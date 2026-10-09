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    9 октября 2026, 09:07 • Новости дня

    Дробыш объяснил пользу искусственного интеллекта при написании музыки

    Продюсер Дробыш сравнил приход ИИ в музыку с революцией

    Tекст: Мария Иванова

    Музыкальная индустрия переживает революционное состояние в связи с внедрением искусственного интеллекта, заявил композитор и продюсер Виктор Дробыш.

    «По-моему, мы сейчас находимся в процессе революционного состояния в шоу-бизнесе, в музыке. ИИ зашел в музыку как [Владимир] Ленин на броневик. Набросились все: кто-то хаял, кто-то стал восхищаться», – заявил Дробыш, передает ТАСС.

    Он отметил, что ИИ помогает ему в работе. Теперь Дробыш может написать песню и быстро разложить ее на 10 версий, на что раньше требовалась неделя, а сейчас – всего 10 минут. Композитор подчеркнул, что музыка остается музыкой, а ИИ лишь помогает выбрать направление.

    Отвечая на вопрос о конкуренции ИИ с музыкантами, продюсер выразил надежду, что до этого не дойдет. По его словам, главное, чтобы песни были хорошими. «Если их будет писать искусственный интеллект, значит, мы проиграли ИИ», – заключил Дробыш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами.

    В августе австралийские чарты решили закрыть для нейросетевой музыки.

    8 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за последние шесть лет доля отрасли информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта России увеличилась в два раза.

    Отрасль информационных технологий в России демонстрирует высокие темпы роста, сообщил премьер, передает РИА «Новости». «Благодаря системной работе отрасль информационных технологий демонстрирует высокие темпы роста – за шесть лет доля IT в структуре валового внутреннего продукта России удвоилась», – заявил Мишустин в приветствии участникам II Глобального цифрового форума.

    Он отметил, что Россия выступает центром компетенций и занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии. По его словам, объем экспортных продаж отечественных IT-продуктов и сервисов ежегодно растет, увеличивается и интерес иностранных партнеров к российскому софту.

    Глава правительства также подчеркнул важность развития искусственного интеллекта. Он напомнил, что эти технологии уже применяются в отечественной промышленности, здравоохранении, образовании и логистике, оставаясь приоритетным направлением для государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин отметил, что оказание госуслуг онлайн в России вышло на топовый мировой уровень. Он поручил Минцифры усилить защиту портала.

    Глава правительства ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Мишустин рассказал об активном использовании колонки «Алиса»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин признался, что активно пользуется умной колонкой «Алиса», отдавая предпочтение режиму «Эксперт».

    Глава правительства во вторник принимает участие в форуме «Цифровые решения», проходящем в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости». До пленарной сессии он ознакомился с организованной в рамках мероприятия выставкой.

    «По поводу «Алисы» хочу сказать, что я сам активно ее использую. Особенно мне нравится режим «Эксперт», – заявил Мишустин в ходе осмотра экспозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

    В июне глава Минцифры назвал лидера среди ИИ-ассистентов в России.

    Весной крымские ученые обучили Алису говорить на крымско-татарском языке.

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    6 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Мишустин ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта

    Мишустин ознакомился с достижениями цифровой трансформации на выставке в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель правительства Михаил Мишустин осмотрел выставку «Цифровые решения» в Национальном центре «Россия», где ознакомился с разработками в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

    Вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко и главой Минцифры Максутом Шадаевым Мишустин осмотрел экспозицию из 26 стендов, пишет ТАСС.

    На стенде «Ростелекома» глава компании Михаил Осеевский представил проект Трансевразийской линии связи TEA NEXT, служащей независимым маршрутом для данных. Замминистра цифрового развития Сергей Цветков показал премьеру развитие портала госуслуг, включая сервисы «Госключ» и новые функции безопасности.

    Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал о мессенджере «Макс», а представители «Яндекса» Тигран Худавердян и Александр Болховитянов продемонстрировали развитие ИИ «Алиса», умные устройства, ИИ-юриста и алгоритмы перевода на языки народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин сравнил искусственный интеллект с электричеством.

    Он поручил внедрить ИИ в российскую промышленность.

    Премьер распорядился разработать законопроект о его внедрении.

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    6 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    OpenAI и Anthropic поддержали законы Австралии об утечках из-за ИИ

    Reuters: OpenAI и Anthropic поддержали новые законы об ИИ в Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    Американские компании OpenAI и Anthropic на слушаниях в парламенте Австралии выразили готовность соблюдать новые законы об обязательном информировании об утечках данных из-за ИИ-агентов.

