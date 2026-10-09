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    9 октября 2026, 07:02 • Новости дня

    В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желтый уровень погодной опасности введен в Москве и Московской области в связи с порывами ветра до 15 метров в секунду.

    В Москве и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности из-за усиления юго-западного ветра, скорость которого может достигать 15 метров в секунду, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    «Днем, а также в ночь на субботу, 10 октября, ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 15 м/с, желтый погодный уровень», – сообщили в ведомстве. Предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях останется в силе до 09:00 субботы. Отмечается, что по шкале Бофорта порывы в 15 м/с классифицируются как «крепкий» ветер в 7 баллов из 12 возможных.

    По прогнозам синоптиков, столичный регион также ждут небольшие и умеренные дожди. Столбики термометров в Москве покажут 17–19 градусов выше нуля, а по области температура составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Как уточнила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, эта пятница может оказаться самым теплым днем наступившей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу москвичам пообещали облачную и теплую погоду. В четверг синоптики спрогнозировали Центральной России позднюю «истеричную» зиму. В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 9 и 10 октября.

    8 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму

    Метеоролог Тишковец: Зима будет теплой, но крайне неустойчивой

    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чередование оттепелей и морозов, снегопады и ледяные дожди могут стать характерными чертами предстоящей зимы в Центральной России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сезон, по его оценке, будет мягким и влажным, однако погодные колебания создадут сложности для транспорта и коммунальных служб. Наступление метеорологической зимы в Москве ожидается во второй половине ноября, а устойчивого снежного покрова – в декабре.

    На климат в Центральной России влияет такое далекое от нашей страны климатическое явление, как Эль-Ниньо, говорит Тишковец. По его словам, статистика показывает: в условиях сильного Эль-Ниньо зима в Центральной России в 81% случаев бывает теплее климатической нормы, а осадков, как правило, выпадает больше положенного.

    «Эль-Ниньо уже стал самым мощным за всю историю наблюдений. Температура поверхности воды превышает норму на четыре градуса, то есть с большим запасом. Пик этого климатического явления придется на финал текущего года. Ближайший сезон, конечно, будет ощущать это на себе с точки зрения неустойчивости климатической системы как таковой», – рассказывает Тишковец.

    По его словам, предстоящая зима в регионе будет на два–четыре градуса теплее климатической нормы. В декабре ожидается примерно на 10% больше осадков, чем обычно, в январе их количество будет близким к норме, а февраль станет особенно влажным: превышение составит 30–50%.

    «Учитывая такой прогностический сценарий, грядущая зима будет крайне неустойчивой. Климат будет «истерить» и находиться в «нервозном» состоянии. Мы будем переживать одну за другой волны тепла и умеренного холода, обильные осадки, которые будут восстанавливать снежный покров. Но при оттепелях он будет таять и по высоте отставать от нормы. Снегопады будут сменяться ледяными дождями и просто дождями, а потом все будет возвращаться заново вместе с гололедными явлениями. А значит, увеличится и количество особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», – отмечает эксперт.

    Метеоролог подчеркивает, что ничего хорошего в таком неустойчивом состоянии климатической системы нет – большие колебания параметров атмосферы и опасные явления погоды скажутся на дорожной обстановке, работе коммунальных служб и транспорта.

    Но при этом синоптик также признал, что сейчас спрогнозировать погоду на зимние праздники невозможно. «Я не могу сказать, какая погода будет на Новый год или 23 февраля. По климатической норме к концу декабря у нас должен сформироваться снежный покров высотой 10–15 сантиметров. Однако декабрь ожидается на два-три градуса теплее обычного, поэтому наступление зимы задержится, а теплая погода сохранится дольше. Это не значит, что холодов не будет: зима остается зимой. Но в целом она будет мягкой и влажной. При этом избыток осадков необязательно означает обильные снегопады: нас ждут и снег, и мокрый снег, и дождь, и ледяной дождь», – говорит Тишковец.

