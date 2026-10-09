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    Путин в свой день рождения принял дома Шредера
    9 октября 2026, 09:25 • Новости дня

    Первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW

    Zeit: Концерн BMW лишил служебного автомобиля первого спикера ландтага от АдГ

    Tекст: Мария Иванова

    Германский автоконцерн BMW принял решение прекратить предоставление служебного автомобиля председателю ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу после его избрания на этот пост от партии «Альтернатива для Германии».

    Автоконцерн отменил лизинг 6 октября, в день избрания Рауша председателем земельного парламента, передает ТАСС со ссылкой на газету Zeit.

    Политик стал первым в истории Германии спикером ландтага от АдГ, получив пост после победы партии на региональных выборах. Предыдущий председатель от Христианско-демократического союза использовал модель BMW 7er, контракт на которую истекает в ноябре.

    В компании отказались назвать причины прекращения сотрудничества. Представитель концерна пояснил журналистам, что автопроизводитель традиционно не комментирует отношения с клиентами. Издание обращает внимание, что председатель правления BMW Милан Неделькович ранее резко критиковал АдГ.

    По закону спикер ландтага имеет право на служебную машину с водителем. Из-за отсутствия предложений от других немецких автопроизводителей Рауш рискует остаться без транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага.

    В понедельник ее партия решила поддержать кандидата АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт.

    В прошлом месяце АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт.

    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    8 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии постановили отменить автоматическое получение статуса беженца и право на упрощенный въезд для украинских мужчин призывного возраста с 9 октября.

    Власти Германии лишили украинских мужчин призывного и военнообязанного возраста, прибывающих в ФРГ с 9 октября, права на упрощенный въезд и автоматическое получение статуса беженца, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению министерства внутренних дел ФРГ, опубликованному в правительственном вестнике, нововведения касаются иностранцев, которые подлежат исполнению воинских обязанностей на Украине. Исключение составят те граждане, которые смогут подтвердить выполнение этих обязательств.

    Для въезда в Германию украинским военнообязанным придется предъявить на границе паспорт с официальной отметкой пограничной службы о законном выезде с Украины. Для остальных категорий украинских беженцев механизм временной защиты в Германии официально продлевается до 4 марта 2028 года.

    В середине июля страны Евросоюза согласовали предоставление защиты новым заявителям-мужчинам только при подтверждении выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Решение официально вступило в силу с 31 июля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сами украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших украинских беженцев.

    Летом граждане этой страны стали расползаться по миру из-за недоверия к европейским государствам.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома

    dpa: В Германии приступили к подготовке выпуска ядерного топлива из России

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству в Германии тепловыделяющих сборок по технологиям российской компании «ТВЭЛ».

    Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF) получила разрешение на немедленное исполнение проекта и приступила к подготовке выпуска ядерного топлива на заводе в Лингене, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Предприятием в федеральной земле Нижняя Саксония управляет ANF, которая является дочерней структурой французского концерна Framatome. Местное министерство окружающей среды одобрило проект в июле, а 5 октября выдало разрешение на безотлагательный запуск производства.

    Местные экоактивисты месяц назад подали иск против министерства, а теперь планируют направить новую жалобу для ускоренного рассмотрения дела. Власти Нижней Саксонии также критикуют проект, но отмечают, что выдали разрешение по указанию профильного федерального ведомства.

    Для запуска производства был выдвинут ряд условий, включая запрет на допуск представителей «ТВЭЛ» и Росатома на территорию завода, а также обязательную проверку поставляемого из России сырья, оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что со следующего года ANF начнет поставки ядерного топлива из Лингена в Болгарию, Венгрию, Словакию, Финляндию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти немецкой земли Нижняя Саксония разрешили выпускать топливные сборки по технологиям Росатома.

    В августе Россия запланировала локализовать производство ядерного топлива в Индии.

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    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны

    DW: Из 100 млрд евро помощи Киеву Германия потратила внутри страны 36 млрд

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заявленные властями Германии 100 млрд евро на поддержку Киева не отражают объем фактической помощи, поскольку треть этой суммы была израсходована внутри ФРГ, констатировали эксперты Кильского института.

    Из заявленных Берлином 100 млрд евро помощи Украине только около 41 млрд евро фактически направлены по назначению, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Кильского института.

    По оценке аналитиков, 36 млрд евро из указанной суммы были потрачены в самой Германии. Кроме того, еще 22 млрд евро относятся к будущим обязательствам ФРГ, что не позволяет считать эти средства уже оказанной поддержкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Лидер ХДС Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия.

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    8 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Полиция застрелила мужчину около ратуши в немецком Туттлингене

    Welt: Полиция застрелила 27-летнего мужчину вблизи ратуши в Туттлингене

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая полиция застрелила 27-летнего мужчину в ходе операции около ратуши в городе Туттлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг, пишет газета Welt.

    «Полиция в Туттлингене в ходе операции около ратуши застрелила мужчину», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt. Отмечается, что убитому было 27 лет.

    Подробности операции правоохранительных органов пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция Германии раскрыла личность устроившего стрельбу в Штаде.

