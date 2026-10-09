Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе

Tекст: Дарья Григоренко

Заседание открыл президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. В саммите также приняли участие лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

Позднее встреча продолжится в расширенном составе. Ожидается, что впервые к руководителям стран СНГ присоединится президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В повестке саммита заявлено полтора десятка вопросов. По итогам встречи планируется принять совместное заявление глав государств, в котором будет дана оценка результатам работы СНГ за последние 35 лет и очерчены перспективы развития объединения.

Кроме того, лидеры стран планируют одобрить несколько документов о партнерстве в борьбе с киберпреступлениями и комплекс мер по формированию положительного образа Содружества, а также утвердить проведение тематических годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский президент приехал на заседание саммита СНГ.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с Масудом Пезешкианом на день раньше запланированного срока.

Представитель Кремля также рассказал об обсуждении лидерами России и Туркмении двусторонних отношений.