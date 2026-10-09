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    9 октября 2026, 10:10 • Новости дня

    Лукашенко предрек СНГ долгие годы в качестве содружества общей судьбы

    Президент Белоруссии Лукашенко заявил о неисчерпанном потенциале СНГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств в туркменском городе Туркменбаши заявил о неисчерпанном потенциале Содружества Независимых Государств.

    «Нет сомнений в том, что потенциал СНГ не исчерпан. Наш союз является – и еще на долгие годы останется – Содружеством общей судьбы», – заявил Лукашенко.

    Говоря о саммите, политик назвал символичным проведение мероприятия в городе Туркменбаши. Он пояснил, что Каспийское море на протяжении столетий служило связующим звеном между странами и народами и сегодня вновь выполняет эту функцию, передает БелТА.

    Саммит глав государств проходит в Национальной туристической зоне «Аваза». В нем принимают участие российский лидер Владимир Путин и впервые прибывший на мероприятие президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.

    В четверг Александр Лукашенко прибыл на саммит СНГ в Туркмению.

    Лукашенко также встретился с президентом Туркмении перед встречей в узком составе.

    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

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    9 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию
    Участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана начали прибывать на территорию Белоруссии для участия в совместных маневрах стран ОДКБ, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

    Участники военных маневров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали прибывать в Белоруссию. В республике встречают союзников из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

    На территории страны с 12 по 16 октября пройдут командно-штабные учения с миротворческими силами организации «Нерушимое братство – 2026», а также специальное учение «Барьер-2026».

    Во время маневров «Нерушимое братство» военнослужащие отработают подготовку и проведение миротворческой операции. Участники учения «Барьер» займутся вопросами ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности сил ОДКБ.

    В белорусском оборонном ведомстве подчеркнули, что маневры носят исключительно плановый характер и не направлены против третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу в России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ.

    В этот же день на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов.

    В прошлом месяце контингенты стран организации прибыли в Россию для участия в маневрах.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки поручил ученым ускорить разработку современных беспилотников и пообещал им государственную поддержку.

    Лукашенко посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии в Минской области, где ознакомился с научными разработками гражданского и оборонного назначения, передает РИА «Новости».

    Главе государства продемонстрировали реактивные снаряды, боеприпасы к БПЛА, взрыватели и смесевое ракетное твердое топливо. «Надо поддерживать. Если мы понимаем, что нам надо беспилотники последнего поколения, мы должны знать, какие нам нужны. Определить, кого мы будем поддерживать. И пусть работают. Жесткие сроки», – заявил Лукашенко.

    Кроме того, президенту представили белорусские пороха, взрывчатые вещества, автомобильную технику в защищенном исполнении, средства бронезащиты и двухместный автожир «Филин». Специалисты подарили Лукашенко полностью отечественный тепловизионный прицел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг отдаление Белоруссии от России.

    В прошлом месяце он опроверг наличие политзаключенных в Белоруссии.

    Лукашенко рассказал о продаже белорусских калийных удобрений США.

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    7 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии предела интеграции в СНГ

    Глава МИД Белоруссии: У СНГ есть все предпосылки для дальнейшего развития

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Туркмении заявил, что у Содружества есть все предпосылки для дальнейшего развития и отсутствуют какие-либо пределы для интеграции.

    «По мнению белорусской стороны, конечно же, предела интеграции нет», – заявил Рыженков. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БелТА, министр отметил, что на фоне фундаментального переустройства мира у организации есть все предпосылки для дальнейшего роста.

    Он подчеркнул, что первоочередной целью должно стать упреждение и преодоление разночтений внутри объединения. По его словам, государствам необходимо продолжать работу над повышением роли СНГ как устойчивой многосторонней площадки в Большой Евразии, где страны говорят одним голосом.

    Министр добавил, что Содружество способно внести вклад в формирование справедливой системы глобального управления. Рыженков призвал участников придерживаться единой позиции по региональным вызовам и вопросам неделимой безопасности на евразийском континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Туркмению на заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

    В прошлом месяце Минэкономразвития сообщило о кратном росте туристического потока в страны объединения.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подвел итоги экономического развития Содружества.

