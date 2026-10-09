Биржевые цены на газ в Европе снизились до 900 долларов

Tекст: Мария Иванова

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах, открыли торги на отметке 901,4 доллара за тысячу кубометров, что ниже расчетной цены предыдущего дня на 1,3%. По состоянию на 9:00 мск показатель составил 902,8 доллара за тысячу кубометров.

Значительное подорожание газа в Европе началось весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С тех пор цены остаются волатильными, демонстрируя рост. В июле они увеличились почти на 20%, в августе – еще на 17%, а в сентябре достигли 897,1 доллара за тысячу кубометров, что на 20% выше уровня августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам.

В среду они превысили 890 долларов.

Во вторник цены достигли отметки в 900 долларов.