    Руководство американских разработчиков искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic согласилось поддержать законодательство об уведомлениях об утечках, произошедших по вине ИИ-агентов. Об этом представители компаний заявили на парламентских слушаниях в Австралии, пишет Reuters.

    «Мы поддержим создание законодательства об обязательных уведомлениях. Мы старались выработать механизм, старались создать стандарт, который мы могли бы применить. Эту функцию может выполнять законодательство», – заявил на слушании директор по стратегическому развитию OpenAI Джейсон Квон.

    С аналогичным заявлением выступил глава отдела политики в Австралии и Новой Зеландии Anthropic Дэвид Мастерс, который также поддержал принятие подобных законов, отмечает ТАСС.

    В сентябре австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил, что ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к государственной системе здравоохранения. Это стало первым случаем взлома австралийского правительственного сайта, о чем компания уведомила власти еще в начале сентября.

    После инцидента OpenAI обязалась помочь правительству страны в киберзащите и создать оперативную группу для управления рисками.

    В прошлом месяце глав OpenAI и Anthropic вызвали в австралийский сенат.

    ИИ-агент от OpenAI взломал систему медицинского страхования страны.

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    7 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    В США зафиксировали признаки пузыря в IT-секторе

    Bloomberg: Bank of America выявил пузырь в американском IT-секторе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Акции американских технологических компаний демонстрируют признаки финансового пузыря, необходимо принять меры для защиты от краха, заявили в Bank of America.

    Рост индекса Nasdaq 100 до исторических максимумов обеспечивается всего несколькими компаниями, связанными с искусственным интеллектом, что вызывает опасения по поводу образования пузыря на рынке, пишет Bloomberg.

    «Низкий охват является классической чертой образования пузырей и обычно не прекращается, пока они не лопнут», – отметили стратеги банка в своей аналитической записке.

    Для инвесторов, которые боятся упустить выгоду от роста Nasdaq 100, опционы являются более эффективным инструментом, чем владение базовыми акциями. Эксперты рекомендовали покупать колл-опционы на биржевой фонд Invesco QQQ Trust ETF, отслеживающий этот индекс, чтобы ограничить риски.

    По оценке банка, американские технологические акции в настоящее время имеют самый высокий показатель риска образования пузыря. В список наиболее переоцененных активов также вошли нефть, сектор здравоохранения и южнокорейские акции, где доминируют корпорации SK Hynix и Samsung Electronics.

    В пятницу американские правоохранительные органы задержали жителя Калифорнии за контрабанду чипов для искусственного интеллекта в Китай на 300 млн долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что частные спекулянты поплатились за излишнее доверие к успеху технологий искусственного интеллекта.

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    7 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Сбербанка Герман Греф, используя молодежный сленг, описал стадии внедрения искусственного интеллекта в сервисы как переход от «стрема» к «вау».

    «Очень часто бывает так, что сначала стрем, потом норм, а потом вау. К сожалению, через все эти три стадии очень часто приходится проходить», – заявил Греф на пленарной сессии в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко добавил, что главное в этом процессе – избежать ситуации, когда «сначала стрем, потом норм и потом опять стрем».

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в свою очередь подчеркнул, что внедрение ИИ является несомненным благом. При этом он отметил, что искусственный интеллект не должен полностью заменять человека, поскольку их комбинация дает значительно лучший результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Греф оценил скорость адаптации России к цифровому миру.

    В конце прошлого месяца он исключил замену глав компаний искусственным интеллектом в ближайшие 10 лет.

    В сентябре Орешкин назвал самую дефицитную профессию в России из-за нейросетей.

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    6 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Против McDonald's подали иск в США из-за завышения цен с помощью ИИ

    В США подали коллективный иск к McDonald's о сговоре по ценам с помощью ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Коллективный иск против сети ресторанов быстрого питания McDonald's подали в федеральный суд Чикаго, обвинив компанию в незаконной координации цен при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

    Согласно исковому заявлению, сеть нарушила антимонопольное законодательство США, вступив в сговор с франчайзи с целью установления цен на основе ИИ-анализа данных о миллионах ежедневных транзакций в 14 тыс. ресторанов по всей стране, пишет Reuters.

    «Независимый бизнес должен самостоятельно определять цены», – говорится в иске.

    McDonald's заявила, что обвинения носят спекулятивный характер и не соответствуют действительности, отмечает ТАСС.

