Посол Нечаев: У недоброжелателей России не осталось ограничителей

Посол в ФРГ Нечаев заявил об отсутствии ограничителей у недоброжелателей России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Германии за последние годы закрыли все пять российских генеральных консульств и выслали сотни сотрудников дипломатических представительств, передает РИА «Новости».

«Последний шаг – закрытие генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине по абсурдному обвинению, связанному с находкой неисправного дрона в лейпцигском аэропорту, свидетельствует лишь о том, что никаких ограничителей – политических, дипломатических, моральных – у наших недоброжелателей не осталось», – заявил Нечаев.

Дипломат отметил отсутствие смысла гадать о возможных будущих шагах немецких властей по отношению к России. Он выразил надежду, что русофобия не затмит остатки благоразумия в Берлине.

В сентябре правительство Германии закрыло генеральное консульство России в Бонне и расторгло договор о деятельности Русского дома. В ответ МИД прекратил работу культурных центров имени Гете и немецкого генконсульства в Петербурге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Нечаев заявил о ревизии Германией итогов Второй мировой войны.

Специальный борт прибыл в ФРГ за российскими дипломатами из закрытого представительства в Бонне.

Немецкая пресса сообщала о планах властей закрыть это консульство.