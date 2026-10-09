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    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек
    9 октября 2026, 06:41 • Новости дня

    Российские школы начали тестировать новые учебники по точным наукам

    В России началось тестирование новых школьных учебников по точным наукам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что в некоторых российских школах началось тестирование новых единых учебников по точным и естественным наукам.

    В образовательных учреждениях приступили к апробации новых учебных материалов, по итогам которой педагоги представят свои замечания, передает РИА «Новости».

    «У нас есть график, по которому мы создаем эти учебники, они уже в 2027 году должны быть опробованы. Сейчас эта работа начинается в некоторых школах, мы их смотрим с учетом замечаний», – заявил Красников.

    Академия наук принимает участие в разработке типовых учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии для учащихся средних и старших классов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, были названы сроки появления в школах новых учебников для старшеклассников. Рособрнадзор сообщил о внедрении единых учебников по всем предметам. Глава РАН анонсировал новые школьные учебники по физике, химии и биологии.

    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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    6 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников

    Лекорню: В лицеях Франции приостановят занятия из-за протестов

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре принял решение приостановить занятия в лицеях до конца недели для проведения внутренних дебатов и решения проблемы протестов старшеклассников, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Министр национального образования принял решение освободить время, начиная с завтрашнего утра, с четверга, с пятницы, полностью унифицировав расписания, чтобы дать возможность каждому руководству, каждому директору школы, уделить время внутренней демократии в стенах школы», – цитирует Лекорню РИА «Новости».

    По словам премьера, власти фиксируют рост числа требований от старшеклассников, при этом они отличаются в разных учебных заведениях. Лекорню подчеркнул, что нельзя ограничиваться только «порицанием насилия» без продуктивной политической дискуссии.

    Руководители учебных заведений уже получили распоряжение о перестройке расписания, им предстоит собрать информацию о требованиях протестующих и найти ответы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Политик Жан-Люк Меланшон призвал усилить протесты.

    Правоохранители задержали более 6 тыс. протестующих учеников.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии
    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из престижных школ Индонезии, выпускающей будущих государственных деятелей, впервые начали преподавать русский язык для старшеклассников.

    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии, передает РИА «Новости». Представительство Россотрудничества в республике сообщило, что дисциплину начали изучать учащиеся школы «Таруна Нусантара» в городе Магеланг. Известно, что среди выпускников этого учебного заведения есть представители высшего государственного руководства страны.

    «Русский язык включен в программу для учащихся 10-х и 11-х классов. На первом этапе обучение проходит 51 человек. Программа рассчитана до выпускного 12-го класса и предусматривает последовательное освоение русского языка от уровня А1 до B1», – говорится в сообщении.

    В рамках запуска проекта представители Россотрудничества передали школе 258 комплектов учебной литературы, закупленных при поддержке Общественного совета ведомства.

    При содействии Центра русского языка и культуры НИУ ВШЭ для преподавателя-носителя организовали обучение по программе преподавания русского как иностранного.

    В дальнейшем программу планируют расширить, подключив к ней другие образовательные учреждения Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Центрально-Африканская Республика включила русский язык в государственную учебную программу.

    В конце сентября бригадный генерал морской пехоты Индонезии Диан Сурьяншах пообещал использовать русский язык при общении с российскими моряками.

    Летом Россия и Бразилия договорились о внедрении русского языка в учебные планы бразильских образовательных учреждений.

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    7 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Таджикистан получил от России более 840 тыс. учебников русского языка

    Россия передала Таджикистану 842 тыс. учебников русского языка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках межгосударственного сотрудничества Россия передала школам Таджикистана более 840 тыс. учебников русского языка для учеников пятых и шестых классов.

    Таджикистан получил от России 842,4 тыс. учебников русского языка для учащихся пятых и шестых классов общеобразовательных учреждений, передает РИА «Новости» со ссылкой на таджикское государственное агентство Ховар.

