест. Beyachad получает 13 мест, а демократы и Yisrael Beytenu – по девять мест каждая.

    Блок коалиции во главе с Нетаньяху набирает 52 места, что соответствует числу мест блока анти-Нетаньяху. При этом 59% респондентов выступают против включения арабской партии в коалицию, а 53% поддерживают включение партии харедим в состав следующего правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами. В воскресенье он пригласил пилота авиакомпании Flydubai и премьер-министра Индии на празднование Дня независимости. На прошлой неделе сообщалось, что приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль.

    6 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Израиль был готов сбить лайнер Flydubai

    CBS News: Израиль был готов сбить пассажирский рейс Flydubai

    Израиль был готов сбить лайнер Flydubai
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, согласно сообщениям издания, мог получить право отдать приказ на уничтожение пассажирского самолета Flydubai после атаки на капитана в кабине пилотов. Истребители ВВС Израиля были подняты в воздух, и воздушное пространство было закрыто.

    Израильские военные были готовы сбить пассажирский самолет Flydubai с более чем 150 гражданами Израиля на борту, если бы он продолжил курс к стране после нападения на капитана в кабине, сообщили два израильских источника, знакомых с инцидентом, телеканалу CBS News, передает Israel National News.

    По данным источников, в Израиле действует давний протокол на случай захвата пассажирского лайнера и попытки использовать его для крупной атаки. После резкого снижения высоты примерно на 14 тыс. футов ВВС Израиля безуспешно пытались связаться с экипажем, был активирован командный комитет, создан центр управления, подняты истребители и закрыто воздушное пространство. Позже истребители отозвали, когда стало ясно, что самолет развернулся в сторону Саудовской Аравии примерно в 400 милях от Израиля, при этом саудовские ВВС также подняли свои самолеты.

    Источники отметили, что если бы рейс 1073 продолжил движение к Израилю и вошел в заранее определенную зону, израильские истребители были бы готовы войти в воздушное пространство Иордании для визуальной проверки. Пилоты максимально приблизились бы к лайнеру, осмотрели кабину и салон и передали бы данные в ВВС и комитет; в случае подтверждения захвата решение о возможном уничтожении самолета при угрозе крупного удара по целям вроде башен Азриэли или аэропорта Бен-Гурион должен был бы принять премьер-министр Нетаньяху после консультаций с министром обороны Израэлем Кацем.

    Израильский чиновник сообщил CBS News, что второй пилот, гражданин Омана Хамам аль Хамами, во время допроса в Объединенных Арабских Эмиратах якобы признался, что планировал атаку еще до трудоустройства в Flydubai и намеревался направить самолет на аэропорт Бен-Гурион. По предварительным данным израильского расследования, попытка захвата рассматривается как одиночная атака, однако следствие продолжается и отрабатывает все возможные версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье издание сообщило, что второй пилот рейса Flydubai заранее планировал таран аэропорта Бен-Гурион. В среду газета передала, что израильтяне с песнями встретили пассажиров экстренно севшего рейса Flydubai. В тот же день власти Израиля признали инцидент на борту этого самолета терактом.

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    8 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме

    Израиль закрыл британское консульство в Иерусалиме

    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило работу, а большинство дипломатов покинет страну, однако часть сотрудников останется в здании.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар объявил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило деятельность: консул-генерал и еще девятнадцать дипломатов завершат работу и покинут Израиль, а в принадлежащем Британии здании останутся лишь семь сотрудников с сильно урезанными функциями, пишет Israel National News.

    По словам Сааpa, здание больше не будет иметь статус консульства, но Израиль и Британия договорились продолжить диалог, в котором каждая сторона сможет поднимать важные для себя вопросы. Он подчеркнул, что меры стали ответом на политику лейбористского правительства Британии в отношении еврейского государства и указал на новую линию Израиля: «Каждая страна, которая действует против Израиля, должна знать, что за это будет цена».

