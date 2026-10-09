Число погибших при обрушении дома в Стамбуле достигло пяти человек

Число жертв при обрушении жилого дома в Стамбуле выросло до пяти человек

Tекст: Мария Иванова

«Спасательная операция завершена в 06:15 мск после извлечения из-под обломков тела последнего из пяти погибших», – сообщили власти провинции. Спасены девять жителей дома, эвакуированы 55 жителей трех близлежащих зданий, 44 из них временно размещены в гостиницах, передает РИА «Новости».

В поисково-спасательной операции участвовали почти 800 человек.

Три этажа семиэтажного дома, построенного в 1987 году, обрушились в ночь на четверг в районе Малтепе. Два этажа частично обрушившегося дома оказались нелегальной надстройкой, сообщала ранее префект района Эсин Кеймен. Россиян нет среди жертв и пострадавших, уточнили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в городе частично обрушился многоэтажный дом.

Спасатели начали поиски семи человек под завалами семиэтажного дома.

Генеральное консульство сообщило, что россиян нет среди пострадавших при обрушении дома в Стамбуле.