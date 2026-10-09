  • Новость часаРоссийские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия защитилась от голода
    Песков объяснил угрозы Зеленского нежеланием урегулировать конфликт
    Пентагон решил показать в прямом эфире казнь американского военного
    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации
    Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе
    Кличко заявил о переходе Киева в режим выживания
    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине
    Турция предложила создать два коридора безопасности в Черном море
    Путин в свой день рождения принял дома Шредера
    9 октября 2026, 09:49 • Новости дня

    ФРГ решила закупить недорогие крылатые ракеты для массированных ударов

    DPA: Сухопутные войска ФРГ одобрили закупку недорогих крылатых ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах закупить недорогие крылатые ракеты с дальностью полета около 1,5 тыс. км.

    Сухопутные войска Германии намерены приобрести так называемые Low Cost Cruise Missiles, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    «Тем самым мы сможем наносить массированные удары по целям в глубине на 1,5 тыс. км и перегрузить системы противоракетной обороны противника», – пояснил Фройдинг.

    По его словам, сейчас рассматриваются две системы, доступные на рынке. Первые поставки могут начаться уже с 2027 года.

    Напомним, в начале октября американо-израильская оборонная компания Covenant открыла в Лейпциге цех по производству крылатых ракет, которые планирует продавать дешевле аналогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью.

    Тогда же Германия испытала израильскую баллистическую ракету в Северной Атлантике.

    В июле Берлин намеревался вывести на орбиту военного конкурента Starlink.

    8 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

    Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах.

    С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

    «В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

    В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

    Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.

    Комментарии (5)
    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

    Комментарии (9)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии постановили отменить автоматическое получение статуса беженца и право на упрощенный въезд для украинских мужчин призывного возраста с 9 октября.

    Власти Германии лишили украинских мужчин призывного и военнообязанного возраста, прибывающих в ФРГ с 9 октября, права на упрощенный въезд и автоматическое получение статуса беженца, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению министерства внутренних дел ФРГ, опубликованному в правительственном вестнике, нововведения касаются иностранцев, которые подлежат исполнению воинских обязанностей на Украине. Исключение составят те граждане, которые смогут подтвердить выполнение этих обязательств.

    Для въезда в Германию украинским военнообязанным придется предъявить на границе паспорт с официальной отметкой пограничной службы о законном выезде с Украины. Для остальных категорий украинских беженцев механизм временной защиты в Германии официально продлевается до 4 марта 2028 года.

    В середине июля страны Евросоюза согласовали предоставление защиты новым заявителям-мужчинам только при подтверждении выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Решение официально вступило в силу с 31 июля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сами украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших украинских беженцев.

    Летом граждане этой страны стали расползаться по миру из-за недоверия к европейским государствам.

    Комментарии (8)
    8 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома

    dpa: В Германии приступили к подготовке выпуска ядерного топлива из России

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству в Германии тепловыделяющих сборок по технологиям российской компании «ТВЭЛ».

    Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF) получила разрешение на немедленное исполнение проекта и приступила к подготовке выпуска ядерного топлива на заводе в Лингене, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Предприятием в федеральной земле Нижняя Саксония управляет ANF, которая является дочерней структурой французского концерна Framatome. Местное министерство окружающей среды одобрило проект в июле, а 5 октября выдало разрешение на безотлагательный запуск производства.

    Местные экоактивисты месяц назад подали иск против министерства, а теперь планируют направить новую жалобу для ускоренного рассмотрения дела. Власти Нижней Саксонии также критикуют проект, но отмечают, что выдали разрешение по указанию профильного федерального ведомства.

    Для запуска производства был выдвинут ряд условий, включая запрет на допуск представителей «ТВЭЛ» и Росатома на территорию завода, а также обязательную проверку поставляемого из России сырья, оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что со следующего года ANF начнет поставки ядерного топлива из Лингена в Болгарию, Венгрию, Словакию, Финляндию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти немецкой земли Нижняя Саксония разрешили выпускать топливные сборки по технологиям Росатома.

    В августе Россия запланировала локализовать производство ядерного топлива в Индии.

    Комментарии (9)
    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны

    DW: Из 100 млрд евро помощи Киеву Германия потратила внутри страны 36 млрд

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заявленные властями Германии 100 млрд евро на поддержку Киева не отражают объем фактической помощи, поскольку треть этой суммы была израсходована внутри ФРГ, констатировали эксперты Кильского института.

    Из заявленных Берлином 100 млрд евро помощи Украине только около 41 млрд евро фактически направлены по назначению, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Кильского института.

    По оценке аналитиков, 36 млрд евро из указанной суммы были потрачены в самой Германии. Кроме того, еще 22 млрд евро относятся к будущим обязательствам ФРГ, что не позволяет считать эти средства уже оказанной поддержкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Лидер ХДС Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Евкуров рассказал о нейтрализации украинской авиации в первые дни спецоперации

    Евкуров: Россия нейтрализовала украинскую авиацию в первые дни СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска полностью исключили применение авиации противника в первые дни специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «В начале СВО мы не вели классическую войну. Средства поражения и непосредственно сам бой, применение на тактическом уровне – все было сделано таким образом, чтобы исключить потери и ущерб населению», – заявил Евкуров, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российская армия полностью исключила авиацию противника в первые дни спецоперации, и у Киева она так и не появилась. Об этом замминистра рассказал в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВКС ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации ВСУ.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Черниговской области.