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    8 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки БПЛА в Брянской области

    МИД Белоруссии: Белоруска лишилась конечностей при атаке БПЛА в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника в Брянской области, женщине ампутировали конечности, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – заявил Варанков, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что из-за полученных травм женщине потребовалась ампутация конечностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца человек погиб при атаках беспилотников в Брянской области.

    Летом украинские военные обстреляли свинокомплекс в регионе.

    В июне при атаке дрона в Брянской области также погиб мирный житель.

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    7 октября 2026, 07:09 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

    Лукашенко в поздравлении Путину отметил его самоотверженное служение Отечеству

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, отметив его созидательную деятельность и самоотверженное служение Отечеству.

    «Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству», – приводит текст послания Лукашенко ТАСС.

    По словам белорусского лидера, присущие Путину патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию России по пути суверенного развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении Путину отметил его выдающееся управление страной. Во вторник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения.

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    7 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Лукашенко наградил народного артиста России Бурляева медалью Франциска Скорины

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил депутата Госдумы и народного артиста России Николая Бурляева медалью Франциска Скорины.

    Соответствующий указ подписал президент Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого». Бурляев удостоен награды за активную творческую, общественную и государственную деятельность, а также значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры.

    Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Москва и Минск оценили угрозы безопасности для Союзного государства.

    Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства.

    В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду на фестивале в Витебске.

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    7 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Проверка территориальной обороны началась в Могилевской области Белоруссии

    Генштаб Белоруссии начал проверку территориальной обороны Могилевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии приступила к комплексной проверке органов управления территориальной обороны в Могилевской области, заявил глава генштаба Владимир Белый.

    Комиссия генерального штаба Белоруссии проводит проверку органов управления территориальной обороны Могилевской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны. Белый отметил, что комплексные мероприятия продлятся до 13 ноября.

    «Цель – проверить работоспособность систем управления, всестороннего обеспечения и взаимодействия: как должные лица исполнительных комиссариатов и офицеры органов управления способны выполнять задачи по развертыванию и ведению территориальной обороны в современных условиях и с учетом существующих вызовов», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

    Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

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    8 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    МИД Белоруссии счел атаку БПЛА под Брянском попыткой втянуть Минск в конфликт

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минск расценивает атаку беспилотника в Брянской области, в результате которой пострадала гражданка Белоруссии, как попытку вовлечь республику в конфликт, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «С сожалением вынуждены констатировать, что подобные трагические инциденты продолжаются», – заявил Варанков, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    По его словам, атака носит антигуманный характер, и Минск усматривает в ней попытку эскалации ситуации в регионе, а также часть скоординированных действий, направленных на втягивание Белоруссии в конфликт.

    Варанков напомнил, что МИД ранее рекомендовал гражданам воздерживаться от поездок в эту местность из-за повышенной опасности, и подчеркнул, что сегодняшнее происшествие подтверждает актуальность этих рекомендаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки БПЛА в Брянской области.

    В июле украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области.

    Летом глава комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимир Колесник выразил мнение, что Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы.

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    8 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Лукашенко прибыл на саммит СНГ в Туркмению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Туркмению с рабочим визитом для участия в саммите СНГ.

    «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на БелТА. На заседании Совета глав государств СНГ президент Белоруссии планирует высказать позицию Минска по ключевым направлениям работы объединения. В повестке дня значатся вопросы социального развития, транспортной связанности, сотрудничества в правоохранительной сфере и сохранения исторической памяти.

    Ожидается, что на полях саммита состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, о чем главы государств договорились в ходе телефонного разговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на саммит СНГ в Туркмению прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пообщается со всеми участниками саммита.

    Во вторник в Кремле рассказали о планах глав государств принять совместное заявление к 35-летию организации.