    В Лондоне договоренности представили иначе: глава британского МИД Эд Милибэнд заявил, что консульство не закрывается, а переименовывается. «После обсуждений с правительством Израиля наше здание генерального консульства не будет закрыто и с сегодняшнего дня будет называться „Миссией Великобритании, Иерусалим“», – сказал Милибэнд, отметив, что структура останется независимой, продолжит работу и оказание услуг палестинцам.

    Милибэнд сообщил, что Лондон пока не будет предпринимать ответные шаги, если диалог с Израилем сохранится, но часть сотрудников и членов их семей «временно выведена» из страны по соображениям безопасности. Он добавил, что Британия намерена в ближайшие месяцы восстановить численность персонала миссии, а Саар, в свою очередь, заявил: «Мы верим в диалог и будем продолжать верить в диалог», напомнив о ранее объявленных четырех шагах против Британии, включая закрытие консульства.

    Израильский министр перечислил в числе причин ответных мер признание Британией палестинского государства, возобновление финансирования БАПОР, приостановку лицензий на экспорт вооружений в Израиль, санкции против израильских министров, граждан и организаций, заморозку переговоров о соглашении о свободной торговле и военном диалоге, а также ограничение участия Израиля в оборонной выставке и запрет на обучение офицеров ЦАХАЛ в Королевском колледже оборонных исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме, согласившись на сохранение ограниченного представительства. Во вторник Британия пригрозила выслать из Лондона 27 израильских дипломатов в ответ на действия Израиля. В прошлом месяце бывший президент США Дональд Трамп не стал мешать британскому правительству вводить санкции против Израиля.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы

    The Telegraph: Напавший на капитана Flydubai пилот обучался в Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Оманский пилот Хамам аль-Хаммами, обвиняемый в попытке угона самолета авиакомпании Flydubai в Израиле, проходил профессиональную подготовку в Великобритании, сообщили СМИ.

    Хамам аль-Хаммами проходил обучение с 2018 по 2019 год в L3 Airline Academy, одной из крупнейших британских летных школ того времени, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

    Компания, которая позже вошла в состав Acron Aviation, имела учебные центры в Саутгемптоне, Борнмуте и тренировочный комплекс под Гатвиком. Кроме того, обучение включало стажировку в Новой Зеландии. Полиция этой страны подтвердила, что пилот получил шестимесячную студенческую визу.

    До февраля 2025 года Хаммами работал в Oman Air. Acron Aviation заявила о готовности сотрудничать со следствием. Сам пилот на допросе признался, что хотел отомстить за Газу и стать шахидом. Расследование инцидента продолжается с участием спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai обучался в Новой Зеландии. В воскресенье СМИ сообщили о планах второго пилота протаранить аэропорт Бен-Гурион. В субботу капитан рейса рассказал подробности нападения.

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    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии

    Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ готов к войне с Палестинской национальной автономией

    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии
    @ Nasser ishatyeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля готовится к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии (ПНА) с Западного берега реки Иордан, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    Кац заявил, что армия готова к сценарию, при котором силы безопасности Палестинской автономии и организация «Танзим» направят оружие против израильских поселенцев и солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel.

    «Операция против Палестинской администрации на Западном берегу будет краткой и решительной: она предусматривает применение наземных и воздушных сил, а также специальных средств, ликвидацию и изгнание высокопоставленных чиновников, уничтожение оружия и террористической инфраструктуры, а также масштабную эвакуацию жителей городов и лагерей беженцев по примеру действий Израиля в Газе и Ливане», – отметил Кац.

    В случае нападения ПНА Израиль объявит войну, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет полномасштабное наступление по плану, утвержденному премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавил Кац.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами.

    В воскресенье Израиль объявил о подготовке к внезапной войне.

    В конце лета Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана.

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    6 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил о подготовке ХАМАС к новой атаке перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС попытается атаковать страну в преддверии парламентских выборов в конце октября.

    Радикалы из палестинского движения ХАМАС могут попытаться вновь напасть на Израиль перед октябрьскими парламентскими выборами, считает израильский премьер, передает ТАСС.

