  • Новость часаРоссийские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия защитилась от голода
    Песков объяснил угрозы Зеленского нежеланием урегулировать конфликт
    Пентагон решил показать в прямом эфире казнь американского военного
    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации
    Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе
    Кличко заявил о переходе Киева в режим выживания
    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине
    Турция предложила создать два коридора безопасности в Черном море
    Путин в свой день рождения принял дома Шредера
    9 октября 2026, 08:39 • Новости дня

    Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума с 2011 года

    Politico: Евросоюз оказался на пороге рекордного за 15 лет дефицита газа

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза в преддверии зимы оказались под угрозой рекордного за последние 15 лет дефицита газа в объеме около 14 млрд кубометров.

    Недостаток топлива составит примерно 7% от общего европейского спроса, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Этого объема хватило бы для обеспечения энергией 10–12 млн домохозяйств.

    Газовые запасы в Евросоюзе опустились до минимума с 2011 года. Ситуация усугубляется обострением конфликта на Ближнем Востоке и запретом на долгосрочные контракты по поставкам российского сжиженного природного газа. Альтернативное топливо из США подорожало за год на 12%. По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), цены на газ уже достигли рекордных за четыре года значений.

    Сложившиеся условия вынудят европейские государства закупать сырье по завышенной стоимости на нестабильных рынках или требовать от потребителей сокращения спроса. Еврокомиссия требует от стран объединения заполнять подземные хранилища на 90%, однако из-за кризиса готова снизить эту планку до 80% в надежде на теплую зиму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские биржевые цены на газ превысили 920 долларов.

    В понедельник Европа ускорила закачку топлива в подземные хранилища к зиме.

    В субботу председатель правления Газпрома Алексей Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере.

    8 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций

    ERR: Эстония попросила ЕС вывести российского поставщика из пакета санкций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать в 22-й пакет санкций против России одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо, так как предприятие поставляет важные материалы.

    Российская компания поставляет материалы эстонскому предприятию NPM Silmet, эти материалы имеют стратегическое значение для Европы. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства балтийской республики в Брюсселе Керстин Лепик, передает ТАСС со ссылкой на портал ERR.

    «Да, мы попросили исключить к сегодняшнему дню из списка санкций, одобренного послами стран – членов Coreper II, одну российскую компанию и связанное с ней лицо из числа почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, включенных в этот список», – заявила Лепик.

    По ее словам, NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов вместо российских. Лепик добавила, что в следующем году Эстония вновь рассмотрит вопрос о включении этой компании в санкционный список.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    Во вторник ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по вопросам расширения и введения санкций.

    В конце прошлого месяца Литва объявила Алишера Усманова и Михаила Фридмана нежелательными лицами.

    Комментарии (5)
    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

    Комментарии (7)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц

    Совет ЕС: Евросоюз продлил санкции против 80 физических и 20 юридических лиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Евросоюза принял решение продлить еще на год действие антироссийских санкций в отношении 80 физических и 20 юридических лиц.

    Евросоюз продлил на год санкции против 80 физических и 20 юридических лиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    Отмечается, что ограничительные меры продлены до 9 октября 2027 года.

    Санкции были наложены в рамках отдельного режима за якобы дестабилизирующие действия России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    В тот же день Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    Комментарии (3)
    8 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Не выпущенный из страны эстонец перелез через ворота КПП и сбежал в Россию

    Эстонец сбежал в Россию через ворота КПП после отказа в выезде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Эстонии, которого пограничники не выпустили из страны из-за наличия наличных рублей и евро, перебрался через закрытые ворота контрольно-пропускного пункта и сбежал на российскую территорию.

    Гражданин Эстонии, которого местные пограничники отказались выпустить из страны, перелез через ворота КПП «Койдула» и перешел в Россию. Мужчина хотел пересечь границу легально, однако в ходе досмотра у него обнаружили подпадающие под санкции рубли и евро, передает ТАСС со ссылкой на эстонский портал ERR.

    Сотрудник таможенной службы объяснил, что провозить эти деньги через границу запрещено, и развернул гражданина обратно на эстонскую сторону. Однако мужчина побежал в направлении России. Пограничники закрыли ворота КПП, но эстонец перелез через них и проследовал на территорию сопредельного государства.

    Эстонская сторона проинформировала российских пограничников о произошедшем инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Эстонии отстоял трехчасовую очередь на границе ради голосования в России. А для постоянно проживающих за рубежом граждан России избирательные комиссии организовали специальные участки у пограничных переходов.

    До этого стало известно, что из-за изменения графика работы контрольно-пропускного пункта в эстонской Нарве время ожидания перехода в сторону российской территории увеличилось до 30 часов.


    Комментарии (3)
    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Суд в Латвии отправил на пересмотр приговор за вывешенный в окне флаг России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд Латвии отменил приговор женщине, осужденной за вывешенный в окне российский флаг, и направил дело на новое рассмотрение.

