  • Новость часаСовбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Жители пяти районов Киева остались без воды
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек
    9 октября 2026, 07:09 • Новости дня

    Хакеры похитили данные миллионов клиентов японского сервиса авиабилетов

    Хакеры украли данные 14 млн клиентов японского сервиса авиабилетов Sky Ticket

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несанкционированный доступ к системе японского агрегатора продажи авиабилетов Sky Ticket привел к утечке личной информации порядка 14 млн пользователей, сообщило японское общественное телевидение.

    Несанкционированный доступ к системе японского агрегатора продажи авиабилетов Sky Ticket привел к утечке данных порядка 14 млн пользователей, передает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

    Похищенная информация включает в себя имена, почтовые адреса, сведения о банковских счетах и пароли. Сама компания Sky Ticket подтвердила факт утечки, принесла извинения клиентам и разослала письма с просьбой сменить пароли, однако точное число пострадавших не раскрыла.

    Кроме того, в пятницу стало известно о хищении закрытой информации 6,4 млн пользователей сети японских комиссионных магазинов Book Off. В 2026 году число кибератак на информационные системы предприятий страны достигло рекордного уровня, превысив 600 случаев за девять месяцев. Эксперты предполагают, что рост числа успешных взломов может быть связан с использованием злоумышленниками искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось о рекордном числе кибератак на японские компании.

    В понедельник хакеры похитили данные сотен тысяч клиентов японского инвестиционного фонда Daiwa.

    Весной власти страны решили защитить государственную инфраструктуру от кибератак с использованием искусственного интеллекта.

    8 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО способно заблокировать выход в Финский залив для России за несколько часов, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Североатлантический альянс может перекрыть для России выход в Балтийское море, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету The Times.

    «Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих. <…> Мы сможем закрыть Балтийское море в течение нескольких часов», – заявил Цахкна.

    Политик заявляет, что такие действия могут привести к блокаде Калининграда и лишить Россию доходов от продажи сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил НАТО в превращении Балтийского региона в зону конфронтации.

    Ведомство сообщило о планах ЕС и Североатлантического альянса заблокировать судоходство в Балтийском море.

    МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике.

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    8 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»

    Военный эксперт Кнутов: Киев ударил по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев продолжает попытки добиться медийного эффекта и повлиять на общественные настроения в России. Поэтому ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, ущерб от налета окажется минимальным и обернется усилением ударов по территории Украины.

    «ВСУ впервые ударили по дата-центру на территории России. Противник выбрал целью площадку в городе Сасово. Возможно, оппоненты посчитали, что объект менее защищен системами ПВО», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ВС России последовательно поражают центры обработки данных (ЦОД) на Украине, которые предоставляют услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Цель таких операций – осложнить работу связи и системы управления БПЛА.

    Украинское руководство преследует совсем иные цели. По мнению Кнутова, в Киеве стремятся, во-первых, добиться медийного эффекта, чтобы устроить локальную «перемогу» для обывателей, а во-вторых, навредить российским гражданам, побудить их выйти на улицы с требованием заключить соглашение на условиях Украины и Запада.

    На этом фоне он указал, что ранее в этой же логике ВСУ атаковали логистические центры маркетплейсов Wildberries и Ozon, школьные автобусы, в том числе белорусские, здания общежитий и учебных заведений.

    «Владимир Зеленский прямо говорил, что хочет создать такие условия, чтобы население России «почувствовало войну и захотело ее прекратить». Он не фокусируется на военных объектах или базах, а постоянно делает акцент на ударах по гражданской инфраструктуре. Фактически он объявил войну мирным жителям нашей страны и стремится терроризировать простых людей», – подчеркнул аналитик, отметив, что удар по дата-центру «Яндекса» – часть тактики киевских властей.

    Как бы то ни было, хотя атака на площадку в Сасово и вызвала проблемы, но они носят временный характер, коснутся малой части пользователей и будут оперативно устранены. «Учитывая размеры компании «Яндекс», я полагаю, что информационный ущерб окажется минимален», – рассуждает специалист.