    «Именно из-за того, что ХАМАС так слаб, он попытается бросить нам вызов оставшимися силами перед выборами, чтобы попытаться повлиять на их исход», – заявил Нетаньяху в преддверии годовщины атаки прошлого года.

    Глава правительства добавил, что израильская сторона готова к такому развитию событий и будет жестко пресекать подобные попытки. По его словам, за последнее время Израиль стал сильнейшей страной на Ближнем Востоке, а его противники сейчас максимально ослабли, поэтому на любую ошибку со стороны ХАМАС армия ответит сокрушительной силой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке движения.

    В прошлом месяце израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС.

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    7 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Раввин посоветовал израильским солдатам не смотреть на поющих женщин

    Военный раввин запретил солдатам ЦАХАЛ пропускать церемонии из-за женского пения

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Израиле разгорелся скандал после того, как религиозным солдатам бригады «Голани» сообщили о невозможности пропускать официальные мемориальные церемонии, если на них будут петь женщины.

    Военный раввин тренировочной базы бригады «Голани» майор Ури Леви разослал сообщение с требованием присутствовать на церемонии памяти солдат, павших в ходе войны, передает Israel National News.

    Леви отметил, что по правилам совместной службы Армии обороны Израиля солдатам не разрешается уклоняться от государственных мероприятий из-за женского вокала или особенностей религиозного образа жизни. Тем, кому трудно слушать женское пение, раввин посоветовал опустить голову и не смотреть на сцену.

    Организация «Жены солдат за святость лагеря» подвергла решение резкой критике. Активисты обвинили военный раввинат в попрании религиозного образа жизни соблюдающих традиции военнослужащих. Организация призвала министра обороны Израиля Исраэля Каца и главного раввина ЦАХАЛ бригадного генерала Эяля Крима разобраться в ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации участников нападения 7 октября. Летом командир элитной израильской бригады «Голани» погиб на юге Ливана. В прошлом году израильская полиция задержала первого ультраортодокса, уклонявшегося от службы в армии.

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    8 октября 2026, 22:17 • Новости дня
    Советник посла США в Израиле искажал направляемые в Вашингтон доклады

    NYT: Советник посла США в Израиле Милстин искажал доклады для Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин на протяжении полутора лет редактировал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, чтобы выставить израильские власти в более выгодном свете, сообщает The New York Times (NYT).

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин в течение полутора лет переписывал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, стараясь выставить власти еврейского государства в более выгодном свете, передает ТАСС.

    Дипломат занял эту должность в апреле прошлого года. Он регулярно сглаживал информацию о действиях израильских властей в отношении поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также заблокировал передачу в Конгресс доклада об убийствах израильскими поселенцами палестинцев с американским гражданством.

    Переехав в Иерусалим, Милстин добился, чтобы все депеши профильного отдела по Палестине отправлялись только через него. В результате объем исходящей информации упал с нескольких сообщений в неделю до единиц в месяц. Многие сотрудники перестали готовить доклады, опасаясь блокировки или цензуры своих текстов.

    Масштаб вмешательства достиг рекордных значений по сравнению с предшественниками Милстина. Американские чиновники выражают опасения, что Вашингтон получает по дипломатическим каналам искаженную картину действий Израиля. Посол США в Израиле Майк Хакаби категорически отверг эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола».

    В апреле посол США сообщил о помощи «Моссада» в спасении американских летчиков.

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    6 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    При взрыве автомобиля в Иерусалиме пострадали два человека

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Иерусалиме взорвался автомобиль, в результате чего тяжелые ранения получили 50-летний мужчина и его 13-летний сын.

    Инцидент произошел во вторник утром на улице Меир Файнштейн в районе Армон ха-Нацив в Иерусалиме. Пострадали 50-летний отец и его 13-летний сын, пишет The Jerusalem Post.

    На место происшествия прибыли парамедики службы «Маген Давид Адом» (MDA). Сотрудник MDA Хаки Хар-Кесеф сообщил, что после сообщений о взрыве автомобиля медики быстро прибыли на место в составе крупных сил.

