Дробыш объяснил пользу искусственного интеллекта при написании музыки

Продюсер Дробыш сравнил приход ИИ в музыку с революцией

Tекст: Мария Иванова

«По-моему, мы сейчас находимся в процессе революционного состояния в шоу-бизнесе, в музыке. ИИ зашел в музыку как [Владимир] Ленин на броневик. Набросились все: кто-то хаял, кто-то стал восхищаться», – заявил Дробыш, передает ТАСС.

Он отметил, что ИИ помогает ему в работе. Теперь Дробыш может написать песню и быстро разложить ее на 10 версий, на что раньше требовалась неделя, а сейчас – всего 10 минут. Композитор подчеркнул, что музыка остается музыкой, а ИИ лишь помогает выбрать направление.

Отвечая на вопрос о конкуренции ИИ с музыкантами, продюсер выразил надежду, что до этого не дойдет. По его словам, главное, чтобы песни были хорошими. «Если их будет писать искусственный интеллект, значит, мы проиграли ИИ», – заключил Дробыш.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами.

В августе австралийские чарты решили закрыть для нейросетевой музыки.