    Верховный суд Латвии постановил отменить приговор местной жительнице Елене Крейле, осужденной на три года лишения свободы за вывешенный в своем окне флаг России. Инстанция признала решение Рижского окружного суда подлежащим отмене, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт Сената Латвии.

    «Рассмотрев поданную защитником кассационную жалобу, сенат республики признал, что решение Рижского окружного суда подлежит отмене, а дело – новому рассмотрению», – сообщил суд.

    В июле 2024 года Рижский городской суд приговорил Крейле к трем годам лишения свободы за вывешенный флаг. Защита попыталась обжаловать вердикт в Рижском окружном суде, но 13 марта 2025 года он оставил приговор без изменений. После этого адвокат обратился в департамент по уголовным делам сената, который вернул дело на пересмотр.

    Кроме того, суд постановил тщательно изучить альтернативные объяснения поступка женщины, которая на предыдущих заседаниях заявляла, что таким образом призывала к миру и дружбе между народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию.

    В понедельник волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Сейм Латвии запретил депутатам самоуправлений посещать Россию и Белоруссию

    Сейм Латвии запретил депутатам самоуправлений поездки в Россию и Белоруссию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Латвии (Сейм) принял поправки к законодательству, согласно которым депутатам городских и краевых дум запрещается совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Соответствующие изменения были приняты в срочном порядке в окончательном чтении, пишет ТАСС со ссылкой на портал национального гостелерадио LSM. Изменения поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании, остальные присутствующие на заседании парламентарии предпочли воздержаться.

    Отмечается, что запрет на поездки в Россию и Белоруссию уже распространяется на депутатов Сейма, а также на ряд категорий должностных лиц и служащих.

    Запретить депутатам самоуправлений посещать Россию предложили в Латвии на прошлой неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию.

    В понедельник волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    Уганда задумалась над размещением 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Daily Monitor: Уганда может создать центр для 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Уганды рассматривают возможность создания центра для размещения до 10 тыс. мигрантов, подлежащих депортации из стран Европейского союза, сообщила газета Daily Monitor.

    Уганда начала изучать возможность открытия центра для размещения 5-10 тыс. человек, которым отказано в праве на пребывание в странах ЕС. Предложение обсуждалось во время сентябрьского визита в Кампалу депутатов Европарламента Тинеке Стрик и Анны Строленберг, пишет Daily Monitor, на которую ссылается ТАСС.

    В обмен на сотрудничество Уганда может получить финансовую компенсацию и дополнительные торговые преференции. В обсуждении участвуют Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция. Ожидается, что перспектива отправки в Уганду побудит мигрантов добровольно возвращаться на родину.

    Представительство ЕС в Уганде подчеркнуло, что визит европарламентариев носил частный характер. По словам представителя дипмиссии Эммануэля Гьезахо, Еврокомиссия не получала мандата на ведение переговоров с Кампалой.

    Представитель МИД Уганды Адония Айебаре заявил, что подобные соглашения могут заключаться только на двусторонней основе с отдельными государствами ЕС. Официального решения о создании центра пока не принято.

    Уганда входит в число крупнейших принимающих беженцев стран мира. На ее территории находятся около 2 млн беженцев и просителей убежища, преимущественно из соседних африканских государств.

    В среду Нидерланды предложили сажать в тюрьму препятствующих своей высылке мигрантов.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 924 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг днем биржевые котировки на газ в Европе сохранили темп роста в 2%, достигнув отметки почти в 924 доллара за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги у отметки 926,1 доллара, а к середине дня показатель составил 923,7 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,4 доллара за тысячу кубометров.

    На фоне конфликта на Ближнем Востоке газ в Европе значительно подорожал. По итогам сентября средняя расчетная цена составила 897,1 доллара, что на 20% превысило уровень августа. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские цены на газ превысили 920 долларов.

    В среду биржевые котировки топлива приблизились к 900 долларам.

    На прошлой неделе европейский газ резко подешевел до 800 долларов.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Каллас анонсировала создание миссии Евросоюза по безопасности Ливана

    Каллас: ЕС запустит миссию для поддержки армии Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран объединения 12 октября официально учредят новую миссию по поддержке армии и сил внутренней безопасности Ливана.

    Во время визита в Бейрут дипломат сообщила о планах запустить миссию, которая будет консультировать ливанских военных и помогать им в укреплении контроля над территорией и границами страны, передает РИА «Новости».

    «В понедельник, 12 октября, я ожидаю, что министры иностранных дел ЕС официально учредят миссию, которая внесет важный вклад в обеспечение безопасности Ливана», – сказала Каллас.

    По ее словам, новая структура не призвана заменить Временные силы ООН (UNIFIL), а ее деятельность не будет ограничиваться югом республики. Работа миссии будет осуществляться в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.

    Кроме того, Каллас назвала продление мандата UNIFIL наиболее предпочтительным вариантом для сохранения международного присутствия на юге Ливана и недопущения вакуума безопасности.