    Отмечается, что из общего количества 682,4 тыс. учебников напечатаны в России, а 16 тыс. – в Таджикистане. Сейчас учебники уже начали распределять по образовательным учреждениям республики.

    Русский язык входит в число обязательных предметов в школах Таджикистана. Передача книг является важной частью стратегического партнерства в сфере науки и образования, которая создает новые возможности для повышения качества преподавания предмета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидеры двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон договорились развивать партнерство России и Таджикистана.

    Российский лидер поздравил Рахмона с днем рождения. В сентябре главы двух стран встретились в Бишкеке.


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    7 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Рособрнадзор определил сроки всероссийских проверочных работ

    Рособрнадзор: ВПР в школах в 2027 году пройдут с 19 апреля по 21 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах для обучающихся 4–8-х и 10-х классов пройдут с 19 апреля по 21 мая 2027 года, сообщили в Рособрнадзоре.

    Результаты тестирования будут использоваться для мотивирующего мониторинга региональных министерств, выявления учебных заведений с низкими показателями и признаками необъективного оценивания, сообщает Рособрнадзор. Кроме того, итоги помогут скорректировать программы развития и спланировать контрольно-надзорную деятельность.

    Отмечается также, что 18 из 58 показателей Индекса качества общего образования по направлению «Образовательные результаты» связаны с Всероссийскими проверочными работами.

    Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что в этом году в 29 регионах России также пройдет исследование воспитательного потенциала образовательных организаций.

    «Просьба отнестись внимательно к этой процедуре, она очень важна. По ее итогам все образовательные организации получат обратную связь», – заявил он.

    Помимо этого, в ноябре 2026 года состоится исследование компетенций учителей начальных классов, русского языка, математики, физики, химии и биологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

    Ранее было опубликовано расписание проведения всероссийских проверочных работ на текущий год. До этого Рособрнадзор предложил считать впр итоговой контрольной работой.

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    7 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Эксперты: В России формируется система просвещения на основе традиционных ценностей
    Эксперты: В России формируется система просвещения на основе традиционных ценностей
    @ IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Просвещение в России вышло далеко за рамки простой передачи знаний: семья, школа, общественные организации и молодежные проекты стали частью системы формирования патриотизма и ценностных ориентиров у молодежи. О том, как эта система работает сегодня и какой должна стать в будущем, говорили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Гражданское просвещение России: традиции, ценности, будущее».

    Помимо знаний и профессиональных навыков школьникам и студентам нужны ориентиры, которые помогают им выстраивать отношения с людьми, определять жизненные цели и понимать свою роль в жизни страны. Эту задачу решает система просвещения, объединяющая образовательные учреждения, наставников, молодежные организации и общественные проекты, считает сенатор Любовь Глебова. В этой связи расширяется и круг просветителей: это уже не только учителя и педагоги, но и все, кто ежедневно участвует в жизни детей и формирует их мировоззрение.

    По мнению Глебовой, дальнейшее развитие просветительских инструментов «даст возможность добраться до сердца молодого поколения со значительно большей эффективностью, чем известные нам инструменты образовательной деятельности».

    Впрочем, на этом пути уже немало сделано. Как считает политолог Никита Сетов, в России уже сформирована новая архитектура просвещения, однако ее ключевым звеном, несмотря на технический прогресс, остаются люди. Именно человек в конечном счете формирует человека, соглашается Антонина Селезнева, руководитель департамента просветительской деятельности в области общественных и гуманитарных наук ЭИСИ. «Ценностное отношение к стране вырастает как раз в процессе взаимодействия нас как значимых взрослых с нашим молодым поколением, с нашими детьми и молодежью», – подчеркивает она.

    Поэтому особая роль в просвещении принадлежит наставникам, которые передают ученикам приверженность традиционным ценностям – «смысловому фундаменту общероссийской гражданской идентичности». «А просветительская работа заключается в том, что мы не просто рассказываем о них, а действительно вовлекаем молодежь в совместную деятельность», – рассуждает эксперт.

