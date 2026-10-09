Уралвагонзавод начал разработку бронетехники нового поколения

Уралвагонзавод начал разрабатывать танки и боевые машины нового поколения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уралвагонзавод проектирует танки и боевые машины нового поколения, а также применяет новейшие технологии при выпуске серийной бронетехники. Об этом в преддверии 90-летия предприятия сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

«С начала специальной военной операции Уралвагонзавод увеличил производство военной продукции в несколько раз, а в бронетанковую технику его производства внесены свыше 300 различных изменений, повышающих боевые характеристики и защищенность. С танкового конвейера сегодня сходят танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», который президент России Владимир Путин назвал лучшим танком, боевые машины поддержки танков БМПТ «Спиридон», а также инженерная и специальная техника. Ведется разработка танков и боевых машин нового поколения и внедрение новейших технологий на серийную бронетехнику», – говорится в заявлении пресс-службы.

За свою историю завод изготовил более 100 тыс. боевых машин, установив абсолютный рекорд в мировом танкостроении. Бронетехнику предприятия приобрели 77 государств, а в ее производстве за девять десятилетий приняли участие более 550 тыс. человек. По словам генерального директора концерна Александра Потапова, завод удостоен восьми государственных наград, две из которых получил уже в наши дни.

В годы Великой Отечественной войны Уральский танковый завод произвел почти 26 тыс. машин, превзойдя показатели всех заводов Германии вместе взятых. В дальнейшем предприятие разработало ряд передовых решений, выпустив первый в мире танк с комплексной противорадиационной защитой Т-55 и самый массовый танк современности Т-72, который стоит на вооружении 45 стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод провел испытания защищенной от дронов машины БРЭМ-80.

Уралвагонзавод передал армии новые танки Т-90М и Т-72Б3М.

Предприятие увеличило выпуск танков в четыре раза.