В Баварии задержали застрелившего двух чиновников мужчину

Мужчина открыл огонь по сотрудникам районной администрации, которые пришли к его дому с рутинной проверкой условий хранения личного оружия, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
В результате стрельбы 54-летняя женщина и 45-летний мужчина погибли на месте.
Сразу после поступления сообщений о происшествии началась крупная операция с участием полицейского спецназа. Подозреваемый забаррикадировался в здании и по телефону отвечал на уговоры сдаться намерением обороняться.
«В конечном итоге состоялась операция захвата с применением взрывчатки. В ходе нее 60-летний подозреваемый получил легкое пулевое ранение в ногу. Ему оказывается помощь», – сообщила представительница местного управления полиции.
Она также добавила, что мотив преступления пока не установлен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при стрельбе в Баварии погиб сотрудник районной администрации.
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