    Пока же осень продолжает радовать типичной золотой порой и настоящим ренессансом бабьего лета, добавляет синоптик. Температура в сентябре и октябре превышает норму на два-три градуса. «С учетом теплой осени более значимый снег в этом году появится позже. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, но в этот раз сдвинется на вторую половину месяца. Понижение температуры ниже +5 градусов, критериального значения для автомобильной зимы, произойдет только в первой декаде ноября. Около нуля с небольшими устойчивыми морозами ситуация начнет складываться во второй половине ноября. А более или менее значимый снежный покров, на мой взгляд, станет устойчиво формироваться только с наступлением декабря», – поясняет собеседник.

    Тем не менее автомобилистам, по мнению специалиста, все же стоит придерживаться привычной даты смены летних шин на зимние – 15 октября.

    Синоптик также предупредил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов не превышает 70%. Тем не менее они дают общее видение того, как будет развиваться погода в грядущем сезоне, и позволяют выстроить стратегию поведения. Метеорологов, по его мнению, в конце 2026 и весь 2027 год ждет много работы, ведь климатическая нестабильность будет постоянно «выстреливать» погодными неприятностями и сюрпризами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сохранить урожай до весны. Для долгого хранения яблок подходят осенние и зимние сорта с плотной мякотью, держать их лучше при температуре от 0 до +4 градусов и влажности 85-90%, не моя перед закладкой и не размещая рядом с картофелем. Свекле нужна температура от 0 до +2 градусов, а при значениях выше +7 корнеплоды начинают прорастать. Мыть свеклу перед хранением также не рекомендуется, а ботву срезают острым ножом, оставляя черешки длиной не более одного сантиметра.

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    8 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Поклонники проводили Кашпировского в последний путь аплодисментами

    Психотерапевта Кашпировского проводили в последний путь аплодисментами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотни поклонников, друзья и коллеги проводили психотерапевта Анатолия Кашпировского в последний путь долгими аплодисментами на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания прошла в Большом зале Троекуровского кладбища и продлилась около часа. Сначала память покойного почтили члены семьи в закрытом формате, после чего в зал пустили всех желающих, передает РИА «Новости».

    После завершения церемонии родственники долгое время находились у гроба за закрытыми дверьми.

    Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на SHOT, третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась. В траурном зале в это время включили песню, которую любил исполнять сам целитель – «Две звезды».

    Известно, что бизнес и жилье Кашпировского оформлены на Чалбашову, которая младше его на 33 года. Женщина работала его помощницей и получала все гонорары за сеансы психотерапевта. В 2014 году ради брака с Чалбашовой Кашпировский развелся с женой Ириной. В 2025 у пары родилась дочь. Кашпировский скончался в субботу на 88-м году жизни.

    После завершения церемонии прощания с психотерапевтом тело покойного вынесли под овации собравшихся поклонников.

    Будущий психотерапевт родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и четверть века работал психиатром. Всесоюзную известность ему принес цикл телепрограмм «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», вышедший на экраны в 1989 году. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о закрытом формате траурного мероприятия директор психотерапевта заявил еще в понедельник.

    Ранее владельцем дома Кашпировского в США стал не приехавший на похороны сын. Он отказался посетить прощание с отцом в воскресенье.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Косметолога отдали под суд за нападение на журналистов «Известий» в Москве

    СК: Дело напавшей в Москве на журналистов «Известий» косметолога передано в суд

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Завершено расследование уголовного дела в отношении косметолога, которая напала на съемочную группу телеканала «Известия» в Москве, дело передано в суд, сообщил Следственный комитет.

    Обвиняемой вменяют воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сообщает СК России. В ведомстве отметили, что собрана достаточная доказательственная база для рассмотрения дела по существу.

    Инцидент произошел 30 июня в торговом центре на Новоясеневском проспекте столицы. Журналисты «Известий» готовили материал о незаконных косметологических услугах и пришли на прием под видом клиентов.

    Косметолог не смогла предъявить регистрационное удостоверение на инъекционный препарат и диплом о медицинском образовании. После этого в кабинет вошли корреспондент и оператор. Когда журналистка представилась и показала пресс-карту, обвиняемая напала на нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне охранников в Москве отдали под суд за избиение журналистов.