    В компании подчеркнули, что франчайзи самостоятельно формируют расценки, а использование аналитических инструментов является нормальной практикой в отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году против Google подали иск из-за доступа ИИ-помощника Gemini к письмам.

    Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против Booking.com.

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    8 октября 2026, 03:56 • Новости дня
    Основатель Blue Origin Джефф Безос анонсировал создание дата-центров на орбите

    Джефф Безос сообщил о планах разместить дата-центры в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin разрабатывает проект по размещению центров обработки данных на орбите для снижения их энергопотребления, рассказал бизнесмен и основатель компании Джефф Безос.

    Компания Blue Origin занимается разработкой проекта по созданию центров обработки данных на орбите Земли. По словам Джеффа Безоса, этот шаг позволит существенно снизить высокое энергопотребление наземных дата-центров, рассказал он Fox News.

    «Blue Origin работает над проектом «Восход солнца». Мы подали заявку в Федеральную комиссию по связи США на запуск более 50 тыс. спутников. Так что да, мы можем разместить дата-центры в космосе, и на то есть веский повод», – приводит слова Безоса ТАСС.

    Ранее аналогичные инициативы представили компании SpaceX и Starcloud. Весной газета The Wall Street Journal сообщала, что подача заявки на размещение спутников с искусственным интеллектом означает официальное вступление Blue Origin в гонку космических дата-центров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX в феврале сообщала о намерении запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров, при этом астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска.

    В сентябре США объявили о том, что намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса.


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    8 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    НАТО анонсировало учения в Латвии по информационным гибридным войнам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    НАТО проведет в Риге учения команд из 13 стран с использованием ИИ по информационным гибридным войнам, сообщил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций альянса Янис Сартс.

    Команды из 13 стран НАТО проведут в Риге военно-гражданские учения SYNESIS 2026 по информационным гибридным войнам. Учения пройдут в середине октября. Там будет опробован подход к обучению путем интеграции моделирования поведения аудитории с поддержкой ИИ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт центра.

    «Мы не хотели создавать еще одни учения, в которых поведение аудитории имитируется людьми: это неизбежно приводит к субъективным предположениям и предубеждениям, которые могут быть ошибочными и могут усилить ошибки, допущенные участниками учений», – пояснил Сартс.

    По его словам, для учений были созданы автономные общества, управляемые агентами ИИ, которые обладают характеристиками, присущими реальным обществам, и способны меняться с развитием событий.

    Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО был основан в 2014 году и аккредитован как международная военная организация. Он расположен в Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в Черном море. Ранее военные моряки из шести стран НАТО приступили к проведению международных учений с использованием автономных морских беспилотников.

    В сентябре ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

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    7 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Рубио призвал журналиста называть искусственный интеллект суперинтеллектом

    Госсекретарь США Рубио поправил репортера и призвал называть ИИ суперинтеллектом

    Tекст: Мария Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио поправил журналиста, задавшего вопрос об искусственном интеллекте, и призвал использовать термин «суперинтеллект».

    «Он называется суперинтеллект», – заявил Рубио на пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом в Афинах, передает ТАСС.

    Рубио отметил, что правительство США создало рабочую группу для изучения вопросов регулирования суперинтеллекта, связанных с ним угроз и преимуществ. Госсекретарь также подчеркнул намерение Вашингтона координировать действия в этой сфере со своими союзниками.

    На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в терминологии федерального правительства ИИ переименован в суперинтеллект. Одновременно руководители ведущих американских компаний в сфере искусственного интеллекта заключили соглашение о контроле над этой технологией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе Трамп обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом».

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    7 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Глава МВФ предупредила об угрозе выхода ИИ из-под контроля человека

    Глава МВФ Георгиева предупредила о риске выхода ИИ из-под контроля человека

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие искусственного интеллекта (ИИ) грозит серьезными рисками для рынка труда и кибербезопасности, а передовые модели способны стать неуправляемыми, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

    «Мы будем учиться в процессе [развития ИИ], но уже сейчас понимаем, что ключевую роль играет готовность к внедрению ИИ, включая цифровую инфраструктуру, готовность рынка труда и нормативные ограничения. Это поможет воспользоваться преимуществами ИИ и справиться с его серьезными последствиями, к которым относятся масштабные потери [мест] на рынке труда, серьезные угрозы кибербезопасности и стабильности, а также передовые модели, которые могут выйти из-под контроля человека и начать действовать бесконтрольно», – заявила Георгиева на выступлении в Сингапуре, передает ТАСС.

