СДПГ, «Зеленые» и «Левые» завершили переговоры о коалиции в Померании

Dpa: Три партии Германии завершили переговоры о коалиции в обход победившей АдГ

Tекст: Мария Иванова

СДПГ, «Зеленые» и Левая партия завершили предварительные переговоры о формировании коалиционного правительства по итогам выборов в местный ландтаг, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

Ожидается, что окончательное решение о начале официального коалиционного процесса партии примут до 20 октября. На этот день запланировано первое заседание вновь избранного регионального парламента.

На прошедших 20 сентября выборах победу одержала правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набравшая 38,2% голосов и получившая 32 из 71 мандата. Поскольку правые не смогли заручиться абсолютным большинством, СДПГ, «Зеленые» и Левая партия, в совокупности контролирующие более половины мест, намерены сформировать коалицию в обход победителя голосования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании.

В начале прошлого месяца эксперты предрекли канцлеру Германии унизительное поражение на выборах.

Британская Financial Times сообщила об угрозе переговорам о бюджете ЕС из-за провала ХДС на выборах в Германии.