    В результате стрельбы в торговом комплексе недалеко от университета в Лос-Анджелесе погибли по меньшей мере два человека.

    Во Франции полиция задержала вооруженного мужчину в церкви.

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    8 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России

    В России разработали проект электрической маршрутки без кабины водителя

    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России
    @ lab2050.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» представил концепцию высокоавтономного электрического шаттла пятого уровня автономности, предназначенного для городской среды и туристических зон.

    Специалисты разработали дизайн-концепцию полностью беспилотного электрического шаттла, предназначенного для использования в городе и туристических кластерах, передает РИА «Новости».

    «Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» создал дизайн-концепцию высокоавтономного электрического шаттла на базе Navio. Студия взяла за основу реальный прототип шаттла Навио L5 и предложила свой стилевой концепт... Транспортное средство спроектировано для эксплуатации в условиях 5-го уровня автономности – при полном отсутствии водителя», – сообщили в компании.

    Создатели проекта использовали язык острых граней и чистых плоскостей, вдохновившись скалистыми вершинами Западного Кавказа и современной архитектурой. По замыслу авторов, такое решение позволит маршрутке органично вписываться как в футуристический городской ландшафт, так и в природные локации.

    Корпус электромаршрутки получил панорамное остекление от пола до потолка, а ее передняя и задняя части идентичны по форме, но разделены декоративной стойкой для зонирования пространства. В отделке транспортного средства планируется использовать вторичные материалы.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом».

    Летом разработчики машины раскрыли уровень локализации транспортного средства.

    В августе предприятие «КамАЗ» приступило к созданию первых российских беспилотных автобусов.

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    8 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после официальной встречи в международном аэропорту Туркменбаши направился на мероприятия саммита СНГ на автомобиле Aurus.

    Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.

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    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

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    8 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems пообещала Киеву десятки тысяч дронов-перехватчиков

    Укринформ: Немецкая Quantum Systems пообещала Украине десятки тысяч дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая оборонная компания Quantum Systems намерена передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года.

    До конца года немецкая оборонная компания Quantum Systems передаст Украине десятки тысяч беспилотников SPYS, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    «В выходные было подписано соглашение о намерениях по пакету на десятки тысяч SPYS», – заявил вице-президент компании Маттиас Лен на брифинге в Берлине.

    Отмечается, что дроны-перехватчики были разработаны Quantum Systems совместно с украинской оборонной компанией WIY.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В апреле Германия начала поставки Украине новых беспилотников Linza 3.0.

    В 2025 году немецкая Quantum Systems увеличила производство дронов на секретных объектах на Украине.

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    8 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека

    МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка в центре российской столицы травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД Москвы.

    Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    8 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    В результате стрельбы в Баварии пострадали два человека

    Два человека пострадали при стрельбе в баварской общине Бернгау

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В баварской общине Бернгау произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, сообщила полиция баварского округа Верхний Пфальц.

    «По имеющимся данным, в общине Бернгау было произведено несколько выстрелов», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

    Правоохранители просят местное население не покидать дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом устроивший стрельбу в детском саду в Германии покончил с собой.

    Ранее в немецком городе Штаде в результате стрельбы погибли пять человек.

    До этого в ФРГ у здания суда произошла стрельба с несколькими пострадавшими.

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    8 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    При стрельбе в Баварии погиб сотрудник районной администрации

    Bild: Сотрудник администрации погиб при стрельбе в Баварии

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудник районной администрации в общине Бернгау в немецкой федеральной земле Бавария погиб в результате стрельбы во время проверки оружия, сообщает Bild.

    Сотрудник районной администрации был убит во время стрельбы в общине Бернгау, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. По данным издания, чиновник погиб при проведении проверки оружия. Его коллега все еще остается в доме предполагаемого стрелка.

    Здание окружено многочисленными сотрудниками полиции. В операции задействованы бронеавтомобиль и полицейский вертолет. Правоохранительные органы попросили местных жителей не покидать свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция сообщила о двух пострадавших в результате стрельбы в Баварии.

    В прошлом месяце в Германии резко выросло число убийств и изнасилований.

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    8 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Названы возможные сроки и место проведения новой встречи «коалиции желающих»

    N-TV: Мерц предложил провести в декабре саммит «коалиции желающих» по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести в Берлине до конца года встречу лидеров стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, сообщил телеканал N-TV.

    Встреча глав государств и правительств стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, может состояться в Берлине в декабре, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

    По информации правительственных кругов, инициатором проведения саммита до конца года выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Ожидается, что мероприятие соберет высших руководителей государств коалиции для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава крымского парламента Владимир Константинов объяснил поддержку Украины Мерцем шкурным интересом.

    В понедельник канцлер Германии заявил о желании ускорить процесс вступления Киева в Евросоюз.

    В воскресенье Мерц анонсировал зимнее собрание «коалиции желающих» по украинскому вопросу.

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    8 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся

    В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве на улице Крузенштерна водитель автомобиля Toyota повредил четыре машины и скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.

    Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.

    Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два человека пострадали в ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

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