    «При этом расчет киевских властей на рост недовольства в России обернется против них самих: люди станут требовать ответных мер и нанесения более активных ударов по ЦОД на территории Украины», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области подвергся атаке БПЛА. На объекте произошел пожар, никто не пострадал. Работа площадки полностью остановлена.

    Часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей, предупредили в пресс-службе. В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b возникли перебои с электропитанием. Профильные службы устраняют последствия происшествия, а специалисты компании восстанавливают работу затронутых сервисов.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 8 октября были уничтожены 399 украинских беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над территорией региона сбиты два БПЛА. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора», – сообщил он.

    Дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области запущен в 2014 году. Это один из четырех дата-центров, на которых размещается платформа Yandex Cloud. В частности, дата-центр соответствует зоне доступности ru-central1-b. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста» – производителя трубонарезных и металлообрабатывающих станков. Чтобы подключить серверы к единой сети, «Яндекс» проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи.

    В дата-центре Сасово размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса»: «Ляпунов» (с 2020 года) – 137 узлов на базе NVIDIA HGX A100, а также «Червоненкис» (с 2021 года) – 199 узлов NVIDIA HGX A100.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»

    Reuters: Россия и США обсудили допуск инвестора к проекту «Северный поток»

    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные российские и американские чиновники провели переговоры о возможном привлечении инвестора из США к проекту газопроводов «Северный поток», сообщает Reuters.

    Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Несколько источников отметили, что эта тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что в последнее время обсуждений по газопроводам не было.

    Официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон.

    Ранее эксперт по энергетике Игорь Юшков заявил, что возможный «закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

    До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

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    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    8 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Остановлена работа метро в Киеве

    Власти Киева приостановили работу метро из-за падения напряжения в электросети

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевская городская администрация сообщила о временной приостановке движения поездов и работы эскалаторов в столичном метрополитене из-за падения напряжения в сети.

    Работа метрополитена украинской столицы приостановлена из-за снижения напряжения от внешних питающих центров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

    В среду в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщали, что в части регионов Украины в четверг будут действовать графики почасовых отключений электричества на протяжении всего дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения.

    В среду на Украине анонсировали почасовые отключения света.

    Во вторник в украинской столице начались отключения электроэнергии.

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    8 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

    Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах.

    С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

    «В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

    В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

    Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.

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    8 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    «Яндекс» рассказал об ограничениях из-за удара по дата-центру в Сасово

    «Яндекс» предупредил об ограничениях в создании облачных ресурсов

    «Яндекс» рассказал об ограничениях из-за удара по дата-центру в Сасово
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В облачной инфраструктуре Yandex Cloud сохраняется недоступность одной из зон и могут возникнуть ограничения при создании новых ресурсов, сообщили в компании.

    «Яндекс» завершил переключение нагрузки на другие зоны доступности, сервисы в них работают в штатном режиме, сообщается на сайте компании.

    В компании отметили, что создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть лимитировано, возможны проблемы при создании новых виртуальных машин, кластеров k8s и баз данных в других зонах доступности.

    Специалисты продолжают устранять последствия инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг начались перебои в сервисах «Яндекса» из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

    Глава региона Павел Малков информировал, что в Рязанской области над территорией региона сбиты два беспилотника, загорелась крыша предприятия в Сасовском округе.

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    8 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения

    Трамп не направил Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения

    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Jae C. Hong/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не присылал поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Посланий в честь праздника от американской стороны в адрес Владимира Путина не поступало, передает РИА «Новости».

    «Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков журналистам.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Кремль перечислил позвонивших Путину зарубежных лидеров.

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    8 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму

    Метеоролог Тишковец: Зима будет теплой, но крайне неустойчивой

    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чередование оттепелей и морозов, снегопады и ледяные дожди могут стать характерными чертами предстоящей зимы в Центральной России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сезон, по его оценке, будет мягким и влажным, однако погодные колебания создадут сложности для транспорта и коммунальных служб. Наступление метеорологической зимы в Москве ожидается во второй половине ноября, а устойчивого снежного покрова – в декабре.