    В мае СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве.

    В марте другого журналиста «Известий» избили в Подмосковье из-за расследования о собаках.

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    8 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека

    МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка в центре российской столицы травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД Москвы.

    Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    8 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасены три человека

    МЧС: Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Игарском проезде на северо-востоке Москвы ликвидирован пожар в квартире жилого дома, в результате которого были спасены три человека, сообщили в столичном ГУ МЧС.

    Пожар произошел на втором этаже 17-этажного дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России. «В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Игарский проезд, дом 13. Принятыми мерами загорание было оперативно ликвидировано. Спасены три человека», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в четверг квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве.

    В июле при пожаре в центре Москвы пострадал один человек. В апреле при пожаре в московском жилом доме пострадали трое.

    В феврале спасатели вывели десять человек из горящей многоэтажки в столице.

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    8 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве загорелась квартира на втором этаже 17-этажного жилого дома в Игарском проезде, сообщили в экстренных службах столицы.

    В 17-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы загорелась квартира на втором этаже, передает РИА «Новости». «Произошло возгорание в квартире на втором этаже 17-этажного жилого дома по адресу: Игарский проезд, 13», – рассказал агентству представитель экстренных служб.

    Сейчас спасатели проводят эвакуацию жильцов с верхних этажей. Информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве загорелся дом XIX века на Большой Никитской улице.

    В понедельник пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Новой Москве.

    В апреле при пожаре в жилом доме в столице пострадали три человека.

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    8 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Находящийся в Мексиканском заливе тропический шторм «Исайяс» достиг силы урагана и приближается к побережью США, сообщил американский Национальный центр слежения за ураганами.

    «Исайяс стал ураганом», – говорится в сообщении центра, передает РИА «Новости»

    Метеорологи прогнозируют, что в четверг ураган пройдет к северу от полуострова Юкатан. Ожидается, что в пятницу стихия вплотную приблизится к северному побережью Мексиканского залива на территории Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в США из-за обрушившегося шторма начались массовые отключения электричества.

    Летом штормовая погода помешала празднованию 250-летия американской независимости в Вашингтоне.

    В феврале в зоне снежного шторма оказались более 41 млн жителей восточного побережья страны.

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    8 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль авиацию в Московском регионе

    Минтранс и Росавиация взяли под контроль работу авиации в Московском регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне введенных ограничений в столичных аэропортах Министерство транспорта и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе.

    Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе. Это было сделано на фоне введенных ограничений в столичных аэропортах.

    «Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», – сообщает Росавиация.

    Сейчас аэропорт Жуковский функционирует по согласованию с соответствующими органами. При этом Внуково, Шереметьево и Домодедово полностью открыты на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве подчеркнули, что введенные в аэропортах ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Транспортная прокуратура начала проверку после ограничений в аэропортах Москвы.

    В воскресенье Домодедово и Шереметьево переходили на обслуживание рейсов по согласованию.

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    8 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся

    В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве на улице Крузенштерна водитель автомобиля Toyota повредил четыре машины и скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.

    Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.

    Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два человека пострадали в ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

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    8 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 9-10 октября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 9 и 10 октября в связи с ожидаемым усилением ветра.

    Гидрометцентр отметил, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 9 и 10 октября из-за усиления ветра, передают «Вести».

    Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 12.00 мск пятницы до 18.00 мск субботы. В столичном регионе ожидается усиление южного и западного ветра с порывами местами до 15 метров в секунду.

    Кроме того, сильный ветер ожидается в Ивановской, Костромской и Смоленской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.

    В понедельник синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в столице.

    Тогда метеоролог спрогнозировал потепление в Москве к концу недели.

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    8 октября 2026, 09:31 • Новости дня
    Поезда на фиолетовой ветке московского метро вернули в график

    Дептранс Москвы: Движение на фиолетовой ветке метро вернулось в график

    Tекст: Мария Иванова

    Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро вернулось в график после кратковременного увеличения интервалов.