    Именно через такое взаимодействие традиционные ценности становятся точкой соприкосновения поколений, говорит Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ. Она уточняет: подрастающее поколение разделяет мировоззрение старших. Так, около 63% школьников ставят семью на первое место среди жизненных приоритетов.

    Не менее показательно, что, по ее данным, 45% молодых россиян за последний год стали больше гордиться своей страной. «Патриотические настроения в молодежной среде действительно востребованы, что также является итогом просветительской деятельности», – говорит Григорьева.

    Для формирования таких установок государство реализует десятки просветительских и молодежных проектов. Только через молодежные программы Мастерской управления «Сенеж» ежегодно проходят более 4 тыс. человек, отмечает Андрей Сушков, руководитель ее отдела по молодежным программам. Он подчеркивает: в работу президентской платформы «Россия – страна возможностей» вовлечены силовые структуры, научные школы, духовные и медийные пространства.

    Такое объединение разных сфер позволяет, по словам Сушкова, «не просто говорить о ценностях, а создавать среду, в которой они превращаются в конкретные действия». При этом молодежь вовлекается не только в реализацию уже существующих инициатив, но и в формирование собственного представления о будущем.

    Одним из таких проектов стала социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». Как рассказал руководитель инициативы Руслан Шкута, в проекте приняли участие более 120 философов, политологов, социологов, экономистов и других специалистов. Участники экспедиции посетили пять городов на Волге и обсуждали политику, этику, эстетику, духовность, экономику и науку. Результаты этой работы, по его словам, станут основой документа для ведомств и институтов.

    Большие проекты дополняет ежедневная работа в образовательных учреждениях. «В школах уже работают советники по воспитанию, проходят «Разговоры о важном», действуют молодежные организации. Широкую деятельность ведет «Движение первых», – напомнил депутат Госдумы Александр Асафов. По его словам, законодательное оформление системы гражданского просвещения станет важной задачей государства. Одновременно эта система должна отвечать на новые вызовы. Одним из них депутат назвал нейросети, которые становятся доверенными собеседниками детей, подростков и взрослых.

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    7 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Скончался один из создателей Петербургского университета МВД Сальников

    На 81-м году жизни скончался генерал-лейтенант милиции в отставке Сальников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В возрасте 80 лет ушел из жизни доктор юридических наук, генерал-лейтенант милиции в отставке и профессор Виктор Сальников.

    Скончался доктор юридических наук, профессор Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии, заслуженный деятель науки России Виктор Сальников, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РГПУ им. А. И. Герцена.

    «Ушел из жизни выдающийся ученый, педагог, государственный деятель, человек огромной эрудиции и душевной щедрости», – заявил ректор университета Сергей Тарасов. В вузе отметили, что профессор активно поддерживал образовательные инициативы.

    Виктор Сальников родился в 1946 году в Саратовской области. В системе МВД он прошел путь от преподавателя до руководителя крупного ведомственного вуза. С 1998 по 2006 год он возглавлял Петербургский университет МВД России, став одним из создателей этого учебного заведения.

    В 2007 году Сальников возглавил управление Минюста по Северо-Западному федеральному округу, позже работал профессором Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии, руководил подготовкой кандидатских диссертаций и входил в диссертационный совет. Кроме того, Сальников – автор и соавтор сотен научных и учебно-методических работ.

    Сальников стал одним из основоположников научного направления, связанного с вопросами правовой культуры. За свои заслуги он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и звания «Почетный сотрудник МВД России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН, основатель НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (МАИ) Гарри Попов скончался на 92-м году жизни.

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    7 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Мишустин: Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об учреждении правительством двух новых именных стипендий в области физики и ядерной энергетики.

    Кабмин учредил стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики, пишет ТАСС.

    «Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых – Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тыс. рублей, а для аспирантов – 50 тыс. рублей», – сказал Мишустин на заседании правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на стипендии студентам выделили 370 млрд рублей.

    В прошлом году правительство утвердило список приоритетных специальностей для стипендии президента.

    Летом того же года кабмин учредил стипендию имени Марии Пироговой.

