Лукашенко назвал недальновидным планируемый выход Молдавии из СНГ

Лукашенко назвал недальновидным решение властей Молдавии выйти из СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможное решение Молдавии покинуть СНГ является шагом руководства, а не волей народа. По его словам, власти республики осознают это и стремятся остаться в Договоре о зоне свободной торговли, передает БелТА.

«Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства. Полагаю, недальновидное», – отметил Лукашенко, выступая на саммите СНГ в Туркмении.

Белорусский лидер призвал Кишинев не разрушать каналы взаимодействия ради интересов рядовых граждан. В качестве примера он привел выход Грузии из СНГ, добавив, что возвращение к нормальным отношениям всегда дается легче, если использовать уже существующие механизмы Содружества.

Кроме того, Лукашенко напомнил о тех, кто предсказывал СНГ скорый крах. Он заявил, что оппоненты, называвшие организацию мифом и геополитическим фантомом, совершили стратегический просчет, поскольку внешние силы продолжают манипулировать государствами, возникшими после распада СССР, отмечает РИА «Новости».

Заседание глав стран-участниц СНГ проходит в туристической зоне «Аваза». Участники планируют подвести итоги сотрудничества в связи с 35-летием организации, принять документы о развитии культурно-гуманитарных связей и обсудить координацию внешней политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.

Накануне российский президент прибыл в Туркмению для участия в мероприятии.