    На климат в Центральной России влияет такое далекое от нашей страны климатическое явление, как Эль-Ниньо, говорит Тишковец. По его словам, статистика показывает: в условиях сильного Эль-Ниньо зима в Центральной России в 81% случаев бывает теплее климатической нормы, а осадков, как правило, выпадает больше положенного.

    «Эль-Ниньо уже стал самым мощным за всю историю наблюдений. Температура поверхности воды превышает норму на четыре градуса, то есть с большим запасом. Пик этого климатического явления придется на финал текущего года. Ближайший сезон, конечно, будет ощущать это на себе с точки зрения неустойчивости климатической системы как таковой», – рассказывает Тишковец.

    По его словам, предстоящая зима в регионе будет на два–четыре градуса теплее климатической нормы. В декабре ожидается примерно на 10% больше осадков, чем обычно, в январе их количество будет близким к норме, а февраль станет особенно влажным: превышение составит 30–50%.

    «Учитывая такой прогностический сценарий, грядущая зима будет крайне неустойчивой. Климат будет «истерить» и находиться в «нервозном» состоянии. Мы будем переживать одну за другой волны тепла и умеренного холода, обильные осадки, которые будут восстанавливать снежный покров. Но при оттепелях он будет таять и по высоте отставать от нормы. Снегопады будут сменяться ледяными дождями и просто дождями, а потом все будет возвращаться заново вместе с гололедными явлениями. А значит, увеличится и количество особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», – отмечает эксперт.

    Метеоролог подчеркивает, что ничего хорошего в таком неустойчивом состоянии климатической системы нет – большие колебания параметров атмосферы и опасные явления погоды скажутся на дорожной обстановке, работе коммунальных служб и транспорта.

    Но при этом синоптик также признал, что сейчас спрогнозировать погоду на зимние праздники невозможно. «Я не могу сказать, какая погода будет на Новый год или 23 февраля. По климатической норме к концу декабря у нас должен сформироваться снежный покров высотой 10–15 сантиметров. Однако декабрь ожидается на два-три градуса теплее обычного, поэтому наступление зимы задержится, а теплая погода сохранится дольше. Это не значит, что холодов не будет: зима остается зимой. Но в целом она будет мягкой и влажной. При этом избыток осадков необязательно означает обильные снегопады: нас ждут и снег, и мокрый снег, и дождь, и ледяной дождь», – говорит Тишковец.

    Пока же осень продолжает радовать типичной золотой порой и настоящим ренессансом бабьего лета, добавляет синоптик. Температура в сентябре и октябре превышает норму на два-три градуса. «С учетом теплой осени более значимый снег в этом году появится позже. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, но в этот раз сдвинется на вторую половину месяца. Понижение температуры ниже +5 градусов, критериального значения для автомобильной зимы, произойдет только в первой декаде ноября. Около нуля с небольшими устойчивыми морозами ситуация начнет складываться во второй половине ноября. А более или менее значимый снежный покров, на мой взгляд, станет устойчиво формироваться только с наступлением декабря», – поясняет собеседник.

    Тем не менее автомобилистам, по мнению специалиста, все же стоит придерживаться привычной даты смены летних шин на зимние – 15 октября.

    Синоптик также предупредил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов не превышает 70%. Тем не менее они дают общее видение того, как будет развиваться погода в грядущем сезоне, и позволяют выстроить стратегию поведения. Метеорологов, по его мнению, в конце 2026 и весь 2027 год ждет много работы, ведь климатическая нестабильность будет постоянно «выстреливать» погодными неприятностями и сюрпризами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сохранить урожай до весны. Для долгого хранения яблок подходят осенние и зимние сорта с плотной мякотью, держать их лучше при температуре от 0 до +4 градусов и влажности 85-90%, не моя перед закладкой и не размещая рядом с картофелем. Свекле нужна температура от 0 до +2 градусов, а при значениях выше +7 корнеплоды начинают прорастать. Мыть свеклу перед хранением также не рекомендуется, а ботву срезают острым ножом, оставляя черешки длиной не более одного сантиметра.