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    7 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Рособрнадзор заявил о построении единой системы оценки качества образования

    Рособрнадзор: В России выстроена единая система оценки качества образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России выстроена единая система оценки качества образования, данные которой используются для принятия управленческих решений, сообщил Рособрнадзор.

    Ведомство провело совещание со школами и организациями среднего профессионального образования. На встрече обсуждались вопросы проведения мероприятий по оценке качества образования в 2026/2027 учебном году, сообщается в официальном канале Рособрнадзора в Max.

    «Единая система оценки качества образования в России выстроена, а ее данные активно используются для принятия управленческих решений», – заявили в Рособрнадзоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

    В понедельник президент Владимир Путин отметил роль современной школы в воспитании участников спецоперации на Украине.

    Летом Рособрнадзор сообщил об отказе усложнять задания ЕГЭ.

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    8 октября 2026, 02:35 • Новости дня
    Минобрнауки назвало сроки завершения реформы высшего образования

    Минобрнауки собралось завершить реформу высшего образования к 2030 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Окончательное внедрение современных стандартов обучения в российских университетах состоится до конца десятилетия, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Фальков пообещал полностью внедрить обновленную систему подготовки студентов по всей стране в течение ближайших четырех лет, при этом планомерная трансформация затронет все образовательные учреждения, передает РИА «Новости».

    «Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года», – сказал Фальков.

    Глава министерства уточнил, что для некоторых крупных групп специальностей изменения вступят в силу уже с 2027 или 2028 учебного года. Сейчас продолжает действовать пилотный проект, запущенный три года назад.

    В экспериментальной программе принимают участие 17 высших учебных заведений. Согласно новым правилам, учащиеся получают базовое образование сроком от четырех до шести лет, а затем могут пройти специализированную подготовку длительностью один или два года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фальков призвал полностью изменить парадигму высшего образования из-за ИИ, а также сообщил об интересе абитуриентов к новой модели высшего образования.

    Фальков в августе сообщал, что строительство вытеснило рекламу из популярных направлений в вузах.

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    8 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Ямпольская исключила возникновение новых языковых норм под влиянием сленга

    Ямпольская отказалась считать молодежный сленг новой языковой нормой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что молодежный сленг и допускаемые в нем ошибки не должны становиться новыми языковыми нормами.

    Новые языковые нормы не могут появляться под воздействием молодежного сленга, считает советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

    «Под действием конъюнктуры сленга молодежного, в том числе, еще какого-то сленга, нормы новые не возникают», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что интерес общества к речевым изменениям важен, однако сленговые ошибки необходимо искоренять, а не узаконивать в нормативных словарях.

    Также советник президента выразила уверенность, что искусственный интеллект никогда не заменит естественный, поскольку последний «дан человеку Богом вместе с эмоциями, принципами и интуицией». Она назвала современные технологии удобным и фантастическим инструментом.

    Ямпольская при этом поддержала идею внедрения нейросетей в сфере образования. По ее мнению, такие средства окажутся полезными, если их главной целью станет облегчение работы учителей и высвобождение ресурсов для творческого взаимодействия с детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Герман Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров.

    В понедельник эксперты спрогнозировали резкое сокращение дефицита кадров благодаря ИИ.

    В прошлом месяце Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.

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    8 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Ямпольская анонсировала открытие русскоязычной школы в ЦАР

    Ямпольская: Власти ЦАР запланировали открыть в Банги русскоязычную школу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента России Елена Ямпольская сообщила, что в Банги, столице Центрально-Африканской Республики, планируется создать школьный комплекс с обучением на русском языке по российским стандартам.

    В столице Центрально-Африканской Республики появится школа, в которой учебный процесс будет организован на русском языке, передает ТАСС. «В Университете Банги запланировано открытие кафедры русского языка, также в городе планируется создание школьного комплекса, где обучение будет вестись на русском – по нашим образовательным стандартам», – сообщила Ямпольская.

