Главы МИД России, Ирана и Азербайджана побеседовали перед заседанием СНГ

Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

Tекст: Антон Антонов

«Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.