    «Мы увидели горящий автомобиль, вокруг которого были разбросаны осколки. Рядом находились мужчина около 50 лет и мальчик около 13 лет, они были в сознании, с ожогами и травмами», – рассказал он.

    Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего их госпитализировали в реанимобиле MDA, продолжая лечение в пути. Полиция предполагает, что инцидент имеет криминальный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае взрыв автомобиля в Пакистане унес жизни 12 полицейских. В марте взрывы произошли в Дубае, Манаме и Иерусалиме.

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    6 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    В Израиле заявили о всплеске антисемитизма во Франции

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильский юрист и председатель организации Ofek Israeli Ицхак Лакс на фоне беспорядков и всплеска антисемитизма во Франции и других странах Европы призвал европейских евреев заранее готовиться к переезду в Израиль.

    Ицхак Лакс напомнил о недавней блокаде лицея в Карпантере на юге Франции, где, по сообщениям, молодые люди в масках размахивали палестинским флагом возле горящего мусорного контейнера и скандировали: «Кто эти евреи? Мы растопчем их!» и «Мы сожгли Израиль». Он связал это с продолжающейся волной так называемых студенческих протестов и предупредил, что евреи Франции и власти Израиля должны ясно услышать это предупреждение, пишет Israel National News.

    По данным Лакса, к началу недели во Франции полностью или частично приостановили занятия в 400-500 лицеях, часть из них была подожжена или подверглась вандализму, ранены около 78 работников образования и 600 сотрудников сил безопасности, тысячи человек задержаны. Он перечислил случаи нападений на учителя в Ла-Сьота, полицейского в Бельфоре и тяжёло травмированного молодого человека в Туре и заявил, что школы превратились из мест обучения в зоны насилия.

    Автор сравнил происходящее с «интифадой» с участием исламистских элементов, пришедших в Европу вместе с волной миграции после 2015 года, и напомнил, что только во Франции в 2025 году было зафиксировано 1320 антисемитских инцидентов, при этом число физических атак выросло. Он указал на решение Парижского административного суда по делу имама Махжуба Махжуби, призывавшего «бороться» с евреями, а также на приговор к пожизненному заключению двум сторонникам ИГ в Британии за подготовку нападения на марш против антисемитизма в Манчестере.

    Лакс привёл заявления европейских лидеров, включая слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что «еврейская жизнь в Германии больше не в безопасности», и на этом фоне обратился к евреям континента с беспрецедентным призывом. «В свете тяжёлых событий, нацеленных на евреев во Франции и по всей Европе, я обращаюсь к евреям Франции в частности и к евреям Британии и остальной Европы: срочно переезжайте в Израиль!» – написал он, добавив, что решать нужно, пока переезд остаётся свободным выбором.

    Председатель Ofek Israeli подчеркнул, что Израиль также сталкивается с угрозами, но остаётся суверенным еврейским государством, обязанным обеспечивать безопасность и будущее евреев. Он сообщил, что его организация совместно с Министерством алии и интеграции и национальными институтами Израиля готовит серии конференций по трудоустройству для потенциальных репатриантов в Париже, Марселе, Лионе и Лондоне и призвал израильские власти разработать комплексный план приёма массовой алии, включая жильё, работу, признание дипломов, языковые курсы и кураторство для каждой семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Израиля обвинил мэра Нью-Йорка в антисемитизме. В феврале МИД России пытался убедить Израиль в опасности сноса мемориалов в Европе. В прошлом году лидер германского ХДС Фридрих Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без еврейской общины.

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    8 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Российская гимнастка Семенова перешла в сборную Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) утвердил переход чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Семеновой из сборной России в команду Израиля.

    О смене спортивного гражданства российской гимнасткой сообщила пресс-служба организации, передает ТАСС.

    Александра Семенова стала чемпионкой мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами в 2014 году. Спортсменка также является обладательницей двух золотых и одной серебряной награды чемпионата Европы 2014 года. В 2015 году она выбыла из основного состава сборной России.

