ФРГ решила закупить недорогие крылатые ракеты для массированных ударов

DPA: Сухопутные войска ФРГ одобрили закупку недорогих крылатых ракет

Tекст: Мария Иванова

Сухопутные войска Германии намерены приобрести так называемые Low Cost Cruise Missiles, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Тем самым мы сможем наносить массированные удары по целям в глубине на 1,5 тыс. км и перегрузить системы противоракетной обороны противника», – пояснил Фройдинг.

По его словам, сейчас рассматриваются две системы, доступные на рынке. Первые поставки могут начаться уже с 2027 года.

Напомним, в начале октября американо-израильская оборонная компания Covenant открыла в Лейпциге цех по производству крылатых ракет, которые планирует продавать дешевле аналогов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью.

Тогда же Германия испытала израильскую баллистическую ракету в Северной Атлантике.

В июле Берлин намеревался вывести на орбиту военного конкурента Starlink.