    Интервалы движения поездов на юго-восточном участке фиолетовой ветки временно увеличивали для проверки инфраструктуры, сообщает департамент транспорта Москвы.

    Позднее в ведомстве уточнили, что движение на Таганско-Краснопресненской линии было возвращено в график.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу движение на серой ветке метро Москвы возобновили после остановки.

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    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Врачи в Москве спасли проглотившую 250 магнитов девочку

    Депздрав: Московские врачи спасли проглотившую 250 магнитов двухлетнюю девочку

    Tекст: Вера Басилая

    Врачи московской Морозовской детской больницы успешно извлекли из желудка двухлетней девочки более 250 магнитных шариков, которые она проглотила за один раз, сообщил столичный департамент здравоохранения.

    Родители привезли ребенка с сильным кашлем в Морозовскую больницу, где рентген выявил в желудке более 250 магнитных шариков, сообщает Депздрав Москвы.

    «Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитов за раз – ее спасли московские врачи», – отмечается в сообщении ведомства.

    В департаменте пояснили, что магниты могли попасть из желудка в кишечник и притянуться друг к другу через стенки, образовав отверстия и вызвав воспаление брюшной полости.

    Медики оперативно достали все инородные тела через пищевод с помощью специальных эндоскопических инструментов. Операция прошла успешно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке домой.

    Ранее врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего 130 магнитов.

    Хирурги в Кузбассе извлекли метровый штырь из пациента.

    Врачи в Подмосковье достали металлический амулет из желудка ребенка.

    В феврале оренбургские медики удалили из желудка ребенка 14-сантиметровую ложку.

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    8 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    В Москве пресекли работу финансовой пирамиды с косметикой на 100 млн рублей

    В Москве раскрыли финансовую пирамиду с ущербом свыше 100 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники полиции пресекли в Москве работу финансовой пирамиды, маскировавшейся под реализацию косметики, ущерб превысил 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Организаторы обещали прибыль до 120% годовых, призывая инвестировать в бизнес-проекты, связанные с натуральной косметикой, указала Волк в Max.

    «Предприимчивые женщины широко рекламировали бизнес-проекты... При этом они убеждали граждан инвестировать денежные средства в их развитие с возможным получением прибыли до 120% годовых», – добавила она.

    Исполнять обязательства и развивать бизнес не планировалось. Одна из подозреваемых задержана, возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве.

    Летом суд в Москве приговорил создателей финансовой пирамиды за обман пенсионеров.

    В июне МВД сообщило о задержании в Москве организаторов финансовых пирамид.

    В марте из Турции в Россию депортировали соосновательницу финансовой пирамиды «Финико».

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    8 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    В Москве задержали трех граждан Киргизии за похищение соотечественника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве правоохранители задержали трех граждан Киргизии по подозрению в похищении своего соотечественника, сообщили в киргизском МИД.

    «В настоящее время правоохранительными органами Российской Федерации задержаны трое предполагаемых участников инцидента», – заявили в пресс-службе МИД Киргизии, передает РИА «Новости».

    Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о похищении человека. Потерпевший получает необходимую медицинскую помощь.

    Инцидент произошел 5 октября. В соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин избивают четвертого и пытаются затолкать его в багажник такси. Посольство Киргизии в Москве и представительство МВД республики в России поддерживают связь с российскими следователями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы задержали иностранцев за похищение знакомого в Москве.

    В феврале в столице было найдено тело таксиста, убитого подозреваемыми в похищении.

    Один из подозреваемых был ликвидирован на Рублевском шоссе.

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    9 октября 2026, 06:08 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и теплую пятницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачную погоду с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 19 градусов прогнозируют в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Днем температура в столице составит от 17 до 19 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В Подмосковье воздух прогреется до 20 градусов.

    Ночью столбики термометров в Москве могут опуститься до плюс семи градусов, а по области – до плюс четырех.

    Ожидается южный ветер со скоростью 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.

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