    С 2018 по 2020 год гимнастка отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе был обнаружен фуросемид, который способствует быстрому выведению из организма запрещенных веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава Минспорта Михаил Дегтярев предложил запретить въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам.

    В прошлом году шестикратный чемпион России Михаил Симонов заявил о желании таких атлетов вернуться в страну.

    Боец Джефф Монсон назвал сменивших спортивное гражданство россиян предателями.

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    7 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    ООН проигнорировала обращение СПЧ по поводу задержанного в Израиле историка

    ООН не ответила на обращение СПЧ об аресте в Израиле Кирпиченка

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил об отсутствии ответа от ООН на обращение в связи с задержанием в Израиле историка Артема Кирпиченка.

    Совет по правам человека до сих пор не дождался реакции Организации Объединенных Наций на письмо в защиту российского исследователя Артема Кирпиченка, передает РИА «Новости».

    «Нет, но надежда есть, иногда отвечают», – заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    В конце августа комиссия СПЧ по международному сотрудничеству направила обращение к представителю Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям Мэттью Джиллетту. Правозащитники попросили потребовать от израильских властей разъяснений по факту задержания историка в аэропорту Бен-Гурион.

    Публицист Дарья Митина сообщила об аресте Кирпиченка в начале августа. Ученому, который занимался историей сионизма и критиковал отношение израильских властей к палестинцам, принадлежит гражданство России и Израиля. В тот же день российское посольство направило запрос в местные компетентные органы.

    Израильские спецслужбы официально не подтверждали факт задержания. Однако в начале сентября прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против гражданина страны по делу о работе на иностранную разведку. Ряд местных изданий связали этот документ с делом Кирпиченка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посольство России взяло на контроль ситуацию с арестом Артема Кирпиченка в Израиле.

    В феврале СПЧ призвал Сухум выдать заочно арестованного в России абхазского депутата.

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    8 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС

    Армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС Алама

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные устранили в секторе Газа Ибрахима Алама, одного из командиров военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

    В районе города Хан-Юнис на юге анклава был ликвидирован Ибрахим Алам, который участвовал в нападении палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года и был причастен к убийствам израильтян, пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    В армии заявили, что убитый командир был также причастен к похищению тела сержанта израильской армии Шакеда Дахана, погибшего в бою с радикалами в приграничном поселке Нир-Оз 7 октября 2023 года.

    Останки военного удерживались в секторе Газа до августа 2024 года, когда они были найдены и возвращены в Израиль усилиями военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль изолировал Западный берег в третью годовщину атаки ХАМАС.

    На прошлой неделе ликвидированный командир палестинского движения оказался надзирателем 15 израильских заложников.

    В конце прошлого месяца при израильском ударе по сектору Газа погибли четыре палестинца.

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    8 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Президент Израиля наградил пассажиров за спасение рейса Flydubai

    Президент Израиля Герцог наградил шесть человек за спасение рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Израиля Ицхак Герцог вручил государственные награды за гражданский героизм шести пассажирам, предотвратившим катастрофу самолета авиакомпании Flydubai.

    Шестеро израильтян, действовавших во время инцидента на борту лайнера, получили наивысшую гражданскую награду Израиля за героизм. Церемония награждения Ор Бардилова, Янива Хаюна, Шоты Мусаева, Тали Менс, Цвики Менс и Асафа Раджуана прошла в резиденции главы государства в Иерусалиме, передает РИА «Новости».

    «Эти герои предотвратили ужасную авиакатастрофу, которая потрясла бы весь мир, и спасли 174 жизни. В те критические моменты, за которыми мы наблюдали в напряжении, эти люди напомнили нам о святости человеческой жизни и невероятной силе духа», – заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

    Глава государства отметил, что катастрофа была предотвращена, однако угроза глобального терроризма остается реальной и актуальной. По его словам, Израиль находится на передовой этой борьбы, в которой международному сообществу необходимо оставаться единым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы.

    Ранее сообщалось, что Израиль был готов сбить лайнер. До этого выяснилось, что второй пилот планировал таран израильского аэропорта Бен-Гурион.