    Кроме того, Георгиева предупредила, что неоправдавшиеся прогнозы по прибыли технологических компаний, разрабатывающих ИИ, в сочетании с глобальными инвестициями в американские акции могут привести к масштабному шоку. По ее словам, на этапе между текущим бумом ИИ и появлением его преимуществ мир пройдет период максимального риска.

    Несмотря на риски, глава МВФ отметила, что при правильном подходе ИИ может прибавлять до 0,5 процентного пункта к мировому экономическому росту ежегодно, что за десятилетие сопоставимо с добавлением к мировой экономике объема, равного экономике АСЕАН. Георгиева также подчеркнула, что от инвестиционного бума в ИИ больше всего выигрывают США, Китай, Индия и азиатские поставщики технологий, в то время как большинство других стран остаются в стороне, что может усилить экономическое неравенство в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава компании OpenAI назвал оправданными риски развития ИИ.

    В пятницу вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пандемией коронавируса.

    До этого Международный валютный фонд спрогнозировал рост мировой экономики в 2026 году.

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    8 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Ямпольская исключила возникновение новых языковых норм под влиянием сленга

    Ямпольская отказалась считать молодежный сленг новой языковой нормой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что молодежный сленг и допускаемые в нем ошибки не должны становиться новыми языковыми нормами.

    Новые языковые нормы не могут появляться под воздействием молодежного сленга, считает советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

    «Под действием конъюнктуры сленга молодежного, в том числе, еще какого-то сленга, нормы новые не возникают», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что интерес общества к речевым изменениям важен, однако сленговые ошибки необходимо искоренять, а не узаконивать в нормативных словарях.

    Также советник президента выразила уверенность, что искусственный интеллект никогда не заменит естественный, поскольку последний «дан человеку Богом вместе с эмоциями, принципами и интуицией». Она назвала современные технологии удобным и фантастическим инструментом.

    Ямпольская при этом поддержала идею внедрения нейросетей в сфере образования. По ее мнению, такие средства окажутся полезными, если их главной целью станет облегчение работы учителей и высвобождение ресурсов для творческого взаимодействия с детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Герман Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров.

    В понедельник эксперты спрогнозировали резкое сокращение дефицита кадров благодаря ИИ.

    В прошлом месяце Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.

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    8 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская компания по кибербезопасности CrowdStrike сообщила, что неизвестный хакер с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта проник в системы нескольких финансовых учреждений Южной Кореи и похитил данные.

    Взломщик, предположительно говорящий на китайском языке, использовал разработанный в КНР открытый инструмент для тестирования на проникновение ARTEX наряду с большими языковыми моделями. Кибератаки были проведены в конце сентября и начале октября, передает Yonhap.

    «Хотя эта активность не была приписана какому-либо известному противнику, злоумышленник, скорее всего, говорит по-китайски и имеет финансовую мотивацию», – заявили в CrowdStrike. По данным экспертов, целями стали, в том числе Hana Bank, KB Kookmin Bank и Shinhan Bank. Хакер скомпрометировал сервис запросов на получение кредитов и мобильную систему поддержки работы сотрудников.

    Злоумышленник в основном применял нейросеть DeepSeek, а также GLM и Grok через сессии Claude Code. Анализ файлов показал, что он интересовался в чатах площадками для продажи украденных южнокорейских данных. Кроме того, хакер просил ИИ составить резюме на 26-летнего выпускника Южно-Китайского технологического университета, однако его личность и точный объем похищенной информации остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ИИ-агенты OpenAI атаковали три американских министерства. ИИ-агенты этой же компании предприняли кибератаку на сервис RubyGems. В мае в Google предупредили о создании хакерами инструмента на базе искусственного интеллекта для кибератак.

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    9 октября 2026, 05:48 • Новости дня
    Маск: SpaceX может со временем оказаться дороже всей мировой экономики

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что допускает сценарий, при котором его частная аэрокосмическая фирма будет стоить дороже всей мировой экономики.

    «Это прозвучит абсолютно безумно, но я вижу путь, при котором стоимость SpaceX на порядки превысит всю текущую экономику Земли», – написал Маск в соцсети Х.

    Предприниматель не стал раскрывать, за счет каких проектов он рассчитывает добиться такой оценки SpaceX, ограничившись упоминанием самого сценария.

    При этом, согласно данным Всемирного банка, в 2025 году валовой внутренний продукт в мире составил чуть больше 118 трлн долларов США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Маск заявил о готовности сделать SpaceX одним из ведущих операторов связи в США.

    В воскресенье Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI.

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