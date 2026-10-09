Разработчики сообщили об эффективности антидрона «Архангел-3» ночью

Дальность поражения целей антидроном «Архангел-3» увеличили

Tекст: Мария Иванова

«Порядка 90% сбития беспилотников противника происходит в ночное время суток, когда враг в основном и атакует наши города», – заявил Филиппов, передает РИА «Новости».

По его словам, третья версия антидрона «Архангел-3» отличается улучшенной аэродинамикой, увеличенной дальностью поражения и повышенной активностью батареи. Обнаружение вражеского беспилотника происходит на расстоянии нескольких десятков километров.

Поражение цели осуществляется методом подрыва в воздухе. Это происходит на значительном удалении от населенных пунктов, чтобы обломки не падали на городскую инфраструктуру.

Проект «Архангел» был основан в 2022 году для обучения российских военнослужащих управлению беспилотными летательными аппаратами и антидронами. Третья версия аппарата впервые представлена на форуме в Петербурге.

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