    Она добавила, что ливанские власти должны полностью контролировать свою территорию, что также подразумевает движение к разоружению движения «Хезболла». Европейские страны готовы внести свой вклад в будущие международные силы при наличии мандата ООН и четко определенных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Израиль построил три военные базы на юге Ливана.

    Летом посол Израиля в ООН назвал простейшее условие мира с Ливаном. В мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 12:37 • Новости дня
    Захарова предупредила ЕС об усугублении проблем из-за конфронтации с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Путь конфронтации Европейского союза с Россией будет лишь усугублять проблемы европейских стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Европейский союз сначала под давлением США, потом уже по этой инерции встал путь на конфронтацию с нашей страной. И этот путь не позволит ему решить, причем никогда ему не позволит решить свои насущные вопросы», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, конфронтация не решит насущные вопросы, а лишь усугубит традиционные и недавно возникшие, причем искусственным путем, проблемы Европы.

    Она подчеркнула, что такой путь приведет к ухудшению положения стран Европы и Евросоюза в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Во вторник в МИД обвинили Евросоюз в подстрекательстве Грузии к конфликту с Россией.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Литовская армия начала охрану границы с Калининградской областью

    МВД Литвы: Армия будет охранять границу с Россией в течение двух недель

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Литвы совместно с пограничниками приступила к охране границы с Калининградской областью, сообщил глава МВД Мартинас Кателинас.

    «Режим охраны границы с участием армии предусмотрен на две недели. Это разумный период, который всегда, посоветовавшись, можно продлить», – заявил Кателинас.

    Отмечается, что по распоряжению министра обороны Робертаса Каунаса для помощи пограничникам направлены около 100 военных. Они будут задействованы в составе мобильных патрулей и мобильных постов наблюдения. Также к охране границы привлекут экипажи военной полиции, передает ТАСС.

    Власти называют привлечение армии на границу превентивной мерой.

    Ранее Литва решила привлечь армию к охране границы с Россией.

    В понедельник Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу.

    Летом Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Европейские цены на газ превысили 920 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 924 долларов за 1 тыс. кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах в начале торгов четверга выросла более чем на 2%, превысив отметку в 924 доллара за 1 тыс. кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского газового хаба TTF открыли торги на уровне 926,1 доллара, прибавив 2,3% к расчетной цене предыдущего дня. К 10:10 мск стоимость составила 924 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В марте средние цены на газ в Европе выросли на 60% из-за конфликта на Ближнем Востоке, достигнув 600 долларов за тысячу кубометров. В последующие месяцы котировки продолжали расти: в июле расчетные цены подскочили на 20%, в августе – еще на 17%, а по итогам сентября составили 897,1 доллара.

    Отмечается, что исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе превысили 890 долларов.

    В тот же день они приблизились к 900 долларам. Во вторник они также приблизились к 900 долларам.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 07:14 • Новости дня
    Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро

    Politico: Ирландия предложит сократить бюджет Евросоюза на 100-200 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ирландия, председательствующая в Совете Евросоюза, представит новый компромиссный проект бюджета на 2028-2034 годы с сокращением на 100-200 млрд евро.

    Ирландия представит проект бюджета ЕС на семь лет с сокращением на 100-200 млрд евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Отмечается, что бюджетный вопрос разделил ЕС на два лагеря: «бережливые» страны, такие как Германия, Австрия и Нидерланды, призывают сократить бюджет, а страны Южной и Восточной Европы («друзья сплоченности») выступают против этого.

    Ирландия попытается угодить обеим сторонам: Дублин предложит сократить финансирование фонда Global Europe и Европейского фонда конкурентоспособности (ECF), но не будет существенно урезать региональные и аграрные расходы.

    Также сообщается, что Ирландия не намерена отказываться от непопулярной налоговой инициативы CORE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ. Газета Financial Times сообщила, что провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете Евросоюза. Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 09:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу утром биржевые цены на газ в Европе снизились примерно на 1%, приблизившись к уровню 900 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах, открыли торги на отметке 901,4 доллара за тысячу кубометров, что ниже расчетной цены предыдущего дня на 1,3%. По состоянию на 9:00 мск показатель составил 902,8 доллара за тысячу кубометров.

    Значительное подорожание газа в Европе началось весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С тех пор цены остаются волатильными, демонстрируя рост. В июле они увеличились почти на 20%, в августе – еще на 17%, а в сентябре достигли 897,1 доллара за тысячу кубометров, что на 20% выше уровня августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам.

    В среду они превысили 890 долларов.

    Во вторник цены достигли отметки в 900 долларов.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погибли четыре человека
    Российские дроны уничтожили катера с десантом ВСУ в Херсонской области
    В Польше остался 81 из 561 памятника советским солдатам
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS
    МВД призвало удалить из смартфонов сканы паспортов и интимные фото
    Названы самые необычные названия городов в России
    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»