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    8 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

    Стоимость транспортировки тела Кашпировского на Украину оценили в 2,5 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Доставка тела умершего психотерапевта Анатолия Кашпировского в украинскую Винницу обойдется его родственникам примерно в 2,5 млн рублей, пишут СМИ.

    В эту стоимость входят оформление документов, цинковый гроб и транспортировка в Винницу через несколько стран, передают «Вести» со ссылкой на Mash.

    Тело экстрасенса планируют везти через Белоруссию и Польшу. Также рассматриваются варианты транспортировки через Армению, Грузию или Молдавию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг родственники Анатолия Кашпировского решили похоронить его на Украине.

    В среду стало известно, что владельцем дома психотерапевта в США стал его сын, который не приехал на похороны.

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    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    8 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Вице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

    Шмыгаль: В Киеве возникли перебои со светом после повреждения энергообъекта

    Вице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве был поврежден важный энергетический объект, из-за чего в городе возникли перебои с подачей электричества, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль сообщил о повреждении «одного из важных для Киева энергообъектов», не уточнив, о чем именно идет речь, пишет ТАСС. Министерство энергетики Украины добавило, что в результате взрывов «произошло отключение нескольких элементов электрической сети», которая обеспечивает питание Киева. Из-за этого в отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением.

    В ведомстве предупредили, что восстановление электроснабжения потребует времени, и призвали население экономить электроэнергию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду четыре области на Украине частично остались без электроснабжения.

    Во вторник в Киеве начались отключения электроэнергии.

    В тот же день на Украине ввели графики отключения света.

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    8 октября 2026, 09:13 • Новости дня
    В сервисах «Яндекса» начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью
    В сервисах «Яндекса» начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Часть сервисов «Яндекса» работает с перебоями из-за остановки центра обработки данных в городе Сасово под Рязанью, где произошел пожар, сообщили в компании.

    Часть инфраструктуры центра обработки данных «Яндекса» в Сасово пострадала в результате возгорания, из-за чего работа объекта была полностью остановлена, указали там, передает РИА «Новости».

    «Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей», – сообщили в пресс-службе компании.

    В «Яндексе» уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время профильные службы находятся на месте и устраняют последствия пожара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сервис «Яндекс такси» предупредил о сбоях работы в центре Москвы.

    В марте 2025 года Роскомнадзор пояснял, что перебои сервисов «Яндекса» произошли из-за сбоя в энергообеспечении дата-центра.

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    8 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Родственники психотерапевта Анатолия Кашпировского приняли решение похоронить психотерапевта на Украине, где он родился и начинал свою деятельность, сообщил его племянник Юрий Мамаев.

    «Близкие Анатолия собираются вывезти тело на Украину. Возможно, они делают это прямо сейчас», – заявил Мамаев, передает ТАСС.

    Кашпировский умер 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

    Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт. Широкую известность получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине.

    В понедельник директор Кашпировского Сергей Рудых заявил о закрытом формате похорон.

    В воскресенье сообщалось, что сын психотерапевта отказался приезжать на похороны отца.

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    8 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций

    ERR: Эстония попросила ЕС вывести российского поставщика из пакета санкций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать в 22-й пакет санкций против России одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо, так как предприятие поставляет важные материалы.

    Российская компания поставляет материалы эстонскому предприятию NPM Silmet, эти материалы имеют стратегическое значение для Европы. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства балтийской республики в Брюсселе Керстин Лепик, передает ТАСС со ссылкой на портал ERR.

    «Да, мы попросили исключить к сегодняшнему дню из списка санкций, одобренного послами стран – членов Coreper II, одну российскую компанию и связанное с ней лицо из числа почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, включенных в этот список», – заявила Лепик.

    По ее словам, NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов вместо российских. Лепик добавила, что в следующем году Эстония вновь рассмотрит вопрос о включении этой компании в санкционный список.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    Во вторник ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по вопросам расширения и введения санкций.

    В конце прошлого месяца Литва объявила Алишера Усманова и Михаила Фридмана нежелательными лицами.

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