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    7 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Путин и Лукашенко созвонились в день рождения президента России

    Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день 74-летия российского лидера.

    Главы государств провели телефонный разговор в день 74-летия российского лидера, передает РИА «Новости».

    О состоявшейся беседе сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил российского лидера по телефону.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил планы главы государства на праздник.

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    8 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией

    LRT: Литва открыла полигон для беспилотников в 15 км от Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытательный полигон для беспилотных летательных аппаратов открылся на востоке Литвы, в 15 км от белорусской границы, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Полигон Vanagas представляет собой специализированную инфраструктуру для испытаний, созданную в ответ на растущую потребность в обучении использованию беспилотников, наземных и водных роботизированных систем, а также других передовых оборонных технологий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT, которая приводит данные вооруженных сил.

    Планируется, что объект будет функционировать как платформа, объединяющая воздушные силы Литвы, ученых и производителей.

    «Дроны и другие беспилотные системы сегодня становятся неотъемлемой частью современного военного дела, поэтому мы должны не только уметь ими пользоваться, но и постоянно испытывать и совершенствовать новые решения», – заявил генерал-майор Жильвинас Гаубис. Он подчеркнул, что развитие беспилотных систем требует их практического тестирования в реальных условиях для быстрой адаптации решений к потребностям армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией. Правительство балтийской республики постановило возобновить движение через границу.

    Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности открыть границу с Литвой.

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    8 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Сейм Латвии запретил депутатам самоуправлений посещать Россию и Белоруссию

    Сейм Латвии запретил депутатам самоуправлений поездки в Россию и Белоруссию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Латвии (Сейм) принял поправки к законодательству, согласно которым депутатам городских и краевых дум запрещается совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Соответствующие изменения были приняты в срочном порядке в окончательном чтении, пишет ТАСС со ссылкой на портал национального гостелерадио LSM. Изменения поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании, остальные присутствующие на заседании парламентарии предпочли воздержаться.

    Отмечается, что запрет на поездки в Россию и Белоруссию уже распространяется на депутатов Сейма, а также на ряд категорий должностных лиц и служащих.

    Запретить депутатам самоуправлений посещать Россию предложили в Латвии на прошлой неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию.

    В понедельник волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии.

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    8 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав

    Россия и Белоруссия заявили о риске столкновения ядерных держав из-за НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Белоруссия выразили серьезную обеспокоенность действиями Североатлантического альянса в контексте украинского кризиса, которые могут спровоцировать прямое вооруженное столкновение ядерных держав, сообщает МИД.

    Россия и Белоруссия обеспокоены действиями НАТО в контексте украинского кризиса, которые могут привести к ядерному столкновению, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованное на сайте МИД.

    «Выражаем особую обеспокоенность в связи с деятельностью НАТО и ее государств-членов, направленной на создание вызовов и угроз безопасности и интересам России и Беларуси», – указывается в документе.

    Москва и Минск назвали действия стран альянса наиболее дестабилизирующими, провоцирующими серьезные стратегические риски. Отмечается, что враждебные шаги в контексте кризиса на Украине чреваты прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, а также раскритикованы планы по развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия и Белоруссия выступают против размещения в космосе оружия любого вида и будут противодействовать политике милитаризации космического пространства. Осуждаются попытки использования космоса для вооруженной конфронтации, в том числе в рамках американского проекта «Золотой купол», включающего развертывание средств перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров указал на потерю контроля НАТО над своими подопечными.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет меры безопасности из-за планов Литвы по размещению ядерного оружия.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил стремление государств к обладанию ядерным арсеналом агрессивной политикой США.

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    9 октября 2026, 07:46 • Новости дня
    Лукашенко встретился с президентом Туркмении перед саммитом СНГ

    Белта: Лукашенко встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым перед саммитом СНГ.

    Встреча состоялась в преддверии саммита СНГ на территории национальной туристической зоны «Аваза», передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское агентство Белта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Александр Лукашенко прибыл на саммит СНГ в Туркмению.

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