    В прошлом месяце Польша поднимала в небо авиацию из-за якобы действий России на Украине.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Полиция застрелила мужчину около ратуши в немецком Туттлингене

    Welt: Полиция застрелила 27-летнего мужчину вблизи ратуши в Туттлингене

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая полиция застрелила 27-летнего мужчину в ходе операции около ратуши в городе Туттлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг, пишет газета Welt.

    «Полиция в Туттлингене в ходе операции около ратуши застрелила мужчину», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt. Отмечается, что убитому было 27 лет.

    Подробности операции правоохранительных органов пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция Германии раскрыла личность устроившего стрельбу в Штаде.

    В результате стрельбы в торговом комплексе недалеко от университета в Лос-Анджелесе погибли по меньшей мере два человека.

    Во Франции полиция задержала вооруженного мужчину в церкви.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Евкуров: Множество стран выразили интерес к покупке российской военной техники

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие страны, в том числе ЮАР, интересуются приобретением российской военной техники и технологий, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «Многие страны интересуются возможностью закупки нашей техники, приобретения наших технологий. В этом плане – да, мы активно работаем. Это открытая тема, здесь никакой тайны нет. В том числе и с Южно-Африканской Республикой», – сказал Евкуров в интервью журналу «Политика», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила о росте портфеля экспортных заказов на российское оружие.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники «Герань» нанесли удары по стратегически важным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе логистическому центру и подстанциям электросетей, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России применили ударные беспилотники «Герань» для поражения целей в глубине территории Украины. Среди уничтоженных объектов – здания логистического центра, подстанции распределительных электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этих стратегически важных объектов, используемых в интересах украинских войск, существенно снижает возможности ВСУ по ведению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине сообщили о массированном ударе по производствам ракет и дронов.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Вооруженных сил России возмездием за украинские удары.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems пообещала Киеву десятки тысяч дронов-перехватчиков

    Укринформ: Немецкая Quantum Systems пообещала Украине десятки тысяч дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая оборонная компания Quantum Systems намерена передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года.

    До конца года немецкая оборонная компания Quantum Systems передаст Украине десятки тысяч беспилотников SPYS, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    «В выходные было подписано соглашение о намерениях по пакету на десятки тысяч SPYS», – заявил вице-президент компании Маттиас Лен на брифинге в Берлине.

    Отмечается, что дроны-перехватчики были разработаны Quantum Systems совместно с украинской оборонной компанией WIY.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В апреле Германия начала поставки Украине новых беспилотников Linza 3.0.

    В 2025 году немецкая Quantum Systems увеличила производство дронов на секретных объектах на Украине.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    В результате стрельбы в Баварии пострадали два человека

    Два человека пострадали при стрельбе в баварской общине Бернгау

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В баварской общине Бернгау произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, сообщила полиция баварского округа Верхний Пфальц.

    «По имеющимся данным, в общине Бернгау было произведено несколько выстрелов», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

    Правоохранители просят местное население не покидать дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом устроивший стрельбу в детском саду в Германии покончил с собой.

    Ранее в немецком городе Штаде в результате стрельбы погибли пять человек.

    До этого в ФРГ у здания суда произошла стрельба с несколькими пострадавшими.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Британия открыла в Киеве бизнес-центр для оборонных предприятий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Британии сообщило об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для поддержки малых и средних британских предприятий, работающих в военной промышленности.

    В Киеве начал работу бизнес-центр для малых и средних британских оборонных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Британии. «На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям, промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли», – говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

    Отмечается, что новая площадка поможет британскому бизнесу выстраивать отношения с украинскими партнерами. Кроме того, центр предназначен для сбора информации о ситуации на местах, а также для совместных разработок, производства и инвестиций.

    Национальная дирекция по вооружениям, участвовавшая в создании центра, является частью оборонного ведомства Британии и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил.

    Ранее Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кадровый голод замедлил производство оружия на украинских предприятиях.

    До этого Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Парламент Молдавии утвердил новую структуру армии

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру вооруженных сил страны

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру армии
    @ REUTERS/Vladislav Culiomza

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру вооруженных сил республики, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

    Парламент Молдавии на закрытом заседании утвердил новую структуру вооруженных сил республики, сообщил Гросу, пишет ТАСС. «Была утверждена новая структура вооруженных сил. Речь идет об адаптации структуры с учетом нынешних условий. Это будет способствовать более эффективному обеспечению безопасности государства Молдовы», – заявил спикер. При этом он признал, что непосредственной военной угрозы для Молдавии нет.

    Как заявил министр обороны республики Анатолий Носатый, в соответствии с решением парламента будет увеличена численность вооруженных сил страны, реформирована их структура. Он отметил, что если раньше численность армии составляла более 9 тыс. человек, то со временем ее сократили до 6,5 тыс., что недостаточно для защиты страны.

    Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что заседание пришлось проводить в закрытом режиме, так как власти не хотят, чтобы страны, которые враждебно относятся к республике, знали детали обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Молдавии Майя Санду созвала Совбез из-за энергетического кризиса.

    Ранее власти Приднестровья обвинили Молдавию в вербовке своих граждан. До этого сообщалось, что спецслужбы Молдавии начали вербовать жителей Приднестровья.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погибли четыре человека
    Российские дроны уничтожили катера с десантом ВСУ в Херсонской области
    В Польше остался 81 из 561 памятника советским солдатам
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS
    МВД призвало удалить из смартфонов сканы паспортов и интимные фото
    Названы самые необычные названия городов в России
    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»