    Ранее представители Россотрудничества рассказали о включении изучения русского языка в образовательную программу школ центральноафриканского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центрально-Африканская Республика включила русский язык в школьную программу.

    В марте президент России Владимир Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества Москвы и Банги.

    В прошлом году лидеры двух стран обсудили взаимодействие в различных сферах.

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    8 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Парижский университет Sciences Po закрыл кампус из-за массовых протестов

    BFMTV: В Париже закрыли кампус университета Sciences Po из-за протестов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство парижского университета Sciences Po решило временно закрыть кампус учебного заведения из-за масштабных протестов старшеклассников во французской столице, сообщил телеканал BFMTV.

    В Париже решили закрыть кампус университета Sciences Po в пятницу и субботу, 9 и 10 октября, на фоне масштабных протестов старшеклассников во французской столице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Руководство университета объяснило этот шаг необходимостью обеспечить безопасность студентов и персонала, а также сохранить непрерывность учебного процесса.

    В среду акции учащихся переросли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов. Также французские правоохранители впервые использовали на акциях ослепляющие щиты.

    В среду предприниматель Илон Маск назвал протесты французских школьников медленным вторжением.

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    8 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    В Минпросвещения назвали самые востребованные направления в кружках и секциях

    Минпросвещения: Популярными кружками остаются физкультурные и художественные

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что кружки и секции в стране посещают более 18 млн детей, а наиболее востребованными направлениями остаются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное.

    По словам Чернышенко, в системе дополнительного образования в России работают более 300 тыс. специалистов, передает РИА «Новости».

    «Более 18 млн ребят сегодня посещают кружки и секции. За каждым достижением юного инженера, исследователя, спортсмена, журналиста стоит педагог, который вовремя заметил талант и помог поверить в свои силы», – сказал Чернышенко.

    В пресс-службе Минпросвещения добавили, что наиболее востребованными направлениями остаются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. Социально-гуманитарными программами охвачены 7,81 млн детей, спортивными секциями – 6,38 млн, а художественными кружками – 6,34 млн. Значительный рост наблюдается в туристско-краеведческом направлении, где число учащихся увеличилось до 1,57 млн.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в кружках развивают программы, связанные с информационными технологиями, робототехникой и медиа. Он также подчеркнул важность кадрового потенциала и отметил, что идеи педагогов из разных регионов страны будут детально изучены и масштабированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

    В понедельник Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в этой сфере.

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    9 октября 2026, 04:50 • Новости дня
    Минобрнауки предложило учитывать дополнительные баллы за результат ЕГЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Абитуриенты российских вузов, которые в ходе ЕГЭ «сдали сверх необходимого», с 2027 года смогут получить дополнительные баллы, следует из проекта приказа Минобрнауки.

    «Сегодня выпускник, который сдал сверх необходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. Новая норма меняет ситуацию: по желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов», – говорится в сообщении министерства.

    В ведомстве отметили, что мера распространяется на направления в области математического, естественно-научного и инженерного образования и учитывает результаты сверх обязательных предметов, передает РИА «Новости».

    Четвертый вступительный экзамен не вводится: поступающий сам решает, сдавать ли ему дополнительный предмет, а баллы начисляются только за предметы, напрямую связанные с будущей специальностью.

    Число дополнительных баллов зависит от результата: 60-74 балла ЕГЭ добавят абитуриенту 15 баллов, 75-89 баллов – 20 баллов, а 90-100 баллов – 25 баллов.

    В случае принятия инициатива станет частью обновленных правил приема на 2027/28 учебный год, которые нацелены на усиление фундаментальной подготовки будущих инженеров, подчеркнули в министерстве.

    Согласно действующему порядку приема, вузы могут начислять не более десяти баллов за индивидуальные достижения абитуриента, а еще до пяти баллов – при поступлении на целевое обучение за участие в профориентационных мероприятиях заказчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобрнауки назвало сроки завершения реформы высшего образования.

    Во вторник глава РАН заявил о необходимости баланса при зачислении олимпиадников.

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