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    8 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Директор Израильской организации противоракетной обороны Моше Патель сообщил о поставке Израилю первого полностью произведённого в США перехватчика Tamir для системы «Железный купол» с предприятия в штате Арканзас.

    На предприятии Raytheon-Rafael Area Protection Systems (R2S) в Ист-Камдене, штат Арканзас, состоялась церемония передачи Израилю первого перехватчика Tamir, полностью произведённого и собранного в США для системы ПРО и ПВО «Железный купол», сообщает Israel National News.

    Комплекс в Камдене стал первой производственной площадкой за пределами Израиля, выпускающей готовые перехватчики Tamir. Объект создан компанией Rafael совместно с Raytheon в рамках соглашения о расширении производственных мощностей в США и укреплении кооперации оборонных отраслей двух стран, что должно создать рабочие места и усилить оборонную промышленную базу США.

    «Многоуровневая система противоракетной обороны Израиля, и особенно «Железный купол», в последние годы неоднократно демонстрировала свою ключевую роль в спасении жизней и снижении ущерба от широкого спектра угроз», – заявил Моше Патель. Он подчеркнул, что новая линия в США ускоряет совместное производство, а финансирование американских программ ПРО с участием Израиля возвращается в виде заказов на американских предприятиях.

    Исполнительный вице-президент Rafael и глава дивизиона ПВО и ПРО Шломо Тоаф напомнил, что «Железный купол» достиг более 10 тыс. успешных перехватов за 15 лет службы, а в основе комплекса лежит ракета Tamir. По его словам, запуск производства Tamir в Камдене обеспечит дополнительный надёжный источник поставок для заказчиков, в том числе для корпуса морской пехоты США, и демонстрирует модель развития компании в Америке – израильская инженерия и американское производство, усиливающие друг друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу на Украину комплекса ПВО «Железный купол». В мае посол США сообщил о передаче израильского «Железного купола» Объединённым Арабским Эмиратам. В апреле Израиль тайно отправил систему «Железный купол» в ОАЭ.

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    8 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Британия переименовала консульство в Иерусалиме в миссию

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава МИД Британии Эд Милибэнд заявил, что генконсульство страны в Иерусалиме продолжит работу под названием UK Mission, Jerusalem, поскольку Лондон не признает за Израилем юридическое право закрыть это представительство.

    Эд Милибэнд сообщил, что британское генеральное консульство в Иерусалиме останется открытым и будет называться UK Mission, Jerusalem, отметив, что, по мнению Лондона, у Израиля нет юридических оснований для принудительного закрытия диппредставительства, которое действует в городе почти двести лет, передает Israel National News.

    Министр подчеркнул, что британское правительство по-прежнему считает Восточный Иерусалим оккупированной территорией, а новая миссия останется независимой и продолжит оказывать ключевые услуги и работать с палестинским населением. По его словам, достигнутые договоренности позволяют сохранить давнее дипломатическое присутствие Британии в городе и поддерживать курс на создание палестинского государства в рамках решения о двух государствах.

    Милибэнд уточнил, что, несмотря на сохранение здания, дипломатическое представительство будет действовать под иным названием, а часть сотрудников и членов их семей временно выведена из Иерусалима из-за опасений за их безопасность. Он пояснил, что без достигнутого с Израилем понимания Лондон не получил бы необходимых гарантий защиты персонала и помещений, поэтому некоторые дипломаты и их семьи были на время эвакуированы.

    По словам главы МИД, Британия намерена в ближайшие месяцы восстановить численность персонала миссии и не предпринимать ответных шагов в отношении Израиля, пока продолжаются содержательные переговоры. Он также подтвердил приверженность Лондона мерам, согласованным 8 сентября совместно с международными партнерами, которые, как он выразился, направлены на продвижение решения о двух государствах и обеспечение мира и безопасности для израильтян и палестинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме. Во вторник Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона на фоне спора вокруг консульства. В прошлом году Израиль пригрозил закрытием французского консульства в Иерусалиме из-за Палестины.

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