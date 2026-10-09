Участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию

Tекст: Дарья Григоренко

Участники военных маневров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали прибывать в Белоруссию. В республике встречают союзников из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

На территории страны с 12 по 16 октября пройдут командно-штабные учения с миротворческими силами организации «Нерушимое братство – 2026», а также специальное учение «Барьер-2026».

Во время маневров «Нерушимое братство» военнослужащие отработают подготовку и проведение миротворческой операции. Участники учения «Барьер» займутся вопросами ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности сил ОДКБ.

В белорусском оборонном ведомстве подчеркнули, что маневры носят исключительно плановый характер и не направлены против третьих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу в России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ.

В этот же день на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов.

В прошлом месяце контингенты стран организации прибыли в Россию для участия в маневрах.