Маск: SpaceX может со временем оказаться дороже всей мировой экономики

Tекст: Антон Антонов

«Это прозвучит абсолютно безумно, но я вижу путь, при котором стоимость SpaceX на порядки превысит всю текущую экономику Земли», – написал Маск в соцсети Х.

Предприниматель не стал раскрывать, за счет каких проектов он рассчитывает добиться такой оценки SpaceX, ограничившись упоминанием самого сценария.

При этом, согласно данным Всемирного банка, в 2025 году валовой внутренний продукт в мире составил чуть больше 118 трлн долларов США, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Маск заявил о готовности сделать SpaceX одним из ведущих операторов связи в США.

В воскресенье Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI.